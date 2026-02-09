Prepare-se para o peso do death metal: Obituary fará turnê brasileira

A banda norte-americana Obituary, que nasceu na Flórida no fim dos anos 1980, retorna ao Brasil em 2026 com uma turnê especial dedicada ao álbum Cause of Death, que completa 35 anos. Em uma série de apresentações entre 20 e 25 de fevereiro, o grupo de death metal passará por cinco capitais brasileiras. Assim, reforça a relação próxima com o público do país e revisita um dos trabalhos mais marcantes de sua trajetória.

Com o prestígio de uma das principais referências do death metal mundial, ao lado de nomes como Death e Morbid Angel, a banda construiu uma carreira baseada em riffs pesados, vocais guturais e atmosferas sombrias. Portanto, essa combinação consolidou o grupo como um dos pilares do estilo que surgiu na Flórida, região que se tornou um polo importante para o metal extremo a partir do final dos anos 1980.

Com o prestígio de uma das principais referências do death metal mundial, ao lado de nomes como Death e Morbid Angel, a banda construiu uma carreira baseada em riffs pesados, vocais guturais e atmosferas sombrias – Mark Coatsworth/Wikimedia Commons

Turnê de 35 anos de Cause of Death no Brasil

Entre os dias 20 e 25 de fevereiro de 2026, o Obituary fará shows em Belo Horizonte, São Paulo (incluindo participação no Overload Beer Fest), Curitiba, Rio de Janeiro e Brasília. A proposta é celebrar os 35 anos de Cause of Death, álbum, cujo lançamento foi em 1990 e é considerado um marco na discografia da banda e na consolidação do death metal da Flórida.

Em apresentações comemorativas, é comum o grupo executar o disco praticamente na íntegra, incluindo faixas que se tornaram indispensáveis em repertórios ao vivo. Assim, a turnê brasileira deve seguir essa linha, reunindo fãs de diferentes gerações atraídos tanto pelo caráter histórico do álbum quanto pela oportunidade de assistir clássicos do gênero em um contexto de celebração.

Quais são os maiores hits do Obituary?

Dentro da discografia do Obituary, duas músicas se destacam frequentemente como as mais reconhecidas e associadas à banda: “Slowly We Rot” e “Chopped in Half”. Assim, ambas simbolizam bem a sonoridade do grupo e costumam aparecer nos principais serviços de streaming, em listas de reprodução e em apresentações pelo mundo.

“Slowly We Rot” – faixa-título do álbum de estreia, lançada em 1989, apresenta a mistura de riffs arrastados, clima macabro e vocais guturais que se tornaria uma marca registrada do grupo.

– faixa-título do álbum de estreia, lançada em 1989, apresenta a mistura de riffs arrastados, clima macabro e vocais guturais que se tornaria uma marca registrada do grupo. “Chopped in Half” – presente em Cause of Death (1990), ganhou status de clássico do death metal, sendo uma das músicas mais pedidas nas apresentações ao vivo.

Essas faixas, ao lado de outras canções de Cause of Death, ajudam a explicar por que o álbum é o foco de uma turnê comemorativa em 2026, reafirmando a importância do disco para a história da banda e do gênero.

O que é death metal e como se diferencia do heavy metal tradicional?

O death metal é um subgênero do metal extremo que se caracteriza por vocais guturais, guitarras com afinação baixa e metrônomos acelerados (muitas vezes com uso intenso de blast beats). Ademais, as letras tratam de temas como morte, horror, brutalidade e questões existenciais. Por fim, a sonoridade tende a ser mais densa e agressiva do que em outros estilos de metal.

Em comparação, o heavy metal tradicional – representado por bandas como Iron Maiden ou Judas Priest – costuma ter:

vocais mais melódicos e geralmente em registro agudo;

estruturas de música mais próximas do rock, com refrões marcantes;

temas líricos variados, que podem incluir fantasia, história, crítica social e mitologia;

produção menos saturada, com maior clareza entre os instrumentos.

Já o death metal, como o que o Obituary pratica, aposta em atmosferas sufocantes, distorções mais pesadas e uma abordagem vocal que privilegia a agressividade em vez da melodia. Assim, essa diferença faz com que o gênero tenha um público específico, acostumado com a intensidade sonora e estética do estilo.

Outra comparação frequente envolve o death metal do Obituary e o groove metal que se associa a fases importantes do Sepultura – Andreas Lawen, Fotandi/Wikimedia Commons

Death metal do Obituary x groove metal do Sepultura: qual é a diferença?

Outra comparação frequente envolve o death metal do Obituary e o groove metal que se associa a fases importantes do Sepultura. Em especial, a partir de álbuns como Chaos A.D. e Roots. Embora ambos sejam sons pesados, os elementos centrais de cada vertente são diferentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ritmo e pegada: o groove metal prioriza batidas cadenciadas, cheias de balanço, com riffs que enfatizam a marcação da bateria e do baixo. No death metal, os andamentos podem ser tanto muito rápidos quanto bem lentos, mas sempre com foco em intensidade e clima opressivo em vez de balanço. Vocal: o Sepultura, mesmo em fases mais agressivas, mantém um vocal que preserva certa articulação das palavras, enquanto o Obituary utiliza predominantemente vocais guturais, com timbre cavernoso e pouco uso de melodia tradicional. Influências: o groove metal absorve elementos de thrash, hardcore e até ritmos locais, como aconteceu com o Sepultura ao incorporar referências brasileiras. O death metal da Flórida, por sua vez, se alimenta mais do thrash metal rápido, do metal extremo europeu e de temas ligados ao horror.

Essas diferenças ajudam a entender por que o Obituary aparece, ao lado de Death e Morbid Angel, entre os nomes centrais do death metal, enquanto o Sepultura é associado principalmente ao groove metal e ao thrash. Isso apesar de ambos fazerem parte do universo mais amplo do heavy metal. A turnê brasileira de 2026 reforça esse recorte, destacando a importância de Cause of Death dentro da história do som extremo e sua influência em fãs e músicos ao longo de mais de três décadas.