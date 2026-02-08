O que leva a baleia-azul ser considerada o animal mais barulhento do mundo?

A baleia-azul é frequentemente lembrada pelo tamanho impressionante, mas outro aspecto chama a atenção de pesquisadores: a capacidade de produzir sons extremamente intensos e de longo alcance. Esse comportamento sonoro não está ligado apenas ao volume em si, mas à forma como o corpo do animal, o ambiente marinho e a necessidade de comunicação em grandes distâncias se combinam. Estudos recentes indicam que esses sons podem ser ouvidos a centenas, às vezes milhares de quilômetros, dependendo das condições do oceano.

Em vez de emitir sons agudos e facilmente perceptíveis ao ouvido humano, a baleia-azul utiliza vocalizações de baixa frequência, muitas vezes abaixo da faixa de audição das pessoas. Esses sons graves atravessam a água com pouca perda de energia, o que favorece a comunicação entre indivíduos que podem estar muito distantes. Essa característica é um dos fatores que sustentam a ideia de que a baleia-azul é o animal mais barulhento do mundo, considerando a combinação entre intensidade sonora e alcance.

Por que a baleia-azul é considerada o animal mais barulhento do mundo?

A expressão “animal mais barulhento” está relacionada principalmente ao nível de pressão sonora que a baleia-azul é capaz de gerar. Medições em ambiente natural indicam que suas vocalizações podem ultrapassar 180 decibéis na água, valor muito superior ao de um motor a jato medido no ar. É importante lembrar que a escala de decibéis na água não é diretamente equivalente à do ar, mas, ainda assim, aponta para uma intensidade sonora extremamente alta.

Essa potência está ligada ao porte físico do animal. Com até 30 metros de comprimento e dezenas de toneladas, a baleia-azul possui um sistema respiratório e estruturas internas que funcionam como um grande “resonador”. O ar é movimentado por sacos aéreos e cordas vocais especializadas, gerando ondas sonoras poderosas. A combinação de grande volume corporal, musculatura específica e anatomia adaptada à vida marinha permite que o som se propague com alta energia em profundidades variadas.

Em vez de “gritos”, ela usa sons graves quase inaudíveis para nós – depositphotos.com / IrishaArt

Como funciona a comunicação sonora da baleia-azul?

A baleia-azul não emite sons intensos por acaso. A comunicação acústica é essencial para a espécie em atividades como busca de parceiros, coordenação de deslocamentos e, possivelmente, localização de áreas de alimentação. Em regiões de mar aberto, onde a visibilidade é limitada e os grupos se espalham por longas distâncias, a comunicação por sons de baixa frequência torna-se uma ferramenta fundamental de sobrevivência.

As vocalizações podem ocorrer em padrões repetitivos, conhecidos como “cantos”. Cada sequência apresenta variações em duração, frequência e intervalo entre as notas. Pesquisadores observam que esses padrões podem mudar ao longo do tempo, sugerindo adaptações ambientais ou sociais. Há registros de que, em algumas populações, a frequência dos cantos diminuiu nas últimas décadas, possivelmente em resposta ao aumento do ruído de origem humana nos oceanos.

Chamadas de longa distância: sons graves, contínuos, usados para contato entre indivíduos distantes.

sons graves, contínuos, usados para contato entre indivíduos distantes. Cantos sazonais: sequências mais estruturadas, muitas vezes associadas ao período reprodutivo.

sequências mais estruturadas, muitas vezes associadas ao período reprodutivo. Sinais de curta distância: vocalizações menos intensas para interação entre animais próximos.

Quais fatores ambientais potencializam o som da baleia-azul?

O oceano em si contribui para que a baleia-azul seja percebida como o animal mais barulhento do planeta. A água conduz o som de forma mais eficiente que o ar, permitindo que as ondas sonoras viajem rapidamente e por longas distâncias. Em determinadas profundidades, existe uma espécie de “canal sonoro” natural, conhecido como canal SOFAR, que funciona como um corredor acústico. Quando as vocalizações da baleia-azul entram nessa faixa, podem percorrer trajetos ainda maiores.

Outros fatores ambientais também influenciam a propagação do som:

Variações de temperatura da água, que afetam a velocidade do som;

Salinidade e pressão, que modificam a forma como as ondas sonoras se espalham;

Presença de gelo, sedimentos e relevo submarino, que podem refletir ou absorver parte da energia sonora.

Essa combinação de biologia e física faz com que as vocalizações da baleia-azul atinjam níveis notáveis de alcance e intensidade, reforçando sua fama de animal mais ruidoso, mesmo que muitas dessas emissões passem despercebidas ao ouvido humano em embarcações de superfície.

Considerada o animal mais barulhento do planeta, a baleia-azul transforma o oceano em um verdadeiro corredor acústico natural para falar a longas distâncias – depositphotos.com / Pixelchaos

Impactos, curiosidades e desafios em torno do “animal mais barulhento”

O fato de a baleia-azul ser o animal marinho mais potente em termos de som gera uma série de questões para a pesquisa científica e para a gestão dos oceanos. Em um cenário de aumento do ruído antrópico, oriundo de navios, exploração de petróleo e atividades militares, a comunicação dessas baleias pode sofrer interferências. Sinais artificiais em frequências próximas às usadas por elas podem mascarar cantos e chamadas, dificultando interação e orientação.

Entre as principais linhas de estudo e monitoramento destacam-se:

Mapeamento acústico dos oceanos: redes de hidrofones registram vocalizações e ruídos de navios para entender áreas de maior sobreposição. Identificação de populações: padrões específicos de canto ajudam a distinguir grupos de baleias-azuis em diferentes regiões. Avaliação de impactos: pesquisas analisam como mudanças de frequência e intensidade dos sons emitidos pela espécie podem indicar estresse ou adaptação.

Embora o título de “animal mais barulhento do mundo” possa parecer simples, ele resulta da interação entre capacidade biológica de produzir sons intensos, eficiência de propagação acústica na água e necessidade de comunicação em vastas áreas oceânicas. A baleia-azul tornou-se um exemplo de como a vida marinha utiliza o som como ferramenta central de organização, o que ajuda a explicar o interesse crescente em compreender e preservar o ambiente acústico dos mares.