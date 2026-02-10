Descubra as vantagens do alho-poró para o corpo e a alimentação

O alho-poró vem ganhando espaço nas cozinhas e nas pesquisas sobre alimentação por reunir sabor suave e um conjunto de propriedades nutricionais que chamam atenção. Da mesma família da cebola e do alho comum, esse vegetal apresenta talos alongados, folhas verde-escuras e é consumido sobretudo na parte branca e verde-clara. Seu uso vai de sopas e tortas a pratos mais elaborados, o que facilita a inclusão em diferentes tipos de cardápio.

Além do papel culinário, o alho-poró é estudado por conter vitaminas, minerais e compostos bioativos que podem contribuir para uma rotina alimentar equilibrada. A presença de fibras, antioxidantes e substâncias típicas das plantas do gênero Allium faz com que o alimento seja citado com frequência em orientações de nutricionistas e em materiais sobre alimentação saudável. Essas características despertam interesse tanto de quem cozinha quanto de profissionais da área da saúde.

Quais são as principais propriedades nutricionais do alho-poró?

Em termos de composição, o alho-poró é um alimento de baixo teor calórico, formado em grande parte por água e fibras. Fornece quantidades relevantes de vitamina K, importante para a coagulação sanguínea, além de vitamina C, que participa de processos de defesa do organismo e da formação de colágeno. Também contém folato (vitamina B9), associado à renovação celular, e pequenas porções de outras vitaminas do complexo B.

Entre os minerais presentes no alho-poró, destacam-se potássio, cálcio, magnésio e ferro. O potássio está relacionado ao equilíbrio de fluidos e à função muscular, enquanto cálcio e magnésio participam da saúde óssea e de reações metabólicas. O ferro, por sua vez, é necessário para a formação de hemoglobina. A combinação desses nutrientes, somada ao baixo teor de gorduras, torna o alho-poró um ingrediente frequente em preparações voltadas para quem busca refeições leves e variadas.

O alho-poró pode ser usado em sopas, refogados e assados, ajudando a variar o cardápio sem pesar nas calorias – depositphotos.com / MarinaKuznetsovaBO

Benefícios das propriedades do alho-poró no dia a dia

As propriedades do alho-poró não se limitam ao valor nutricional básico. Como outros vegetais da mesma família, ele concentra compostos sulfurados e antioxidantes naturais, como flavonoides, a exemplo da kaempferol. Esses elementos têm sido investigados por sua capacidade de atuar contra o estresse oxidativo, um processo ligado ao desgaste das células ao longo do tempo. Embora a alimentação isolada não determine resultados específicos, o consumo regular de hortaliças variadas, incluindo o alho-poró, é frequentemente associado a hábitos de vida mais equilibrados.

Outro ponto observado é o teor de fibras, que ajuda no bom funcionamento intestinal e na sensação de saciedade após as refeições. Ao contribuir para um trânsito intestinal mais organizado, a fibra alimentar auxilia na rotina de quem busca um padrão alimentar mais regulado. Em cardápios planejados, o alho-poró costuma aparecer em substituição parcial à cebola em refogados, omeletes, risotos, purês e recheios, o que permite agregar sabor e variedade sem grandes alterações calóricas.

Como usar o alho-poró na alimentação de forma prática?

Na cozinha, as propriedades do alho-poró podem ser aproveitadas em diferentes preparações, desde as mais simples até pratos mais elaborados. Em geral, utiliza-se principalmente a parte branca e verde-clara, de textura mais macia, mas as folhas verdes podem entrar em caldos, sopas ou fundos de legumes. A versatilidade facilita o uso em receitas do dia a dia, sem exigir técnicas avançadas.

Algumas formas comuns de incluir o alho-poró nas refeições são:

Refogado com azeite ou outro óleo vegetal, servindo de base aromática para sopas, molhos e ensopados;

Fatiado em rodelas finas e usado em omeletes, tortas salgadas e quiches;

Adicionado a risotos e massas, combinando com queijos leves, cogumelos ou frango desfiado;

Assado junto com outros legumes, como cenoura, abobrinha e batata, formando guarnições variadas;

Batido em cremes e caldos, gerando preparações de textura aveludada.

Para preservar melhor as características do alho-poró, costuma-se recomendar um cozimento rápido, evitando temperaturas muito altas por períodos prolongados. Esse cuidado ajuda a manter sabor, textura e parte dos nutrientes. O vegetal pode ser guardado na geladeira, em embalagem fechada ou envolto em filme plástico, normalmente por alguns dias, o que o torna adequado para o planejamento semanal de refeições.

Rico em fibras e antioxidantes, o alho-poró é frequentemente citado em orientações sobre alimentação equilibrada e refeições mais leves – depositphotos.com / VadimVasenin

Cuidados, curiosidades e informações complementares

Ao tratar das propriedades do alho-poró, também é relevante mencionar alguns cuidados básicos. Pessoas com sensibilidade a alimentos do grupo das liliáceas, como cebola e alho, podem apresentar desconfortos gastrointestinais ao consumir o vegetal em excesso. Em situações específicas de saúde, o ideal é que o ajuste de consumo seja orientado por profissional habilitado, como nutricionista ou médico.

Na compra, a escolha de talos firmes, com parte branca bem definida e folhas verdes sem manchas escuras, tende a indicar um produto em melhor estado. Antes do preparo, recomenda-se abrir levemente as camadas e lavar bem, pois é comum a presença de terra entre as folhas. Do ponto de vista culinário, o alho-poró é considerado um ingrediente versátil por se adaptar a receitas frias e quentes, podendo entrar em saladas mornas, recheios, gratinados e até conservas caseiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em síntese, o alho-poró reúne baixo valor calórico, boa oferta de fibras, vitaminas e minerais, além de compostos antioxidantes característicos do grupo dos vegetais Allium. Combinado a outros alimentos frescos, integra estratégias de alimentação variada e equilibrada, em linha com recomendações atuais de consumo de hortaliças no Brasil em 2025. A presença frequente desse vegetal no prato tende a diversificar sabores e ampliar o aproveitamento das propriedades do alho-poró no cotidiano.