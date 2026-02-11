São José dos Campos: a primeira do mundo a receber o maior selo internacional de cidades sustentáveis

São José dos Campos alcançou um marco inédito e se tornou a primeira cidade do mundo certificada pela ISO 37125, uma das normas internacionais mais reconhecidas no campo de cidades sustentáveis e resilientes. Esse selo coloca o município em um patamar de destaque global, sobretudo por tratar de indicadores que medem clima, energia, mobilidade, saneamento, governança e qualidade de vida. Além disso, esse reconhecimento não se limita a um prêmio simbólico. Ele se relaciona diretamente com práticas, dados e processos que influenciam o planejamento urbano e as políticas públicas nos próximos anos.

A certificação da ISO 37125 em São José dos Campos mostra que a cidade monitora, de forma padronizada, uma série de indicadores urbanos e adota critérios comparáveis internacionalmente. Em vez de observar apenas obras visíveis, a gestão direciona o foco para resultados mensuráveis, como emissões de gases de efeito estufa, acesso a serviços básicos, eficiência energética e gestão de riscos climáticos. Desse modo, o selo funciona como uma espécie de “raio X” da cidade. Ele aponta onde a gestão pública avança e onde ainda precisa melhorar.

O que é a ISO 37125 e por que São José dos Campos se destacou?

A ISO 37125 integra uma família de normas dedicadas às chamadas cidades sustentáveis e inteligentes. Ela estabelece um conjunto de indicadores urbanos relacionados às mudanças climáticas, à infraestrutura crítica e à capacidade de resposta a eventos extremos. Assim, o objetivo consiste em oferecer um painel confiável de informações para que gestores planejem o desenvolvimento do município com base em evidências, e não apenas em percepções ou dados isolados.

No caso de São José dos Campos, o destaque ocorre pela capacidade de organizar dados de diversas áreas em um sistema único e auditável. Para obter a certificação, o município precisou comprovar que monitora dezenas de indicadores, entre eles:

Emissões de carbono e políticas de mitigação climática;

Qualidade do ar e da água;

Acesso à energia, uso de fontes renováveis e eficiência energética;

Gestão de resíduos e saneamento básico;

Planejamento urbano, mobilidade e uso do solo;

Capacidade de resposta a desastres e eventos climáticos extremos.

Esse conjunto de dados permite avaliar se a cidade segue, de fato, uma trajetória de desenvolvimento mais sustentável, com equilíbrio entre crescimento econômico, preservação ambiental e bem-estar da população. Além disso, os indicadores facilitam o diálogo com organismos internacionais, bancos de desenvolvimento e redes de cidades inteligentes, que buscam projetos com métricas claras.

ISO 37125 em São José dos Campos: o que muda na prática?

Ser a primeira cidade do mundo certificada pela ISO 37125 não significa solução automática para todos os problemas urbanos. No entanto, esse feito indica que existe um sistema estruturado de medição e acompanhamento. Na prática, a certificação tende a influenciar o dia a dia da gestão pública em diferentes frentes, desde o planejamento de obras até a definição de prioridades orçamentárias.

Entre as principais mudanças práticas associadas ao selo de cidade sustentável, destacam-se:

Planejamento mais orientado por dados

A gestão passa a avaliar projetos de mobilidade, habitação ou meio ambiente com base em indicadores objetivos, como tempo médio de deslocamento, emissões por setor e áreas de risco. Assim, decisões ganham mais transparência e consistência técnica. Monitoramento contínuo

A cidade precisa atualizar e revisar os dados de forma periódica. Isso estimula a criação de sistemas permanentes de monitoramento de clima, energia, trânsito e serviços urbanos, além de fortalecer centros de controle integrados. Integração entre secretarias

As secretarias de meio ambiente, planejamento urbano, transportes, saúde e defesa civil trocam informações de forma mais frequente para alimentar os indicadores da norma. Como resultado, a administração reduz ações isoladas e amplia projetos intersetoriais. Transparência e prestação de contas

Com indicadores públicos, a população e organismos internacionais conseguem acompanhar a evolução das metas de sustentabilidade e resiliência. Desse modo, cidadãos podem cobrar melhorias e reconhecer avanços com base em dados concretos.

