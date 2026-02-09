Esqueça a chuteira: tem um Zico coreano conquistando o planeta com rap

Durante muito tempo, ao ouvir o nome Zico, a maioria das pessoas pensava apenas no ídolo do futebol brasileiro. Mas, nos últimos anos, um outro Zico vem ganhando espaço em playlists, redes sociais e palcos ao redor do planeta. Trata-se de um rapper sul-coreano que adotou o mesmo nome artístico e está se tornando conhecido mundialmente, especialmente entre fãs de hip-hop e de cultura pop asiática.

Esse novo Zico não usa chuteiras, não entra em campo e não marca gols em finais de campeonato. Em vez disso, acumula números em plataformas de streaming, lidera paradas musicais e participa de grandes festivais. Para quem acompanha apenas o universo do futebol, essa “coincidência de nomes” costuma gerar curiosidade e até alguma confusão inicial, mas a trajetória do rapper sul-coreano mostra que ele tem identidade própria e um caminho bem definido na indústria musical.

Quem é o Zico rapper e como ele surgiu na música?

O Zico sul-coreano nasceu como Woo Ji-ho, em Seul, em 1992. Desde adolescente, demonstrou interesse por rimas, batidas e pela cultura do hip-hop, que crescia de forma constante na Coreia do Sul. Antes de atingir o grande público, participou da cena underground, gravando demos, batalhando em pequenos eventos e criando conexões com outros artistas independentes. Esse período ajudou a moldar seu estilo, marcado por letras diretas, ritmo acelerado e forte presença em palco.

Mais tarde, Zico ganhou projeção como integrante de um grupo de K-pop, mas sempre manteve forte ligação com o rap, assinando composições e participando ativamente da produção das músicas. Com o tempo, passou a trabalhar também como artista solo, misturando hip-hop, pop e elementos eletrônicos. Sua transição do circuito local para o cenário internacional foi resultado de lançamentos consistentes e colaborações que atravessaram fronteiras, impulsionadas pela expansão global da música sul-coreana a partir da década de 2010.

Zico sul-coreano: por que esse nome está se espalhando pelo mundo?

A popularidade do rapper cresceu à medida que ele lançou músicas que viralizaram em plataformas digitais, atraindo não apenas fãs de K-pop, mas também ouvintes de rap e pop de diferentes países. Seu trabalho combina melodias acessíveis com produção moderna, o que facilita a circulação em rádios, playlists e redes sociais.

Entre os fatores que ampliam a fama do Zico sul-coreano estão clipes bem produzidos, presença forte em programas de TV asiáticos e participação em trilhas sonoras de séries. Além disso, sua imagem se consolidou por meio de apresentações energéticas, coreografias marcantes e participação em programas de competição musical, nos quais atuou como mentor e jurado. Assim, o nome Zico passou a ser reconhecido em dois universos bem distintos: o dos estádios de futebol e o das arenas de shows e festivais.

Como o Zico sul-coreano construiu sua carreira solo?

Depois de se destacar em grupo, o rapper investiu com força na carreira solo. Lançou singles e álbuns que reforçaram sua imagem como compositor e produtor, não apenas como intérprete. Em várias faixas, Zico participa da criação de batidas, da escrita das letras e do conceito visual dos lançamentos. Esse controle criativo contribui para que sua obra tenha identidade clara, com temas que vão de festas e relacionamentos até reflexões sobre fama e pressões da indústria.

Ao longo dos anos, o Zico sul-coreano também fundou o próprio selo, administrando sua carreira com mais autonomia. Essa postura empreendedora permitiu maior liberdade para experimentar sonoridades e construir projetos com planejamento de longo prazo. No cenário musical da Coreia do Sul, no qual muitas carreiras são geridas por grandes empresas, essa independência costuma chamar atenção.

O nome Zico ainda lembra o futebol?

Para parte do público brasileiro, o nome Zico continua imediatamente associado ao ex-meia da seleção. Porém, nas novas gerações conectadas à cultura pop asiática, a associação com o rapper sul-coreano é cada vez mais comum. Em buscas na internet, redes sociais e serviços de música, o termo “Zico” frequentemente aparece acompanhado de palavras como “rapper”, “K-hip-hop” ou “Coreia do Sul”, sinalizando a expansão do artista no ambiente digital.

Esse cruzamento entre o mundo da bola e o universo do hip-hop cria situações curiosas. Em conversas casuais, não é raro que uma pessoa pense em gols e outra pense em rimas ao ouvir o mesmo nome. O que se observa, porém, é que ambos coexistem sem conflito: de um lado, o Zico brasileiro permanece como referência histórica do futebol; de outro, o Zico sul-coreano segue consolidando uma trajetória musical que se apoia em criatividade, estratégia digital e presença constante nas principais plataformas de entretenimento.