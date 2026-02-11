Entenda a lipoaspiração do monte de Vênus, que gerou um ‘babado’ envolvendo Paolla Oliveira

A discussão sobre lipoaspiração íntima ganhou destaque recente após rumores envolvendo a atriz Paolla Oliveira, de 43 anos. Em janeiro de 2026, uma postagem da cirurgiã plástica Pamella Andrade, comentando um maiô usado pela atriz, levantou a hipótese de que Paolla teria feito uma lipoaspiração no monte de Vênus, que também leva o nome de monte púbico. A médica usou a imagem como exemplo para falar do procedimento estético que reduz o volume da região. Assim, estimulou a curiosidade do público e gerou grande repercussão nas redes sociais.

Diante da movimentação online, Paolla Oliveira se manifestou em 2 de fevereiro, negando a ocorrência da cirurgia íntima. Em resposta direta e bem-humorada à publicação, a atriz afirmou que nem sabia da existência da lipoaspiração no monte de Vênus. Assim, sugeriu que o efeito visual poderia ser apenas resultado de um corte diferente de maiô ou de uma foto tirada em outro horário de sol. Com isso, a artista encerrou os boatos, mas a conversa sobre o tema continuou, despertando interesse sobre o que realmente é esse tipo de intervenção estética.

“Que maravilha tanto apreço pela minha região íntima, mas nem sabia que existia essa cirurgia. Um corte diferente de maiô ou uma foto sem o sol do meio-dia podem ajudar também. Beijos!”, comentou Paolla na publicação da médica.

A lipoaspiração íntima do monte de Vênus é um procedimento estético que tem como objetivo reduzir o acúmulo de gordura na região que se situa logo acima da vulva, onde geralmente crescem os pelos pubianos – depositphotos.com / javiindy



O que é lipoaspiração íntima no monte de Vênus?

A lipoaspiração íntima do monte de Vênus é um procedimento estético que tem como objetivo reduzir o acúmulo de gordura na região que se situa logo acima da vulva, onde geralmente crescem os pelos pubianos. Assim, essa área pode apresentar maior volume por fatores como genética, variação de peso, alterações hormonais e envelhecimento. Em alguns casos, esse volume se torna visível sob roupas mais justas, biquínis e maiôs. Por isso, leva muitas mulheres a buscar alternativas para deixar o contorno corporal mais discreto.

Na prática, trata-se de uma variação da lipoaspiração tradicional, mas com aplicação a uma área específica e sensível. O procedimento costuma ser feito com cânulas finas, que aspiram o excesso de gordura localizada. A intenção é harmonizar o relevo da região pubiana, deixando o monte de Vênus menos proeminente. Por ser um local de pele delicada e com grande importância anatômica, a abordagem requer planejamento cuidadoso. Ademais, um acompanhamento com especialista, desde a avaliação inicial até o pós-operatório.

Lipoaspiração do monte de Vênus dói? Como é feita na prática?

De forma geral, a lipo do monte de Vênus ocorre em ambiente cirúrgico, com anestesia local com sedação ou, em alguns casos, anestesia peridural ou geral. Isso depende da indicação médica e do planejamento do procedimento. Após a aplicação da anestesia, o profissional faz pequenas incisões para introduzir as cânulas que vão aspirar a gordura. Essas incisões costumam ser discretas e seu posicionamento se dá em pontos estratégicos, buscando minimizar a aparência de cicatrizes.

O desconforto costuma ser mais intenso nas primeiras horas e dias depois da cirurgia, com sensação de inchaço, pressão e sensibilidade na região púbica. Para controlar esses sintomas, geralmente há a prescrição de analgésicos e anti-inflamatórios, além de orientações sobre repouso relativo. Ademais, a recuperação, na maior parte dos casos, permite retorno gradual às atividades cotidianas em poucos dias. Porém, esforços físicos e relações sexuais tem restrições por um período determinado pelo cirurgião, respeitando a cicatrização dos tecidos.

Duração média da cirurgia: normalmente entre 40 minutos e 1h30, a depender da técnica e de procedimentos associados.

normalmente entre 40 minutos e 1h30, a depender da técnica e de procedimentos associados. Tipo de anestesia: local com sedação ou outra modalidade, conforme avaliação individual.

local com sedação ou outra modalidade, conforme avaliação individual. Retorno às atividades leves: geralmente em alguns dias, com cuidados específicos.

geralmente em alguns dias, com cuidados específicos. Resultado final: tende a ser observado com mais clareza após a redução do inchaço, em semanas ou meses.

Quais cuidados, riscos e indicações da lipoaspiração íntima?

A lipoaspiração no monte púbico é indicada, principalmente, para mulheres que se sentem incomodadas com o volume dessa região, seja por motivos estéticos, por dificuldade de usar determinadas roupas de praia e academia, ou até por atrito e desconforto local. Em alguns casos, o procedimento é associado a outras cirurgias íntimas, como correções dos pequenos lábios ou ajustes em flacidez, formando um conjunto de intervenções chamados de cirurgias íntimas ou rejuvenescimento genital.

Como qualquer cirurgia, a lipoaspiração íntima envolve riscos. Entre eles, podem ocorrer hematomas, assimetria, irregularidades de relevo, infecção, alteração temporária de sensibilidade e formação de cicatriz visível. Por isso, a seleção criteriosa de pacientes é fundamental. Exames clínicos, avaliação de histórico de doenças, uso de medicamentos e expectativa em relação ao resultado fazem parte da consulta pré-operatória. Profissionais costumam reforçar que o procedimento não é uma forma de emagrecimento generalizado, mas sim de remodelação localizada.

Avaliação médica detalhada: para verificar se a queixa é realmente de gordura localizada ou se há flacidez de pele, hérnias ou outras condições. Escolha de profissional habilitado: cirurgião plástico ou ginecologista com experiência em cirurgia íntima. Seguir o pós-operatório: uso de cintas quando indicadas, higiene adequada e respeito às orientações sobre esforço físico. Atenção à autoestima: muitos especialistas recomendam também olhar para aspectos emocionais ligados à imagem corporal.

De forma geral, a lipo do monte de Vênus ocorre em ambiente cirúrgico, com anestesia local com sedação ou, em alguns casos, anestesia peridural ou geral. Isso depende da indicação médica e do planejamento do procedimento – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy



A influência das redes sociais na busca pela lipo do monte de Vênus

O episódio envolvendo Paolla Oliveira ilustra como as redes sociais influenciam o interesse por intervenções íntimas. Um simples comentário sobre o formato de um maiô foi suficiente para associar a atriz à lipoaspiração do monte de Vênus e impulsionar buscas pelo procedimento. Mesmo com a negativa pública da artista, o assunto continuou em alta, mostrando que a exposição de corpos femininos na mídia tem impacto direto na forma como muitas pessoas interpretam o próprio corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Frente a esse cenário, especialistas costumam recomendar que qualquer decisão sobre lipoaspiração íntima seja tomada com base em informação de qualidade e em consulta médica individualizada, e não apenas em tendências de redes sociais. Entender o que é o monte de Vênus, quais são os limites do procedimento, seus riscos e benefícios ajuda a diferenciar boato de realidade e a tratar o tema com responsabilidade, para que a busca por mudanças estéticas esteja alinhada com saúde, segurança e expectativas realistas.