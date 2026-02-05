Avenged Sevenfold agita o Rock in Rio 2026 com show metaleiro

Confirmada como uma das principais atrações do próximo Rock in Rio, a banda Avenged Sevenfold volta ao Brasil em um momento de destaque na programação do festival. Afinal, o grupo norte-americano, que nasceu na Califórnia no final dos anos 1990, é um dos nomes mais influentes do metal moderno, misturando peso, melodias marcantes e forte presença de palco. A confirmação no line-up ocorreu em 3 de fevereiro de 2026, reforçando a estratégia do evento de manter o gênero em evidência na Cidade do Rock.

Headliner do Palco Mundo, a Avenged Sevenfold será responsável por encerrar as apresentações do dia 5 de setembro de 2026. Ademais, trata-se da data que celebra o Dia do Rock dentro da programação oficial. O Rock in Rio deste ano está marcado para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ). Por isso, a inclusão da banda no topo do cartaz indica a expectativa de um repertório voltado aos grandes sucessos, aliado a músicas mais recentes da carreira.

A trajetória da banda marca-se por álbuns que ampliaram o alcance do grupo, como “City of Evil” (2005) e o disco autointitulado “Avenged Sevenfold” (2007) – depositphotos.com / s_bukley

Quem é a banda Avenged Sevenfold e como se formou?

A Avenged Sevenfold surgiu em Huntington Beach, na Califórnia, em 1999, inicialmente ligada ao cenário do metalcore. Ao longo dos anos, o grupo passou por mudanças sonoras, incorporando elementos de hard rock, heavy metal tradicional e até influências progressivas. A formação clássica ficou marcada por M. Shadows (vocal), Synyster Gates e Zacky Vengeance (guitarras), Johnny Christ (baixo) e o baterista The Rev, que teve papel fundamental nas composições até sua morte, em 2009.

A trajetória da banda marca-se por álbuns que ampliaram o alcance do grupo, como “City of Evil” (2005) e o disco autointitulado “Avenged Sevenfold” (2007). Afinal, eles abriram portas em grandes festivais e rádios especializadas. Com o tempo, a banda deixou de ter associação apenas ao metalcore para alcançar um público mais amplo dentro do rock pesado. Portanto, esse percurso ajudou a construir a reputação que justifica a posição de destaque no Rock in Rio 2026.

Avenged Sevenfold no Rock in Rio 2026: o que esperar do show?

No Rock in Rio, a apresentação da Avenged Sevenfold no Palco Mundo tende a reunir diferentes fases da discografia, com espaço para faixas mais recentes e para as composições que consolidaram o grupo na cena internacional. Por encerrar o Dia do Rock, o show deve ser estruturado para manter a energia até o fim da noite, com cenografia, iluminação e efeitos visuais característicos das turnês da banda.

Entre as músicas mais aguardadas estão dois dos maiores sucessos do grupo: “Bat Country” e “Nightmare”. A primeira, presente no álbum “City of Evil”, ajudou a projetar a banda na metade dos anos 2000, com riffs rápidos e refrão marcante. Já “Nightmare”, faixa-título do álbum lançado em 2010, simboliza uma fase de reestruturação após a morte de The Rev e se tornou presença quase obrigatória nos shows. Além desses hits, é comum que o repertório inclua canções como “Afterlife”, “Hail to the King” e “So Far Away”, entre outras.

Por que a Avenged Sevenfold é tratada como headliner no Dia do Rock?

A escolha da Avenged Sevenfold como headliner do Dia do Rock no Rock in Rio associa-se à relevância que a banda alcançou nas últimas duas décadas. Afinal, o grupo construiu uma base de fãs sólida na América Latina, com passagens anteriores pelo Brasil em turnês e em outros festivais de grande porte. A combinação de peso, melodias trabalhadas e performance cênica favorece apresentações em grandes palcos, características que a organização do evento valoriza.

Como atração principal, a banda fecha a programação do Palco Mundo em 5 de setembro, após uma sequência de shows que tende a girar em torno do rock e do metal. Ademais, a posição de encerramento tem mais tempo de setlist, permitindo incluir clássicos, faixas recentes e momentos mais contemplativos, como baladas e homenagens. Assim, em um cenário de festival, esse formato ajuda a criar um arco narrativo dentro do próprio show, do impacto inicial até os últimos acordes.

Como o Rock in Rio 2026 está organizado em torno do rock?

O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, mantendo o Parque Olímpico como palco central das atividades. Dentro dessa programação, o dia 5 foi definido como Dia do Rock, concentrando bandas e artistas ligados ao gênero em diferentes vertentes. Por isso, a presença da Avenged Sevenfold no topo da noite reforça a proposta de destacar o metal contemporâneo ao lado de nomes de outras gerações.

O festival costuma combinar atrações internacionais com artistas brasileiros, com distribuição entre o Palco Mundo e os palcos alternativos. Ao longo das datas, o público tem acesso não apenas aos shows, mas também a experiências paralelas, como ativações de marcas, espaços temáticos e áreas de convivência. Nesse contexto, o show da Avenged Sevenfold atua como ponto de encontro para fãs que acompanham a banda desde os primeiros discos. Ademais, para quem conhece o grupo principalmente pelos grandes sucessos como “Bat Country” e “Nightmare”.

O Rock in Rio deste ano está marcado para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ) – depositphotos.com / rafapress



Principais marcos da carreira da Avenged Sevenfold

Ao longo da carreira, a Avenged Sevenfold acumulou marcos que ajudam a explicar seu status atual. Entre eles, destacam-se:

Lançamento de “Waking the Fallen” (2003), que chamou atenção no cenário do metalcore.

Expansão de público com “City of Evil” (2005), álbum que trouxe “Bat Country” e consolidou o grupo em rádios de rock pelo mundo.

Transição sonora e maior alcance com o disco “Avenged Sevenfold” (2007), aproximando a banda de referências clássicas do heavy metal.

Período de reinvenção após a morte de The Rev, marcado pelo álbum “Nightmare” (2010), com a faixa-título entre as mais executadas da discografia.

Participações recorrentes em grandes festivais internacionais e turnês mundiais, que consolidaram a banda como atração de palco principal.

Com esse histórico, a presença da Avenged Sevenfold como headliner do Dia do Rock no Rock in Rio 2026 se encaixa em uma trajetória construída ao longo de mais de duas décadas. Afinal, a combinação entre hits como “Bat Country” e “Nightmare”, estrutura de show grandiosa e forte conexão com o público cria um cenário favorável para um dos momentos mais aguardados da próxima edição do festival no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.