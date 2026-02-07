Por que o show do intervalo do Super Bowl é um marco para artistas?

Participar do show do intervalo do Super Bowl é um dos momentos mais altos na trajetória de um artista. Afinal, reúne, em poucos minutos, a maior audiência da televisão norte-americana e uma vitrine global sem equivalente na indústria do entretenimento. O evento, que decide o campeão da temporada da NFL, costuma ter dezenas de milhões de espectadores ao vivo, com transmissão para diversos países e intenso acompanhamento nas redes sociais. Por isso, o palco do intervalo acaba funcionando como um cartão de visitas definitivo para consolidar carreiras e reforçar a presença de grandes nomes da música pop.

Ao longo dos anos, esse espetáculo deixou de ser apenas um número musical para se tornar um verdadeiro show multimídia. Afinal, conta com cenários grandiosos, tecnologia de ponta, coreografias complexas e participações especiais. Ademais, o planejamento das apresentações ocorrem com meses de antecedência, envolvendo equipes numerosas e exigindo alta precisão técnica. Isso porque tudo acontece em um intervalo curto de tempo. Dessa forma, o show do intervalo do Super Bowl é um auge da visibilidade artística, especialmente para cantores e bandas que desejam impactar diferentes públicos de maneira simultânea.

Um dos marcos foi Michael Jackson, que se apresentou em 1993 e redefiniu o padrão de produção, transformando o intervalo em um show principal dentro da final da NFL – depositphotos.com / ProShooter



Por que o show do intervalo do Super Bowl é tão importante?

O peso simbólico do show do intervalo relaciona-se à combinação entre audiência, repercussão e memória cultural. A performance torna-se, muitas vezes, um marco na história da cultura pop, sendo revisitada em vídeos, documentários e retrospectivas. Além da exposição imediata, muitos artistas registram aumento significativo no consumo de suas músicas em plataformas digitais logo após a apresentação, o que amplia alcance e gera novos contratos comerciais e publicitários.

Para a NFL e para as marcas patrocinadoras, o intervalo é um momento estratégico de engajamento. Assim, a música se mistura à publicidade de alto investimento. Já para o artista, trata-se de uma oportunidade de mostrar repertório, carisma e capacidade de comandar um estádio lotado em um contexto esportivo. Por isso, o show do intervalo do Super Bowl se converte em um selo de relevância. Afinal, estar ali indica que o artista alcançou um patamar de reconhecimento que dialoga com diferentes gerações e mercados.

Quais artistas já fizeram história no show do intervalo do Super Bowl?

A lista de atrações do Super Bowl reúne nomes que ajudaram a construir a imagem de grande espetáculo musical associada ao evento. Nesse aspecto, um dos marcos foi Michael Jackson, que se apresentou em 1993 e redefiniu o padrão de produção, transformando o intervalo em um show principal dentro da final da NFL. Anos depois, Prince também deixou uma performance memorável. Em especial, pela interpretação de “Purple Rain” sob chuva, cena frequentemente citada como um dos momentos mais emblemáticos do esporte e da música ao vivo.

Madonna, com um show repleto de elementos visuais e convidados especiais, reforçou o caráter teatral e coreografado do evento. Outros artistas de destaque também passaram pelo palco, como Beyoncé, que combinou canto, dança e mensagem política. Além dela, Lady Gaga, que explorou efeitos acrobáticos e tecnologia. Outras marcantes foram Shakira e Jennifer Lopez, que levaram ritmos latinos a um público global. Além disso, nomes como U2, Katy Perry, Justin Timberlake, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Rihanna e Usher, entre muitos outros. Em comum, essas apresentações ajudaram a consolidar a ideia de que o Super Bowl é um espaço reservado a artistas que já ocupam posição central na indústria musical.

Michael Jackson – marcou a virada do intervalo em grande show pop.

– marcou a virada do intervalo em grande show pop. Prince – performance lembrada pela combinação de música e espetáculo visual.

– performance lembrada pela combinação de música e espetáculo visual. Madonna – show de forte apelo estético e coreográfico.

– show de forte apelo estético e coreográfico. Beyoncé – referência em potência vocal e presença de palco.

– referência em potência vocal e presença de palco. Shakira e Jennifer Lopez – destaque para ritmos latinos em evidência mundial.

O peso simbólico do show do intervalo relaciona-se à combinação entre audiência, repercussão e memória cultural – depositphotos.com / thenews2.com

O que esperar do Super Bowl 2026 com Bad Bunny no intervalo?

O Super Bowl de 2026 acontece no dia 8 de fevereiro, na Califórnia, e colocará frente a frente New England Patriots e Seattle Seahawks na decisão da temporada da NFL. Além da disputa em campo, a edição já chama atenção pelo anúncio de que o cantor porto-riquenho Bad Bunny será a atração principal do tradicional show do intervalo deste ano. Assim, a escolha reforça a presença crescente da música latina no centro da indústria do entretenimento norte-americano.

Bad Bunny, que vem acumulando recordes de streaming e colaborações com artistas de diferentes gêneros, leva para o palco do Super Bowl um repertório marcado por reggaeton, trap latino e elementos de pop contemporâneo. Por isso, a expectativa em torno da apresentação se relaciona com a capacidade do artista de unir performance visual, dança e uma base de fãs espalhada por vários países. Com o jogo entre Patriots e Seahawks atraindo grande interesse esportivo, a participação do cantor pode ampliar ainda mais o alcance cultural do evento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O jogo será realizado na Califórnia, em 8 de fevereiro de 2026. New England Patriots e Seattle Seahawks disputam o título da NFL. Bad Bunny comanda o show do intervalo, consolidando a presença latina no evento.

Ao reunir ícones como Michael Jackson, Prince, Madonna e, mais recentemente, artistas como Bad Bunny, o Super Bowl mantém a tradição de transformar o intervalo em um palco de consagração. Para quem acompanha música e esporte, o evento de 2026 tende a reforçar a ideia de que o show do intervalo é um espaço em que performance artística e grande final da NFL caminham lado a lado, criando registros que permanecem na memória coletiva por muitos anos.