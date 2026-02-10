Gorillaz: a banda que nunca é apenas uma banda

A banda Gorillaz ocupa um espaço particular na música contemporânea por unir rock, eletrônico, hip hop e arte visual em um mesmo projeto. Criada no final dos anos 1990, tornou-se referência de inovação ao apresentar ao público uma formação virtual, composta por personagens animados que representam os integrantes fictícios do grupo. Em fevereiro de 2026, o Gorillaz se prepara para lançar o novo projeto The Mountain – Gorillaz, reforçando o interesse em explorar novas sonoridades e narrativas visuais.

Desde o início, o Gorillaz chamou atenção por transitar entre gêneros musicais sem se prender a rótulos. Ao longo dos anos, a banda acumulou colaborações com artistas de diferentes estilos, o que ajudou a construir uma discografia diversa e facilmente reconhecível. Esse histórico prepara o terreno para que o lançamento de The Mountain – Gorillaz seja visto como mais um capítulo de uma trajetória marcada por experimentação.

História do Gorillaz e origem da banda virtual

O Gorillaz foi criado em 1998 pelo músico Damon Albarn, conhecido por seu trabalho no Blur, e pelo quadrinista Jamie Hewlett, coautor da HQ Tank Girl. A ideia surgiu da observação do consumo de videoclipes e da cultura pop da época. Em vez de uma banda tradicional, eles imaginaram um grupo totalmente animado, com integrantes fictícios, biografias próprias e um universo narrativo que se estenderia por discos, clipes, sites e materiais extras.

O primeiro álbum, lançado em 2001 e intitulado Gorillaz, apresentou faixas como “Clint Eastwood” e “19-2000”, que rapidamente ganharam destaque em rádios e canais de música. O sucesso inicial confirmou que o formato de banda virtual poderia funcionar comercialmente e artisticamente. A partir daí, o projeto evoluiu com discos como Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), Humanz (2017) e outras obras que consolidaram a identidade sonora e visual do grupo.

Com personagens virtuais e colaborações diversas, a banda se mantém inovadora ao unir rock, eletrônico e hip hop em um mesmo projeto – Wikimedia Commons/Drew de F Fawkes

Por que o Gorillaz é diferente das outras bandas?

A principal característica que diferencia o Gorillaz de outras bandas é a combinação entre música e animação em um nível estrutural. Os personagens virtuais – e não os músicos reais – ocupam o centro da narrativa. Isso permite que o grupo transite por estilos, épocas e temas sem depender da imagem física dos integrantes de bastidores. Além disso, o projeto explora elementos de cultura digital, como websites interativos, jogos e experiências multimídia, o que ampliou seu alcance especialmente entre públicos mais jovens.

Outra particularidade está na forma de colaboração. O Gorillaz funciona como um coletivo flexível, em que Damon Albarn é o núcleo musical, mas diversos artistas convidados entram em cada fase: rappers, cantores de R&B, roqueiros, produtores eletrônicos e até lendas da música. Esse modelo favorece a constante renovação de sons e inspirações, tornando os álbuns distintas “eras” dentro do mesmo universo. Com o novo projeto The Mountain – Gorillaz, essa lógica deve se repetir, com participações que dialogam com tendências atuais sem abandonar o estilo já estabelecido.

Quem são os integrantes do Gorillaz?

No universo fictício da banda, o Gorillaz é formado por quatro personagens principais. Cada um possui história própria, visual marcante e função específica dentro do grupo. Esses avatares apareceram em videoclipes, artes de álbuns, entrevistas animadas e diversas peças promocionais.

2-D – Vocalista e tecladista, é o rosto mais associado ao Gorillaz. Apresentado como um personagem introspectivo, com olhos escuros e cabelo azul em várias fases.

– Vocalista e tecladista, é o rosto mais associado ao Gorillaz. Apresentado como um personagem introspectivo, com olhos escuros e cabelo azul em várias fases. Murdoc Niccals – Baixista e autoproclamado fundador da banda, retratado como figura excêntrica e provocadora, responsável por grande parte da “mitologia interna” do grupo.

