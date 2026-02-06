Quais as propriedades do própolis e qual a diferença para a geleia real?

O própolis e a geleia real são dois produtos bastante conhecidos da apicultura e costumam ser associados a cuidados com a saúde. Embora ambos sejam produzidos pelas abelhas, cada um tem composição, função na colmeia e formas de uso bem diferentes. Entender essas características ajuda a aproveitar melhor esses recursos e a evitar confusões entre eles.

No dia a dia, muitas pessoas utilizam própolis em gotas ou spray e geleia real em cápsulas ou in natura, mas nem sempre conhecem em detalhes para que servem, quais são as propriedades mais estudadas e em que situações cada um costuma ser indicado. Também existem diferenças importantes em relação à concentração de nutrientes, à forma de produção e ao preço final.

O que é própolis e como ele é produzido pelas abelhas?

O própolis é uma substância resinosa produzida pelas abelhas a partir de resinas de plantas, misturadas com cera e secreções das próprias abelhas. Na colmeia, sua função principal é atuar como uma espécie de “cimento” e barreira protetora, vedando frestas, reduzindo a entrada de micro-organismos e contribuindo para a higiene interna. Essa função defensiva explica parte das propriedades atribuídas ao chamado própolis natural.

A composição do própolis varia de acordo com a vegetação da região. No Brasil, um dos mais conhecidos é o própolis verde, ligado ao uso de resinas do alecrim-do-campo (Baccharis dracunculifolia). Já em outros países, há tipos como o própolis marrom e o própolis vermelho, cada um com perfil químico e concentração de compostos bioativos específicos. Mesmo com essa variação, a presença de flavonoides, compostos fenólicos e óleos essenciais é uma característica recorrente.

Rico em flavonoides e compostos fenólicos, o própolis é conhecido pelas ações antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante, sendo comum em sprays e extratos para garganta – depositphotos.com / Amaviael

Quais são as principais propriedades do própolis?

Entre as propriedades mais citadas do própolis estão as ações antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante. Esses efeitos são alvo de pesquisas que analisam a capacidade do extrato de própolis de inibir o crescimento de bactérias, fungos e alguns vírus em condições laboratoriais, além de investigar o impacto em processos inflamatórios do organismo.

Outro ponto frequentemente associado ao própolis é seu potencial de apoio ao sistema imunológico. Em muitos estudos, avalia-se a modulação de respostas imunes, o que justifica o uso popular de produtos à base de própolis em períodos de maior exposição a agentes infecciosos. Além disso, o própolis é investigado quanto ao auxílio na cicatrização de feridas e na saúde bucal, especialmente em formulações como enxaguantes, sprays e géis.

De forma geral, o própolis é consumido em:

Extratos alcoólicos ou aquosos em gotas;

Sprays para garganta;

Cápsulas com extrato seco;

Produtos combinados, como mel com própolis.

O que é geleia real e como ela atua na colmeia?

A geleia real é uma secreção produzida pelas abelhas operárias jovens, rica em água, proteínas, açúcares, lipídios, vitaminas e minerais. Na colmeia, é o alimento exclusivo da abelha rainha durante toda a vida e também o primeiro alimento de todas as larvas, nos primeiros dias de desenvolvimento. Essa dieta diferenciada está diretamente relacionada ao tamanho, à fertilidade e à longevidade da rainha.

Por ser um alimento concentrado, a geleia real é frequentemente chamada de “superalimento das abelhas”. Ela contém aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B e substâncias específicas como o ácido 10-HDA (ácido 10-hidroxidecenóico), associado a diversas pesquisas sobre suas possíveis atividades biológicas. A produção comercial de geleia real exige manejo cuidadoso das colmeias para estimular a criação de realeiras e coletar o produto em pequenas quantidades.

Quais são as propriedades da geleia real?

A geleia real é frequentemente estudada por seu potencial nutricional e por possíveis efeitos sobre energia, metabolismo e resposta ao estresse. Pesquisas investigam a ação antioxidante, o impacto sobre marcadores inflamatórios e o possível suporte à função imunológica. Também são analisados efeitos em parâmetros relacionados ao cansaço e ao desempenho físico ou mental, embora os resultados variem conforme o desenho dos estudos.

No mercado, a geleia real pode ser encontrada:

In natura (refrigerada ou congelada);

Em cápsulas liofilizadas;

Associada a mel, própolis e pólen apícola;

Em bebidas e suplementos alimentares.

Como se trata de um alimento concentrado, costuma ser utilizada em pequenas porções diárias, muitas vezes sob orientação profissional, especialmente em pessoas com histórico de alergia a produtos de abelha.

Já a geleia real se destaca pelo perfil nutricional: proteínas, vitaminas do complexo B e substâncias bioativas que despertam interesse como suplemento alimentar – depositphotos.com / eskymaks

Qual a diferença entre própolis e geleia real?

Embora ambos sejam produtos apícolas, a diferença entre própolis e geleia real começa pela origem: o própolis é uma mistura de resinas vegetais, cera e secreções das abelhas, com função defensiva na colmeia; já a geleia real é um alimento secretado pelas operárias, destinado principalmente à rainha e às larvas. Essa distinção se reflete na composição química e nas formas de uso.

Enquanto o própolis se destaca pelas propriedades antimicrobianas e pela atuação como barreira protetora, a geleia real é mais associada a nutrição concentrada e suporte metabólico. No dia a dia, o própolis aparece com mais frequência em sprays e gotas para garganta, formulações para higiene bucal e produtos voltados ao reforço de barreiras contra micro-organismos. A geleia real, por sua vez, costuma ser utilizada como suplemento nutricional, isolada ou combinada a outros produtos das abelhas.

Outra diferença importante está na sensibilidade individual: tanto própolis quanto geleia real podem causar reações em pessoas alérgicas a produtos apícolas, mas a geleia real é apontada em alguns relatos como potencial desencadeadora de respostas alérgicas mais intensas em indivíduos sensíveis. Por esse motivo, recomenda-se atenção ao histórico de alergias e, em caso de dúvida, buscar orientação profissional antes do consumo.

Como escolher entre própolis e geleia real no dia a dia?

Na prática, a escolha entre própolis e geleia real depende do objetivo de uso e da orientação recebida. Em geral, o própolis é mais associado ao cuidado com garganta, boca e apoio à proteção contra micro-organismos, enquanto a geleia real é vista como opção de suplemento alimentar concentrado. Em ambos os casos, a procedência do produto, o tipo de extração e a padronização do extrato ou da geleia influenciam diretamente na qualidade.

Para um uso mais seguro, recomenda-se atenção a alguns pontos:

Verificar se o rótulo indica a origem do própolis ou da geleia real e o tipo de extração; Respeitar as orientações de uso e dosagem fornecidas pelo fabricante; Observar possíveis sinais de sensibilidade, especialmente em pessoas com histórico de alergias; Consultar profissionais de saúde em casos de uso contínuo, gestação, amamentação ou presença de doenças crônicas.

Com essas informações, própolis e geleia real podem ser entendidos como produtos distintos da mesma cadeia apícola, cada qual com papel específico na colmeia e características próprias quando utilizados por seres humanos.