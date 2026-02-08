Torre Eiffel: 5 curiosidades que vão te surpreender

A Torre Eiffel é um dos monumentos mais conhecidos do mundo e se liga diretamente à imagem de Paris. Mesmo com toda essa fama, ainda existem detalhes pouco comentados sobre a estrutura, seu funcionamento e sua história. Ao longo dos anos, o símbolo francês passou por mudanças, recebeu adaptações tecnológicas e ganhou funções que muitas pessoas não imaginam.

Além de servir como ponto turístico visitado por milhões de pessoas todos os anos, a construção metálica também funcionou como laboratório de testes, antena de comunicação e palco para experimentos científicos. Assim, cada fase da torre revela um aspecto diferente da relação de Paris com a modernidade, a engenharia e o turismo global.

Eiffel – depositphotos.com / OzerchukHannaBO

1. A Torre Eiffel quase foi desmontada

Quando inaugurou em 1889 para a Exposição Universal, a Torre Eiffel tinha um prazo de existência limitado. O contrato previa a permanência da estrutura por aproximadamente 20 anos. Depois desse período, as autoridades planejavam desmontar a torre. A ideia inicial previa apenas uma atração temporária para celebrar os avanços da engenharia no final do século XIX.

Entretanto, o destino do monumento começou a mudar quando pesquisadores passaram a usar a torre para pesquisas científicas e, principalmente, para comunicações por rádio. Com a instalação de antenas na parte superior, a construção ganhou importância estratégica e tecnológica. Esse uso prático evitou a demolição e consolidou a torre como parte definitiva da paisagem parisiense. Além disso, o valor simbólico da torre cresceu junto com a importância das telecomunicações na Europa.

2. Quanto a Torre Eiffel “cresce” e muda de cor?

A Torre Eiffel não se comporta como uma estrutura totalmente estática. Devido à dilatação térmica do ferro, ela pode “crescer” alguns centímetros nos dias mais quentes. Em períodos de altas temperaturas, o metal se expande e a altura da torre aumenta ligeiramente. Em contraste, no frio intenso, o material se contrai e a estrutura fica um pouco mais baixa.

Outro detalhe pouco lembrado aponta para a cor da torre, que já mudou diversas vezes ao longo da história. Atualmente, o monumento exibe um tom conhecido como “marrom Eiffel”, dividido em três gradações. A parte superior apresenta um tom levemente mais claro. A pintura não cumpre apenas uma função estética, pois também protege o ferro contra corrosão. Por isso, a cada cerca de sete anos, equipes de manutenção realizam limpeza completa e reaplicam tinta em toda a superfície. Esse processo utiliza centenas de toneladas de tinta especial e segue normas rígidas de segurança ambiental.

3. Cinco curiosidades da Torre Eiffel que chamam atenção

Vários fatos específicos sobre a Torre Eiffel ajudam a explicar por que tantas pessoas lembram desse monumento em todo o mundo. Entre as principais curiosidades relacionadas à construção, destacam-se aspectos históricos, arquitetônicos e culturais:

Quantidade de degraus: a torre possui mais de 1.600 degraus até o topo. Entretanto, o acesso ao último nível ocorre, em grande parte, por meio de elevadores.

a torre possui mais de 1.600 degraus até o topo. Entretanto, o acesso ao último nível ocorre, em grande parte, por meio de elevadores. Iluminação intensa: o sistema de iluminação utiliza milhares de lâmpadas. Além disso, o piscar especial que ocorre em horários determinados exige um controle elétrico rigoroso.

o sistema de iluminação utiliza milhares de lâmpadas. Além disso, o piscar especial que ocorre em horários determinados exige um controle elétrico rigoroso. Peso impressionante: a estrutura metálica soma várias toneladas de ferro, distribuídas por uma base ampla que garante estabilidade mesmo com ventos fortes. Em dias de rajadas intensas, a torre pode oscilar alguns centímetros, sem comprometer a segurança.

a estrutura metálica soma várias toneladas de ferro, distribuídas por uma base ampla que garante estabilidade mesmo com ventos fortes. Em dias de rajadas intensas, a torre pode oscilar alguns centímetros, sem comprometer a segurança. Antena de comunicação: a torre abriga antenas de rádio e televisão e mantém até hoje uma função técnica ligada à transmissão de sinais. Dessa forma, o monumento continua útil para a infraestrutura de comunicação francesa.

a torre abriga antenas de rádio e televisão e mantém até hoje uma função técnica ligada à transmissão de sinais. Dessa forma, o monumento continua útil para a infraestrutura de comunicação francesa. Visitantes do mundo todo: o monumento recebe turistas de diversos países ao longo do ano e se consolida como um dos pontos pagos mais visitados do planeta. Muitos visitantes retornam em diferentes estações para comparar as vistas e a iluminação noturna.

Essas curiosidades mostram que a torre ultrapassa a função turística e reúne características funcionais, históricas e simbólicas. Além disso, elas revelam como uma obra de engenharia também pode influenciar cultura, ciência e economia.

4. A Torre Eiffel já foi alvo de críticas intensas

Embora hoje muitas pessoas vejam a Torre Eiffel como cartão-postal, a construção enfrentou forte rejeição no início. Quando o projeto surgiu, alguns artistas e intelectuais de Paris consideraram a torre uma interferência na paisagem da cidade. Diversos grupos organizaram manifestações e publicaram cartas abertas que criticavam o tamanho e o visual metálico da estrutura.

Com o tempo, porém, a percepção pública passou por grande transformação. À medida que a torre começou a atrair visitantes e representar o avanço da engenharia, a rejeição diminuiu. Posteriormente, a imagem do monumento se incorporou à identidade de Paris e da França, associando-se à inovação, ao turismo e à cultura. Hoje, escolas, filmes, marcas e eventos utilizam a silhueta da torre como referência visual imediata.

5. A Torre Eiffel tem restaurantes, laboratório e até espaço secreto

Outra curiosidade mostra que a torre não funciona apenas como um mirante com vista panorâmica. Em seus andares, ela abriga restaurantes, espaços de exposição e áreas técnicas. No passado, o próprio Gustave Eiffel utilizou um pequeno apartamento no topo para receber convidados e realizar experimentos científicos. Esse espaço, que durante anos permaneceu pouco conhecido, reforça o caráter multifuncional do monumento.

Hoje, além dos serviços gastronômicos e da observação da cidade, a torre continua abrigando equipamentos de medição e antenas. Dessa forma, ela combina lazer, ciência, comunicação e história em uma única construção. A permanência do monumento até 2025 demonstra como uma obra inicialmente temporária se transformou em um dos ícones urbanos mais reconhecidos globalmente. Além disso, planos de conservação de longo prazo garantem que futuras gerações continuem a visitar a Torre Eiffel e a estudar sua engenharia singular.