Como o TrumpRx funciona e por que não é igual aos genéricos do Brasil

Em 5 de fevereiro de 2026, o governo dos Estados Unidos apresentou o TrumpRx como uma iniciativa que visa reduzir os gastos com medicamentos para parte da população norte-americana. Trata-se de uma ferramenta prática para aliviar, ainda que de forma pontual, o peso dos preços de remédios no orçamento das famílias. Em especial, em um sistema de saúde fortemente baseado na atuação de empresas privadas, seguradoras e intermediários.

Embora tanto o TrumpRx, que se destina ao público norte-americano, quanto o programa de genéricos do governo brasileiro tratem de acesso a medicamentos, os dois funcionam de maneiras bastante diferentes. Em linhas gerais, o TrumpRx se apresenta como um serviço de descontos em medicamentos, semelhante a um cupom de farmácia. Por sua vez, o programa brasileiro de genéricos é uma política pública estrutural que regula o próprio mercado de remédios no país.

Nos Estados Unidos, a lógica é predominantemente privada. Afinal, empresas intermediam acordos com redes de farmácias para oferecer preços reduzidos em determinados medicamentos. No Brasil, o foco está na regulação de preços, na exigência de comprovação de equivalência terapêutica e em medidas que estimulam a concorrência entre fabricantes de genéricos, com impacto direto em toda a cadeia de consumo.

O que é o TrumpRx e como ele funciona na prática?

O TrumpRx é uma ferramenta para reduzir gastos com remédios nos Estados Unidos. Ele irá operar como um sistema de cartão ou cupom de desconto. Em vez de ser um programa governamental amplo de financiamento ou subsídio, ele facilita o acesso a preços negociados com determinadas farmácias. Em geral, fora da cobertura tradicional de planos de saúde privados ou do Medicare, quando aplicável.

Na prática, o consumidor norte-americano apresenta um código, cartão ou cupom vinculado ao TrumpRx em uma farmácia participante. A partir daí, obtém um valor reduzido na compra de certos medicamentos. O desconto pode variar conforme o remédio, a rede de farmácias e os acordos comerciais vigentes.

Outro ponto importante é que esse tipo de solução não altera a regulação do mercado de medicamentos nos Estados Unidos. Os preços de tabela continuam sendo definidos pelos laboratórios e pelos intermediários do sistema de saúde norte-americano, como seguradoras e administradoras de benefícios farmacêuticos. O TrumpRx apenas cria mais uma camada de negociação, funcionando como um mecanismo adicional de barganha para um grupo específico de consumidores.

Como funciona o programa de genéricos do governo brasileiro?

No Brasil, o programa de medicamentos genéricos é uma política pública que já se consolidou. Ela se baseia em legislação específica e em normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Assim, em vez de oferecer apenas cupons de desconto, o governo estabelece regras para que outros laboratórios possam produzir versões genéricas de medicamentos de referência após o fim da patente. Assim, garante que tenham a mesma substância ativa, dose, forma farmacêutica e eficácia comprovada.

Portanto, esse programa envolve três pilares principais:

Regulação técnica: exigência de testes de bioequivalência e biodisponibilidade para comprovar que o genérico tem o mesmo efeito terapêutico do medicamento de marca.

exigência de testes de bioequivalência e biodisponibilidade para comprovar que o genérico tem o mesmo efeito terapêutico do medicamento de marca. Controle de preços: definição de teto de preço e acompanhamento pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), o que limita reajustes abusivos.

definição de teto de preço e acompanhamento pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), o que limita reajustes abusivos. Estímulo à concorrência: autorização para vários fabricantes produzirem o mesmo princípio ativo, aumentando a oferta e pressionando os preços para baixo.

Além disso, o programa se articula com outras iniciativas, como o uso de genéricos no Sistema Único de Saúde (SUS) e a presença de remédios mais baratos em farmácias privadas. Ademais, o farmacêutico pode, por lei, oferecer um genérico no lugar do medicamento de referência, sempre que houver equivalência. Portanto, isso amplia as opções do consumidor brasileiro no balcão, sem depender de um cupom específico.

TrumpRx é comparável ao programa de genéricos brasileiro?

A comparação entre TrumpRx e o programa de genéricos do governo brasileiro mostra que se tratam de mecanismos distintos em natureza, alcance e impacto. Afinal, o TrumpRx funciona como ferramenta comercial de desconto pontual, dentro de um sistema de saúde majoritariamente privado. Por sua vez, o programa de genéricos brasileiro é uma política pública de regulação e acesso, integrada à legislação sanitária e à política de preços de medicamentos no país.

Algumas diferenças centrais podem ser resumidas da seguinte forma:

Origem e natureza: TrumpRx associa-se a iniciativas políticas e comerciais específicas, enquanto o programa de genéricos é uma política de Estado, mantida por diferentes governos desde sua criação. Forma de benefício: no TrumpRx, o benefício vem por meio de um desconto em compras pontuais, geralmente mediante apresentação de um código. Nos genéricos brasileiros, o benefício é estrutural: o preço de mercado já é reduzido devido à concorrência e à regulação. Abrangência: o TrumpRx depende de redes de farmácias parceiras e de listas de medicamentos cobertos. No Brasil, os genéricos estão amplamente disponíveis em farmácias e também em unidades públicas de saúde. Segurança e equivalência: o programa brasileiro exige comprovação rigorosa de equivalência terapêutica para cada genérico, o que é fiscalizado pela Anvisa. No caso do TrumpRx, o foco não está na aprovação de medicamentos, e sim em negociar preço para produtos já aprovados pelas autoridades regulatórias dos EUA.

Em síntese, enquanto o TrumpRx se assemelha a um cupom de desconto para remédios, com validade condicionada a acordos comerciais, o programa de genéricos do governo brasileiro atua na base do sistema, interferindo diretamente na formação de preços, na oferta e na padronização dos medicamentos. Essa diferença de lógica ajuda a explicar por que, no Brasil, os genéricos se tornaram parte permanente da rotina de tratamento, enquanto, nos Estados Unidos, cartões de desconto como o TrumpRx aparecem como ferramentas adicionais em um cenário marcado por custos elevados e forte presença de intermediários privados.