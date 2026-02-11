Pesquisa aponta: praia baiana é eleita a melhor do mundo

A praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, em Salvador, ganhou destaque internacional ao aparecer em um ranking global de balneários de alta qualidade. A empresa de viagens Kuoni realizou a pesquisa e colocou a faixa de areia baiana como a melhor do mundo. A análise considerou critérios objetivos relacionados à estrutura ambiental e ao bem-estar dos visitantes. Além disso, o levantamento examinou características naturais, condições do mar e fatores ligados à segurança e ao conforto.

O estudo da Kuoni utilizou dados públicos e indicadores de qualidade para comparar praias de diferentes países. Dessa forma, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe se destacou principalmente pela combinação entre águas calmas, transparência e preservação ambiental. Além disso, o cenário pouco adensado em relação a outras áreas turísticas contribuiu fortemente para o resultado. A posição da praia nesse ranking chamou atenção para o potencial do litoral baiano em um contexto de turismo sustentável. Nesse sentido, a pesquisa também valorizou a gestão de áreas com controle de acesso, aspecto que cresce em importância no planejamento turístico.

O que a pesquisa da Kuoni avaliou na praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe?

A pesquisa que apontou a praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe como a melhor do mundo considerou uma série de indicadores ligados à chamada “praia perfeita”. Para isso, a Kuoni recorreu a bases de dados internacionais, estudos de qualidade ambiental e índices de segurança. Além disso, a empresa consultou registros sobre condições naturais, como a qualidade da água e a preservação do entorno. O objetivo consistiu em encontrar destinos em que o ambiente oferece um conjunto equilibrado de beleza, tranquilidade e boas condições para banho.

Entre os fatores que costumam aparecer em levantamentos desse tipo, surgem critérios como presença de áreas de sombra natural e nível de ruído. Além disso, o controle de resíduos, a facilidade de acesso ao mar e a profundidade gradual da água exercem grande influência. O grau de urbanização do entorno também entra na análise, pois afeta a experiência do visitante. No caso da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, a combinação de mar calmo, cor da água e proteção ambiental garantiu grande destaque. Ademais, a limitação do número de visitantes contribuiu para o bom desempenho no ranking organizado pela empresa de viagens, reforçando a importância da gestão de fluxo turístico.

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe: por que foi eleita a melhor do mundo?

A Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe se associa com frequência a um cenário de águas claras, com tonalidades esverdeadas. Recifes formam áreas de piscinas naturais e favorecem o banho seguro em diferentes marés. Além disso, a faixa de areia permanece relativamente preservada, o que agrada quem busca tranquilidade. A pesquisa da Kuoni identificou que esses elementos, somados à baixa densidade de construções à beira-mar, criam um ambiente muito valorizado. Assim, o destino atende quem busca um litoral mais protegido e com menor interferência urbana, alinhado a práticas de conservação.

Outro aspecto relevante envolve o fato de a praia integrar uma área de proteção, com controle de acesso por meio de taxas de preservação. As autoridades locais aplicam essa regulamentação para reduzir o impacto do fluxo de turistas. Como resultado, a vegetação, a qualidade da água e a fauna marinha sofrem menos pressão. De forma geral, levantamentos internacionais valorizam praias que conciliam visitação e regras mínimas de conservação. Dessa maneira, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe se enquadra nesse perfil e reforça um modelo de turismo mais responsável.

Águas calmas: adequadas para banho, com poucas ondas e boa visibilidade.

adequadas para banho, com poucas ondas e boa visibilidade. Ambiente controlado: acesso regulado, o que contribui para menor degradação.

acesso regulado, o que contribui para menor degradação. Cenário natural preservado: vegetação nativa e presença de recifes.

vegetação nativa e presença de recifes. Infraestrutura moderada: serviços básicos, sem ocupação intensiva da orla.

Como rankings de “melhor praia do mundo” são construídos?

Listas que elegem a “melhor praia do mundo” variam conforme a metodologia utilizada e a instituição responsável pelo levantamento. No caso da Kuoni, o estudo se baseou em dados mensuráveis e evitou depender apenas de votos online ou avaliações subjetivas. Em contrapartida, outros rankings, produzidos por sites de viagem, revistas especializadas ou plataformas de avaliações, adotam critérios distintos. Muitas listas utilizam notas de turistas, número de publicações em redes sociais ou recomendações de especialistas em turismo.

Esse tipo de pesquisa pode incluir elementos como:

Qualidade ambiental: limpeza da areia e da água, além da existência de protocolos de preservação. Conforto e segurança: presença de salva-vidas, sinalização e acesso por transporte regular. Infraestrutura de apoio: quiosques, sanitários, serviços básicos e controle de lotação. Atrativos visuais: paisagem, forma da baía, cor da água e presença de áreas naturais. Acessibilidade: facilidade de chegada por mar ou terra, ainda que com algum nível de restrição.

Assim, a posição da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe na pesquisa da Kuoni ilustra uma tendência de valorização de praias que preservam características naturais e adotam gestão do fluxo turístico. Além disso, o resultado destaca um movimento global em favor de destinos mais sustentáveis e organizados. Mesmo com metodologias distintas em outros rankings, a presença recorrente de praias brasileiras em listas internacionais reforça o papel do litoral do país no mapa do turismo mundial. Em especial, destinos que unem conservação ambiental e uso recreativo controlado ganham espaço e fortalecem a imagem do Brasil como referência em belezas naturais bem cuidadas.