Pancreatite: causas, sintomas e riscos de medicamentos para emagrecer

A pancreatite é uma inflamação do pâncreas que pode surgir de forma súbita ou se desenvolver ao longo do tempo. Esse órgão, que fica atrás do estômago, tem papel central na digestão e no controle do açúcar no sangue. Assim, quando o pâncreas inflama, suas enzimas podem começar a “agredir” o próprio tecido pancreático, o que leva a dor abdominal intensa e outros sinais que costumam exigir atenção médica rápida.

Recentemente, a discussão sobre pancreatite entrou em destaque por causa do uso de medicamentos emagrecedores. Em especial, das canetas antiobesidade. Esse tipo de remédio, indicado para o tratamento da obesidade, passou a ser utilizado também de forma inadequada por pessoas sem indicação médica. Por isso, levantou dúvidas sobre o risco de eventos de pancreatite aguda e reforçou a necessidade de uso responsável.

A discussão sobre pancreatite entrou em destaque por causa do uso de medicamentos emagrecedores – depositphotos.com / MillaFedotova



O que é pancreatite e como ela afeta o organismo?

De forma geral, classifica-se a pancreatite em dois grandes tipos: aguda e crônica. A pancreatite aguda aparece de repente, geralmente com dor abdominal forte na parte superior do abdome, que pode irradiar para as costas. Por sua vez, a pancreatite crônica caracteriza-se por inflamações repetidas ou persistentes, que acabam causando cicatrizes e comprometem, progressivamente, a função do pâncreas.

Do ponto de vista funcional, o pâncreas é responsável por produzir enzimas digestivas e hormônios como a insulina. Assim, quando há inflamação do órgão, essas funções podem ser prejudicadas. Em quadros mais prolongados, há risco de má digestão dos alimentos, perda de peso não intencional e desenvolvimento de diabetes. Por isso, o diagnóstico e o manejo adequado são essenciais para reduzir danos a longo prazo.

Remédios emagrecedores podem causar pancreatite?

A relação entre medicamentos para emagrecer e pancreatite vem sendo monitorada de perto por autoridades sanitárias. Em 9 de fevereiro, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um alerta sobre o risco de eventos de pancreatite aguda associados ao uso indevido de canetas antiobesidade no Brasil. Segundo a agência, houve a identificação de um aumento nas notificações de suspeitas de pancreatite que se associam a esses produtos desde 2020.

Esse alerta não significa que os remédios para perda de peso tenham se tornado mais perigosos. Porém, ele reforça que o uso fora das indicações aumenta a chance de problemas. De acordo com o comunicado da Anvisa, não houve mudança na relação de risco e eficácia dessas substâncias. A agência destaca que “os benefícios terapêuticos ainda superam os efeitos adversos, de acordo com as indicações e modos de uso aprovados e constantes da bula”. Assim, o principal ponto é o uso correto: indicação médica adequada, respeito às doses recomendadas e acompanhamento profissional.

Quais são as principais causas da pancreatite?

A pancreatite tem diferentes origens e nem sempre está ligada a medicamentos emagrecedores. Entre as causas mais conhecidas, destacam-se alterações metabólicas, hábitos de vida e fatores anatômicos. Em muitos casos, mais de um fator pode estar envolvido no desenvolvimento da doença.

Cálculos biliares (pedras na vesícula) : podem obstruir o ducto pancreático e desencadear inflamação súbita.

: podem obstruir o ducto pancreático e desencadear inflamação súbita. Consumo excessivo de álcool : está associado a episódios agudos e também a pancreatite crônica.

: está associado a episódios agudos e também a pancreatite crônica. Uso de medicamentos : além das canetas antiobesidade, alguns outros fármacos podem, raramente, estar ligados a pancreatite.

: além das canetas antiobesidade, alguns outros fármacos podem, raramente, estar ligados a pancreatite. Alterações metabólicas : níveis muito altos de triglicerídeos ou de cálcio no sangue podem contribuir.

: níveis muito altos de triglicerídeos ou de cálcio no sangue podem contribuir. Traumas abdominais, cirurgias ou procedimentos : podem irritar ou lesar o pâncreas.

: podem irritar ou lesar o pâncreas. Causas genéticas ou autoimunes: em certos casos, há predisposição familiar ou reações do próprio sistema de defesa contra o órgão.

Mesmo com essa lista, alguns episódios são classificados como idiopáticos, ou seja, sem causa definida após investigação. Nessas situações, o acompanhamento especializado ajuda a monitorar novas crises e identificar possíveis fatores desencadeantes ao longo do tempo.

a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um alerta sobre o risco de eventos de pancreatite aguda associados ao uso indevido de canetas antiobesidade no Brasil – depositphotos.com / MillaFedotova



Quais são os sintomas de pancreatite e como reconhecer os sinais?

Os sintomas da pancreatite variam de intensidade, mas alguns sinais são frequentes e merecem atenção. O quadro típico da forma aguda envolve dor abdominal súbita e forte, frequentemente descrita como constante, que piora após as refeições e pode se estender para a região das costas. Náuseas e vômitos são comuns, assim como mal-estar geral.

Dor intensa na parte superior do abdome, podendo irradiar para as costas;

Náuseas persistentes e vômitos;

Aumento da sensibilidade ao toque na região abdominal;

Febre e aceleração dos batimentos cardíacos;

Perda de apetite e fraqueza;

Em quadros prolongados, perda de peso e diarreia gordurosa podem indicar comprometimento crônico do pâncreas.

Em contextos de uso de remédios para emagrecer, especialmente as canetas antiobesidade, a orientação das autoridades é que qualquer sintoma suspeito seja comunicado ao profissional responsável pelo tratamento. Interromper ou ajustar o medicamento sem orientação pode trazer outros riscos, por isso a avaliação médica é decisiva.

Como é feito o tratamento da pancreatite e qual o papel do uso correto de medicamentos?

O tratamento da pancreatite aguda costuma exigir internação hospitalar, pelo menos nos primeiros dias. O foco é controlar a dor, hidratar o paciente por via venosa e monitorar possíveis complicações. Em muitos casos, a alimentação sólida é suspensa temporariamente, permitindo “repouso” do pâncreas, até que a inflamação comece a regredir.

Suporte clínico: analgesia, hidratação venosa e correção de alterações metabólicas. Tratamento da causa: retirada de cálculos biliares, ajuste ou substituição de medicamentos suspeitos, orientação sobre álcool e dieta. Acompanhamento nutricional: introdução gradual da alimentação, com atenção a gorduras e ao equilíbrio calórico. Monitoramento a longo prazo: em casos crônicos, pode ser necessária reposição de enzimas pancreáticas e controle rigoroso de glicemia.

No caso específico dos remédios emagrecedores, o tratamento passa, muitas vezes, pela reavaliação da indicação, verificação de interações com outros fármacos e checagem da forma de uso. O alerta da Anvisa reforça que o uso deve seguir a bula e a prescrição, evitando automedicação, compartilhamento de canetas e doses superiores às recomendadas.

Com informação adequada, acompanhamento de profissionais habilitados e observação cuidadosa de sintomas, o risco de pancreatite ligada a medicamentos para emagrecer tende a ser melhor controlado. A avaliação individualizada permite equilibrar os benefícios do tratamento da obesidade com a segurança no uso dessas terapias.