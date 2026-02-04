Como viver mais tempo: seus genes podem ter papel fundamental, dizem pesquisas

O interesse em viver mais tempo, com qualidade, deixou de ser assunto restrito a laboratórios e entrou no dia a dia de muitas pessoas. Hoje se sabe que a longevidade não depende apenas de sorte ou de força de vontade. Uma parte importante dessa história está escrita nos genes, enquanto outra parte é moldada pelo ambiente, pelos hábitos e pelo acesso à saúde ao longo da vida.

Estudos mostram que filhos de pessoas que chegam aos 90 anos ou mais têm maior chance de também alcançar idades avançadas. Isso indica uma forte influência genética, mas não significa um destino fechado. Mesmo quem não tem histórico familiar de longevidade pode ganhar muitos anos de vida ajustando rotina, alimentação e cuidados médicos.

Pesquisas em genética identificaram variantes em genes ligados a processos como reparo do DNA, resposta a inflamações e controle do colesterol – depositphotos.com / plarmzag@gmail.com



Genes da longevidade: o que a ciência já sabe

A palavra-chave nesse debate é longevidade. Pesquisas em genética identificaram variantes em genes ligados a processos como reparo do DNA, resposta a inflamações e controle do colesterol. Em famílias muito longevas, alguns desses genes aparecem com mais frequência, sugerindo que podem proteger o organismo contra doenças cardiovasculares, câncer e declínio cognitivo.

Entre os mecanismos estudados, destacam-se:

Reparo do DNA: genes que corrigem danos no material genético ajudam a evitar mutações associadas a tumores e envelhecimento celular acelerado.

genes que corrigem danos no material genético ajudam a evitar mutações associadas a tumores e envelhecimento celular acelerado. Controle de inflamação: variantes que reduzem inflamação crônica parecem estar ligadas a menor risco de doenças degenerativas.

variantes que reduzem inflamação crônica parecem estar ligadas a menor risco de doenças degenerativas. Metabolismo de gorduras e açúcares: algumas pessoas metabolizam melhor colesterol e glicose, o que pode diminuir o impacto de dietas pouco equilibradas, embora não elimine o risco.

Ainda assim, geneticistas ressaltam que não existe “gene da vida eterna”. Normalmente, vários genes de pequeno efeito interagem entre si e com fatores externos. Por isso, dois irmãos com o mesmo histórico familiar podem envelhecer de maneiras bem diferentes, dependendo dos caminhos que seguem ao longo das décadas.

Como viver mais tempo: os genes definem tudo?

A pergunta central para quem pensa em viver muitos anos é se o DNA determina o futuro. A resposta dos estudos recentes é que os genes explicam apenas parte da expectativa de vida. Estimativas apontam que a herança genética pode responder por cerca de 20% a 30% da longevidade, enquanto o restante está ligado ao ambiente e ao estilo de vida.

Alguns fatores externos que se combinam com a genética para prolongar a vida são frequentemente citados em pesquisas internacionais:

Alimentação equilibrada: padrões alimentares ricos em legumes, frutas, grãos integrais, peixes e gorduras insaturadas estão associados a menor incidência de doenças crônicas. Atividade física regular: caminhadas, musculação leve, esportes recreativos e exercícios de alongamento contribuem para preservar massa muscular, ossos e saúde cardiovascular. Não fumar: abandonar o tabagismo em qualquer idade está ligado a aumento da sobrevida, especialmente quando combinado a acompanhamento médico. Controle de pressão, colesterol e glicemia: check-ups periódicos ajudam a detectar alterações cedo, quando as intervenções costumam ser mais eficazes. Rede social ativa: relações familiares, amizades e atividades em grupo reduzem isolamento e estão associadas a menor risco de depressão e demência.

Desse modo, mesmo quem carrega variantes genéticas consideradas “desfavoráveis” pode reduzir bastante o impacto delas adotando rotinas mais protetoras. O contrário também é verdadeiro: genes potencialmente benéficos não compensam hábitos que sobrecarregam o organismo por décadas.

Testes genéticos podem ajudar a viver mais?

Com a popularização dos testes genéticos até 2025, aumentou o interesse em usar essas informações para planejar a própria longevidade. Esses exames podem identificar predisposições a doenças como câncer de mama, alguns tipos de câncer de cólon, hipercolesterolemia familiar e alterações cardíacas hereditárias, entre outras condições.

Na prática, os testes costumam ser mais úteis quando interpretados em conjunto com histórico familiar e avaliação clínica. Em alguns casos, o resultado pode levar a estratégias como:

Iniciar rastreamentos (como colonoscopia ou mamografia) em idades mais precoces.

Realizar exames de rotina com maior frequência.

Ajustar dieta e plano de exercícios de forma mais direcionada.

Adotar medicações preventivas, quando recomendadas por especialistas.

No entanto, especialistas alertam que esses exames não são oráculos sobre quanto tempo alguém vai viver. Eles apontam riscos aumentados ou reduzidos, mas não substituem decisões diárias relacionadas ao sono, ao estresse e à exposição a fatores como álcool, poluição e sedentarismo.

Os genes podem oferecer uma espécie de ponto de partida para a longevidade, indicando maior ou menor proteção natural contra determinadas doenças – depositphotos.com / alex.wolf



Como combinar herança genética e hábitos saudáveis no dia a dia?

Ao olhar para casos de populações longevas, como algumas regiões conhecidas como “zonas azuis”, pesquisadores observam um conjunto de elementos que se repetem, independentemente da origem genética. Entre eles estão alimentação predominantemente baseada em vegetais, movimento constante ao longo do dia, laços comunitários fortes e rotina com menos pressa.

Inspirando-se nesses achados, algumas estratégias cotidianas podem favorecer uma vida longa mesmo sem grandes mudanças radicais:

Priorizar alimentos frescos e reduzir ultraprocessados no prato diário.

Transformar tarefas simples, como subir escadas ou caminhar curtas distâncias, em oportunidades de movimento.

Manter horário relativamente regular para dormir e acordar, protegendo o relógio biológico.

Reservar momentos semanais para contato com familiares, amigos ou grupos de interesse comum.

Buscar acompanhamento médico regular, especialmente a partir da meia-idade.

Em resumo, os genes podem oferecer uma espécie de ponto de partida para a longevidade, indicando maior ou menor proteção natural contra determinadas doenças. Entretanto, o tempo de vida e, principalmente, a qualidade desse tempo são construídos dia após dia, em pequenas decisões que se acumulam ao longo dos anos. A combinação entre informação genética, acompanhamento profissional e mudanças sustentáveis de rotina tende a ser o caminho mais consistente para quem deseja chegar mais longe com saúde.