– Baixista e autoproclamado fundador da banda, retratado como figura excêntrica e provocadora, responsável por grande parte da “mitologia interna” do grupo. Noodle – Guitarrista, apresentada inicialmente como uma jovem japonesa misteriosa. Ao longo dos álbuns, sua aparência, idade e papel dentro da banda foram se transformando, acompanhando as mudanças visuais do projeto.

– Guitarrista, apresentada inicialmente como uma jovem japonesa misteriosa. Ao longo dos álbuns, sua aparência, idade e papel dentro da banda foram se transformando, acompanhando as mudanças visuais do projeto. Russel Hobbs – Baterista, com ligação forte ao hip hop na narrativa da banda, frequentemente associado a temas espirituais e a histórias de possessão e fantasmas no enredo ficcional.

Esses personagens são animados por Jamie Hewlett e sua equipe, enquanto Damon Albarn e outros músicos dão vida às faixas em estúdio e no palco. Em shows, o Gorillaz já utilizou telões, hologramas, animações em tempo real e a presença da banda “de carne e osso” tocando ao fundo, sempre buscando um equilíbrio entre o virtual e o real.

Quais são os maiores sucessos do Gorillaz?

Ao longo de mais de duas décadas, o Gorillaz acumulou um repertório reconhecido em diferentes países. Algumas músicas alcançaram grande circulação em rádios, plataformas digitais e trilhas sonoras, tornando-se referências quando se fala na banda virtual.

“Clint Eastwood” – Um dos primeiros grandes hits, misturando base hip hop, linhas de teclado marcantes e refrão melódico. A faixa apresentou o universo visual da banda ao público global. “Feel Good Inc.” – Presente no álbum Demon Days, combina batida pulsante, rimas do grupo De La Soul e um refrão que se tornou símbolo do Gorillaz. O videoclipe, com a ilha flutuante, é um dos mais reconhecidos da banda. “DARE” – Também de Demon Days, traz clima dançante e forte presença de elementos eletrônicos, ampliando o alcance do Gorillaz nas pistas e festivais. “Dirty Harry” – Mistura coro infantil, beat de hip hop e instrumentos orgânicos, reforçando a versatilidade do grupo. “On Melancholy Hill” – Do álbum Plastic Beach, apresenta uma faceta mais melódica e atmosférica, muito associada à fase em que o Gorillaz passou a explorar temas ambientais e marítimos em seu universo visual.

Além dessas, outras canções como “19-2000”, “Stylo”, “Saturnz Barz” e “Humility” também figuram entre as mais lembradas pelos ouvintes, sustentando a presença do Gorillaz em playlists de diferentes gerações.

Desde 1998, o Gorillaz se destaca pela estética e narrativa: um grupo fictício que evolui em cada álbum e agora chega a uma nova fase com The Mountain – Gorillaz – Wikimedia Commons/Autor Desconhecido

O que se sabe sobre The Mountain – Gorillaz?

The Mountain – Gorillaz, previsto para fevereiro de 2026, é apontado como o novo capítulo da trajetória da banda virtual. A escolha do título sugere a ideia de jornada, ascensão e desafios, temas que podem ser explorados tanto nas letras quanto na construção visual do projeto. Embora os detalhes completos ainda não tenham sido revelados, a expectativa é de que o trabalho mantenha a tradição de misturar gêneros e convidar artistas de perfis variados.

O lançamento deve seguir a estratégia já adotada em outros momentos, com divulgação de singles, videoclipes animados e materiais interativos nas redes sociais e plataformas digitais. É provável que The Mountain – Gorillaz traga novas versões dos quatro personagens principais, possivelmente com visual atualizado para refletir essa fase. Esse tipo de renovação gráfica é uma marca do Gorillaz e ajuda a diferenciar cada era do grupo, tanto para quem acompanha a banda desde os primeiros discos quanto para quem passa a conhecê-la agora.

Ao combinar uma nova obra como The Mountain – Gorillaz com um catálogo consolidado de hits, o projeto reforça o papel da banda como um dos experimentos mais duradouros de música e animação. Desde a criação no final dos anos 1990 até o cenário musical de 2025 e 2026, o Gorillaz permanece como referência de como um grupo pode usar personagens virtuais, narrativa visual e parcerias musicais para se adaptar a diferentes épocas sem perder sua identidade central.