Na rotina da cidade, essa lógica impacta a forma de decidir sobre corredores de ônibus, ciclovias, áreas verdes, programas de eficiência energética e ações de adaptação climática. Além disso, gestores conseguem simular cenários futuros, avaliar custos e benefícios e priorizar intervenções que geram maior retorno social e ambiental.

Por que a certificação de cidade sustentável é importante?

A importância da ISO 37125 para São José dos Campos se relaciona diretamente ao contexto das mudanças climáticas e da urbanização intensa. Estudos globais mostram que as cidades concentram grande parte das emissões de gases de efeito estufa e do consumo de energia. Elas também se tornam mais vulneráveis a enchentes, ondas de calor e outros eventos extremos. Nesse cenário, um sistema estruturado de indicadores ajuda a antecipar riscos e a planejar respostas mais eficientes.

Entre os principais impactos positivos associados a uma certificação internacional de cidade sustentável, podem ser citados:

Atração de investimentos : cidades com indicadores claros e metas definidas atraem mais financiamentos voltados a infraestrutura verde, tecnologia limpa e mobilidade sustentável;

: cidades com indicadores claros e metas definidas atraem mais financiamentos voltados a infraestrutura verde, tecnologia limpa e mobilidade sustentável; Fortalecimento da governança : a exigência de dados confiáveis estimula processos mais organizados dentro da administração pública e reforça mecanismos de controle social;

: a exigência de dados confiáveis estimula processos mais organizados dentro da administração pública e reforça mecanismos de controle social; Comparação com outros municípios : o uso de padrões internacionais facilita comparações com outras cidades e permite a adoção de boas práticas que já funcionam em diferentes países;

: o uso de padrões internacionais facilita comparações com outras cidades e permite a adoção de boas práticas que já funcionam em diferentes países; Foco na qualidade de vida: ao medir clima, ambiente, transporte e serviços básicos, a cidade identifica com mais precisão áreas que impactam diretamente o cotidiano da população.

Além disso, a certificação reforça a ideia de que políticas ambientais, sociais e de infraestrutura não funcionam como ações isoladas. Elas integram uma mesma estratégia de desenvolvimento urbano sustentável, alinhada a agendas globais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Assim, São José dos Campos se posiciona em sintonia com compromissos climáticos internacionais.

Como São José dos Campos pode influenciar outras cidades?

O fato de São José dos Campos figurar como a primeira cidade do mundo a conquistar o selo máximo da ISO 37125 cria um precedente para outros municípios brasileiros e estrangeiros. A experiência local serve de referência sobre como estruturar indicadores, envolver diferentes setores da administração e manter um fluxo constante de dados confiáveis.

Outras cidades interessadas em adotar padrões semelhantes podem observar alguns caminhos seguidos pelo município do Vale do Paraíba:

Mapeamento inicial das informações já existentes em órgãos públicos e empresas de serviço urbano; Criação de plataformas integradas de dados urbanos, reunindo clima, saúde, mobilidade e meio ambiente; Estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazo vinculadas aos indicadores da norma; Busca por parcerias com universidades, centros de pesquisa e organismos internacionais; Manutenção de canais de transparência para que a sociedade acompanhe o desempenho da cidade.

Ao adotar a ISO 37125 e se posicionar como referência em cidades sustentáveis, São José dos Campos reforça uma tendência global de gestão urbana baseada em métricas, planejamento de longo prazo e responsabilidade ambiental. Esse movimento tende a ganhar força nos próximos anos, em especial em 2025 e além, à medida que as cidades lidam de forma mais direta com os efeitos das mudanças climáticas e com a necessidade de oferecer serviços de qualidade para populações cada vez mais numerosas. Desse modo, o exemplo do município incentiva administrações que buscam crescimento econômico aliado à justiça social e à proteção ambiental.