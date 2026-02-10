Mercúrio alcançará ponto máximo de distância do Sol

Na noite de 19 de fevereiro de 2026, Mercúrio terá sua maior elongação oriental, um alinhamento astronômico que costuma chamar a atenção de quem acompanha o céu a olho nu. Nessa data, o menor planeta do Sistema Solar atinge o ponto de maior afastamento angular em relação ao Sol e, assim, se torna mais fácil de localizar no horizonte. Esse fenômeno interessa tanto a observadores casuais quanto a entusiastas da astronomia que buscam boas oportunidades de observação e registro fotográfico.

Embora Mercúrio se mantenha relativamente próximo da Terra, sua constante proximidade com o Sol faz com que o brilho solar ofusque o planeta durante boa parte do tempo. Por isso, momentos como essa elongação máxima oferecem janelas privilegiadas para enxergar o planeta com mais conforto visual. A data de 19 de fevereiro de 2026 já aparece em muitos calendários astronômicos como uma ocasião favorável para acompanhar o movimento de Mercúrio no céu da tarde e planejar sessões de observação.

O que é maior elongação oriental de Mercúrio?

A expressão maior elongação oriental indica o instante em que Mercúrio alcança a maior distância aparente do Sol, do ponto de vista da Terra, em direção ao lado leste do céu. Em termos simples, esse momento significa que o planeta se encontra o mais “deslocado” possível do brilho solar naquela configuração específica. Assim, Mercúrio surge após o pôr do Sol e permanece visível por um curto período no começo da noite. Nesse tipo de elongação, o planeta aparece no céu vespertino, pouco acima do horizonte oeste.

Como Mercúrio segue uma órbita menor e mais interna que a da Terra, ele nunca se afasta muito do Sol no campo de visão terrestre. Mesmo na elongação máxima, o ângulo entre o planeta e o Sol gira em torno de algumas dezenas de graus. Esse limite restringe a altura de Mercúrio no céu. Ainda assim, essa separação angular extra reduz o ofuscamento e facilita a identificação do planeta como um ponto brilhante, semelhante a uma estrela de grande brilho, mas sem cintilação intensa.

Do ponto de vista científico, as elongações ajudam astrônomos a refinar modelos de órbita, estudar variações de brilho e acompanhar mudanças na fase do planeta. Além disso, servem de referência para calendários de observação profissional e amadora. Para o público em geral, porém, o valor principal está na praticidade: nesses períodos, Mercúrio deixa de parecer um objeto extremamente discreto e se transforma em um alvo acessível, inclusive para quem começa a observar o céu.

Maior elongação oriental de Mercúrio será visível no Brasil em 2026?

Segundo previsões astronômicas para 19 de fevereiro de 2026, a elongação oriental de Mercúrio aparece em grande parte do território brasileiro, desde que o tempo colabore. O fenômeno dispensa instrumentos, pois o planeta terá brilho suficiente para se destacar em um céu limpo. Em especial, quem observa de locais com menos poluição luminosa percebe o planeta com mais facilidade. Ainda assim, a visibilidade exata varia conforme a latitude e o relevo local.

Para quem estiver no Brasil, vale procurar Mercúrio após o pôr do Sol, baixo no horizonte oeste. Nas regiões próximas ao litoral ou em áreas de planície, onde o horizonte permanece mais aberto, a observação costuma ocorrer com maior tranquilidade. Já em locais cercados por prédios altos ou montanhas, obstáculos podem cobrir parte da faixa de céu em que o planeta aparece e, assim, reduzem o tempo de visibilidade. Em média, Mercúrio permanece acima do horizonte por cerca de 40 a 90 minutos após o ocaso solar, dependendo da localidade.

Além da posição de Mercúrio, fatores como neblina próxima ao horizonte, nuvens baixas e a luminosidade residual do crepúsculo influenciam a observação. Em áreas urbanas, o brilho de postes, telas e fachadas iluminadas compete com o céu crepuscular e exige mais atenção do observador. Mesmo assim, mesmo em grandes cidades, ainda existe chance de acompanhar o fenômeno com planejamento e escolha de um ponto de observação mais escuro e elevado.

Como observar Mercúrio com segurança e sem complicação?

A observação de Mercúrio na maior elongação oriental de 2026 não exige equipamentos sofisticados. Para o público geral, vale escolher um local com boa visão para o oeste, longe de obstáculos e, se possível, afastado de áreas com iluminação intensa. O momento ideal costuma ocorrer entre 20 e 40 minutos após o pôr do Sol local, quando o céu já escurece, mas ainda não fica totalmente escuro. Nessa faixa de tempo, o planeta tende a se destacar como um ponto claro, relativamente baixo no horizonte.

Por envolver um planeta que aparece próximo ao Sol, a principal orientação envolve a segurança visual. Você deve evitar olhar diretamente para o Sol em qualquer situação, mesmo quando ele se encontra parcialmente encoberto ou muito próximo da linha do horizonte. A radiação solar pode causar danos à visão. Assim, inicie a observação de Mercúrio apenas depois que o disco solar desaparece totalmente. Além disso, nunca aponte telescópios ou binóculos para a região do Sol enquanto ele ainda permanece visível.

Para facilitar a busca, alguns recursos simples ajudam bastante:

Aplicativos de mapa celeste : softwares de astronomia para celular indicam a posição exata de Mercúrio em tempo real, usando GPS e bússola do aparelho.

: softwares de astronomia para celular indicam a posição exata de Mercúrio em tempo real, usando GPS e bússola do aparelho. Referências no horizonte : prédios, árvores ou montanhas servem como marcações para memorizar o setor do céu em que o planeta aparecerá.

: prédios, árvores ou montanhas servem como marcações para memorizar o setor do céu em que o planeta aparecerá. Binóculos comuns: embora não sejam obrigatórios, esses equipamentos ajudam a destacar o planeta em noites com transparência atmosférica ruim.

Curiosidades e aspectos científicos da elongação de Mercúrio

Mercúrio representa um planeta difícil de observar porque permanece sempre relativamente perto do Sol no céu e nunca se afasta tanto quanto Vênus. Por isso, as maiores elongações oferecem os melhores momentos para o planeta se mostrar ao público. Em 19 de fevereiro de 2026, além de se encontrar em elongação oriental, o planeta exibirá uma fase semelhante à de um quarto crescente, quando visto através de telescópios. Isso ocorre por causa da forma como a luz solar ilumina seu disco.

Para quem pretende acompanhar o fenômeno de forma mais organizada, algumas ações simples ajudam bastante:

Verificar o horário local exato do pôr do Sol em 19 de fevereiro de 2026 em serviços de previsão astronômica. Escolher com antecedência um ponto de observação com visão desobstruída para o oeste. Instalar um aplicativo de planetário virtual para confirmar a posição de Mercúrio no céu no dia. Chegar ao local alguns minutos antes do ocaso para se adaptar à luminosidade ambiente. Iniciar a busca por Mercúrio assim que o Sol desaparecer e continuar observando por cerca de uma hora.

Dessa forma, a maior elongação oriental de Mercúrio em fevereiro de 2026 se transforma em uma oportunidade acessível para o público acompanhar um evento celeste previsível, que combina interesse científico e curiosidade natural. Além disso, a ocasião oferece uma chance de observar, a olho nu, o planeta mais próximo do Sol e, assim, aumentar a familiaridade com o céu noturno.