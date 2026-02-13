Entre os muitos rituais presentes em casamentos, o momento em que a noiva atira o buquê de flores ainda chama atenção de convidados de várias idades. A cena costuma gerar expectativa, risos e até certa disputa entre as pessoas solteiras. Embora pareça apenas uma brincadeira, essa tradição tem origem antiga e se liga a costumes que mudaram bastante ao longo dos séculos.

Hoje, as pessoas veem o arremesso do buquê como parte do entretenimento da festa. No entanto, por trás desse gesto simples, existe uma combinação de simbolismo, crenças populares e adaptações culturais. Em diferentes países, o costume ganhou novas formas, outros significados e até versões alternativas. Mesmo assim, o ritual mantém sempre o foco na ideia de sorte e de novos começos.

Por que é tradição a noiva atirar o buquê de flores?

A tradição da noiva atirar o buquê de flores surgiu como uma forma de proteger o casal e, ao mesmo tempo, envolver os convidados no clima de celebração. Em tempos passados, muitas pessoas acreditavam que tocar na noiva ou em partes do traje de casamento trazia boa sorte. Por isso, alguns convidados tentavam pegar um pedaço do vestido ou algum acessório como recordação, o que gerava bastante confusão.

Para evitar danos ao vestido, a noiva começou a usar o buquê como alternativa simbólica. Em vez de permitir que os convidados disputassem partes da roupa, ela passou a arremessar as flores e ofereceu um objeto cheio de significado, mas sem prejudicar o traje. Com o tempo, as pessoas criaram a ideia de que quem pegasse o buquê seria a próxima pessoa a se casar. Assim, o gesto reforçou o aspecto de sorte e de expectativa na vida amorosa.

Como o buquê de flores ganhou o significado de sorte no amor?

O buquê de flores, que a noiva carrega, sempre se associou a proteção, fertilidade e prosperidade. Em épocas em que a sociedade via o casamento sobretudo como uma união entre famílias e um marco social importante, qualquer símbolo de boa sorte ganhava destaque. Dessa forma, o arranjo floral passou a representar não apenas beleza, mas também um desejo de felicidade duradoura para o casal.

Quando a noiva começou a atirar o buquê, essa simbologia migrou para quem o recebia. A pessoa que pegasse o arranjo passava a ser “abençoada” com a mesma energia positiva do casamento recém-celebrado. Com o passar dos anos, as pessoas consolidaram a tradição como um ritual de sorte no amor. Histórias contadas em festas, filmes e relatos populares reforçaram esse significado e ajudaram a manter o costume vivo até hoje.

Como funciona o ritual de jogar o buquê nos casamentos atuais?

Nos casamentos realizados em 2025, o momento em que a noiva atira o buquê de flores costuma integrar o planejamento do cerimonial, da música e do roteiro da festa. Normalmente, a noiva reúne as pessoas solteiras à frente da pista de dança e organiza o grupo. Em seguida, vira-se de costas e lança o buquê em direção aos convidados. A pessoa que consegue segurar o arranjo passa a ser o centro das atenções por alguns instantes, sob aplausos e brincadeiras.

Horário do ritual: em geral, o momento ocorre após o jantar ou depois da abertura da pista de dança.

em geral, o momento ocorre após o jantar ou depois da abertura da pista de dança. Participantes: em muitos casos, não apenas mulheres solteiras participam. Alguns casais optam por incluir qualquer convidado que queira entrar na brincadeira.

em muitos casos, não apenas mulheres solteiras participam. Alguns casais optam por incluir qualquer convidado que queira entrar na brincadeira. Registro fotográfico: fotógrafos e equipes de filmagem costumam destacar o arremesso do buquê, pois o público espera esse momento do evento.

Em vários casamentos, o gesto também surge adaptado, com músicas específicas, coreografias e até discursos rápidos antes do lançamento. Essas variações mostram como a tradição se molda ao estilo de cada casal, sem perder o foco no simbolismo principal. Assim, os noivos dividem com os convidados parte da boa sorte que o buquê representa.

buquê – depositphotos.com / itopy80

Quais são as variações modernas do arremesso do buquê?

A tradição da noiva atirar o buquê de flores se diversificou para se adaptar a diferentes perfis de casais. Além do buquê clássico, alguns noivos escolhem versões temáticas, com flores de tecido ou modelos em papel. Outros optam por arranjos mais minimalistas ou até por buquês múltiplos, que se separam em vários ramos no ar. Dessa forma, mais de uma pessoa recebe a “sorte” ao mesmo tempo.

Buquê alternativo: uso de fitas amarradas ao buquê, em que cada participante segura uma fita. A noiva vai cortando as fitas até que reste apenas uma, ligada ao arranjo. Buquê surpresa: caixas ou envelopes com mensagens circulam entre as convidadas, e apenas uma pessoa encontra o aviso de que se tornou a “escolhida” do buquê. Buquê do noivo: em alguns casamentos, o noivo também participa com um objeto simbólico, como uma garrafa personalizada ou um “buquê masculino”, destinado aos amigos solteiros.

Essas adaptações mantêm o espírito do ritual, mas ampliam a participação e deixam o clima mais leve. A ideia central continua a mesma: transformar o símbolo do buquê em um gesto de partilha de bons desejos com os convidados. Ao mesmo tempo, cada casal respeita suas preferências e o estilo próprio de celebração.

A tradição de atirar o buquê tende a continuar?

Ao observar casamentos realizados em diferentes regiões, percebemos que o ato de a noiva atirar o buquê de flores permanece bastante presente, ainda que com mudanças de estilo. Algumas cerimônias mais discretas preferem não incluir o ritual. Em contrapartida, outras destacam o momento como um dos pontos altos da festa. A escolha depende do perfil do casal, do tipo de evento e do significado que cada um atribui à tradição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O fato de o buquê representar sorte, união e novos ciclos ajuda a manter o costume em evidência. Além disso, o gesto reúne simbologia afetiva, interação com os convidados e espaço para criatividade. Por isso, cada geração reinterpretará o ritual de maneira única. Dessa forma, a tradição que começou como uma forma de proteger o vestido da noiva segue, em 2025, como um dos rituais mais reconhecidos no universo dos casamentos.