Ararajuba: a joia amarela que só existe no Brasil

A ararajuba é uma ave que chama atenção principalmente por uma característica: só existe na natureza dentro do território brasileiro. Com plumagem predominantemente amarela e detalhes em verde, essa espécie se tornou um dos símbolos da fauna do país. Vive em florestas úmidas da Amazônia e tem hábitos sociais bem marcados, deslocando-se em bandos barulhentos e ativos durante o dia.

Apesar de ser conhecida pela beleza e pela associação às cores da bandeira nacional, a ararajuba enfrenta desafios importantes de sobrevivência. A combinação de perda de habitat, desmatamento e captura ilegal para o comércio de animais silvestres reduziu bastante o número de indivíduos em estado selvagem. Por isso, a espécie é frequentemente citada em debates sobre conservação da biodiversidade brasileira.

O que é a ararajuba e por que essa ave é tão marcante?

A ararajuba, também chamada de guaruba ou Guaruba guarouba em linguagem científica, é um papagaio de médio porte, pertencente à família dos psitacídeos, a mesma dos papagaios e araras. Mede em média entre 34 e 36 centímetros e apresenta corpo amarelo intenso com asas em verde forte, formando um contraste que facilita a identificação em campo. O bico é curvo e resistente, típico de aves que se alimentam de sementes, frutos e flores.

Distribuída principalmente na região Norte, a ararajuba é registrada em partes do Pará, Maranhão, Tocantins e possivelmente em áreas de transição de floresta com cerrado. Prefere florestas altas e bem conservadas, com grande disponibilidade de árvores frutíferas e cavidades para nidificação. Essa dependência de ambientes preservados ajuda a explicar por que a espécie é sensível a mudanças rápidas na paisagem.

Mais que uma ave bonita, ela é um símbolo vivo da biodiversidade amazônica e da responsabilidade do país em protegê-la – depositphotos.com / Junot

Ararajuba: características, alimentação e comportamento

No aspecto comportamental, a ararajuba é uma ave gregária, que costuma viver em bandos pequenos a médios, podendo formar grupos maiores em áreas com abundância de alimento. Esses bandos se comunicam por meio de vocalizações fortes, utilizadas para manter o contato entre os indivíduos durante o voo e enquanto procuram recursos na floresta. O voo é rápido, com batidas de asas constantes, o que contribui para deslocamentos diários longos em busca de frutos.

A alimentação da ararajuba é composta principalmente de:

Frutos maduros de árvores nativas;

Sementes de diversas espécies vegetais;

Flores e brotos tenros, quando disponíveis;

Eventualmente néctar, dependendo da oferta na região.

No período reprodutivo, que costuma ocorrer na estação menos chuvosa, casais formam pares estáveis e procuram ocos em árvores altas para construir o ninho. As cavidades podem ser naturais ou resultantes de ação de outros animais. A fêmea deposita alguns ovos, que permanecem sob cuidados intensivos, com participação do casal na proteção e alimentação dos filhotes, comportamento recorrente entre psitacídeos.

Onde vive a ararajuba e por que ela existe apenas no Brasil?

A ocorrência natural da ararajuba está restrita à porção oriental da Amazônia brasileira. Essa distribuição limitada decorre de fatores evolutivos e históricos da formação da floresta, que criaram ambientes específicos adequados à espécie. Não há registros nativos de ararajubas em outros países, o que torna o Brasil o único responsável pela conservação dessa ave em habitat natural.

Os principais ambientes onde a ararajuba vive incluem:

Florestas ombrófilas densas de terra firme, com árvores altas; Matas de galeria próximas a rios e igarapés; Áreas de floresta em contato com o cerrado, desde que ainda preservadas; Fragmentos florestais maiores que mantêm conectividade com a mata contínua.

Quando essas áreas são substituídas por pastagens extensivas, monoculturas ou empreendimentos urbanos, os bandos tendem a desaparecer localmente. A espécie não se adapta com facilidade a ambientes muito modificados, o que reforça sua dependência de florestas contínuas para alimentação, abrigo e reprodução.

Endêmica da Amazônia oriental, a ararajuba depende de florestas preservadas para sobreviver – depositphotos.com / Junot

Qual é a situação da ararajuba na natureza hoje?

Em listas de espécies ameaçadas, a ararajuba aparece em categorias de risco devido à combinação de desmatamento e captura ilegal. A derrubada de florestas na Amazônia oriental reduz a disponibilidade de árvores grandes, essenciais para a formação de ninhos e para a oferta de frutos. Em paralelo, o interesse pela ave no comércio de animais silvestres, impulsionado pela coloração chamativa, já provocou redução significativa de populações locais.

Organizações ambientais e instituições de pesquisa têm desenvolvido ações específicas para a proteção da ararajuba, como monitoramento de bandos, criação em cativeiro com fins de conservação e projetos de educação ambiental em comunidades próximas às áreas de ocorrência. Em muitas iniciativas, a espécie é utilizada como símbolo de florestas saudáveis, servindo como indicador da qualidade do ambiente.

Para diminuir a pressão sobre essa ave tipicamente brasileira, medidas como fiscalização mais rigorosa contra o tráfico de animais, incentivo à manutenção de reservas particulares e fortalecimento de unidades de conservação na Amazônia oriental são consideradas estratégias centrais. A presença contínua da ararajuba nas florestas do país está diretamente ligada à preservação dos ecossistemas onde ela evoluiu e se especializou ao longo do tempo.