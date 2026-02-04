Quais são as emissoras mais assistidas no país? Globo segue na frente, mas..

Os dados de audiência da TV aberta no Brasil ajudam a entender o comportamento diário do público. As emissoras disputam a atenção das pessoas em diferentes faixas de horário. A Kantar Ibope Media mede esses índices regularmente nas principais regiões do país. Essa medição serve de referência para o mercado publicitário e para as próprias redes de televisão.

Os números mais recentes variam conforme a praça de medição, o horário e o tipo de programa. Mesmo assim, alguns padrões se mantêm estáveis. Em geral, a TV Globo lidera boa parte do dia. Record TV, SBT, Band e RedeTV! aparecem em seguida. Outras redes, como TV Cultura, alcançam índices mais modestos, porém constantes em nichos específicos.

tv – depositphotos.com / spectorx

O que é audiência de TV segundo a Kantar Ibope?

A Kantar Ibope define audiência como a quantidade de domicílios ou indivíduos sintonizados em um canal. Cada ponto de audiência representa um número específico de lares ou pessoas em determinada região. Em São Paulo, por exemplo, um ponto equivale a centenas de milhares de telespectadores. A empresa coleta esses dados por meio de aparelhos instalados em residências selecionadas.

Esses equipamentos registram automaticamente o canal assistido em cada momento. Em seguida, a Kantar processa as informações e divulga relatórios diários e mensais. O mercado usa esses relatórios para planejar campanhas e ajustar grades de programação. Assim, os índices de audiência orientam investimentos e estratégias comerciais. Além disso, eles mostram mudanças de hábito ao longo do tempo.

Quais são as principais audiências da TV no Brasil hoje?

A palavra-chave central neste tema é audiência da TV no Brasil. Os dados mais recentes da Kantar Ibope mostram a liderança da TV aberta durante o horário nobre. Entre o início da noite e o fim da faixa noturna, a Globo costuma ocupar a primeira posição. Telenovelas, telejornais e realities aparecem entre os programas mais assistidos. Já durante as manhãs e tardes, o cenário muda de forma gradual.

Na maior parte das praças, a Globo lidera a média diária. Record TV fica em segundo lugar em vários horários, sobretudo com jornalismo e novelas. O SBT compete com atrações de auditório, tramas infantis e reprises. A Band ganha relevância com esportes, noticiários e programas de debate. RedeTV! e emissoras educativas ou culturais mantêm faixas menores, porém estáveis. Em números gerais, a TV aberta ainda alcança milhões de pessoas diariamente.

Os índices de cada canal podem variar bastante por faixa horária. Em alguns períodos, como madrugadas e fins de semana, a diferença entre as emissoras diminui. Já em dias de eventos esportivos importantes, a audiência se concentra em quem detém os direitos de transmissão. Portanto, o retrato da audiência exige leitura por horário, por praça e por gênero de programa.

Como a audiência da TV no Brasil se distribui por horários?

A Kantar Ibope organiza a medição por faixas de horário. A parte da manhã geralmente apresenta índices menores em comparação ao horário nobre. Programas de variedades, jornalismo e desenhos dominam esse período. À tarde, novelas, revistas eletrônicas e programas esportivos elevam levemente os pontos de audiência. O consumo cresce de forma consistente ao longo do dia.

O chamado horário nobre concentra a maior fatia da audiência da TV no Brasil. Essa faixa inclui o telejornal principal da noite, as telenovelas e produções de entretenimento. Nesse período, muitos lares ligam a TV após o trabalho ou estudo. Por isso, as emissoras concentram ali suas atrações mais fortes. No fim da noite e na madrugada, a audiência cai de forma gradual, mas mantém público cativo em telejornais, filmes e programas de entrevista.

tv – depositphotos.com / Thomaspajot

Quais fatores influenciam a audiência da TV aberta?

Vários fatores influenciam esses números. A qualidade técnica das produções pesa no interesse do público. A tradição das emissoras também exerce impacto. Além disso, a fidelidade a certos gêneros, como novelas e futebol, mantém índices estáveis. Plataformas de streaming e redes sociais disputam tempo de tela. Mesmo assim, a TV aberta conserva grande alcance, principalmente entre faixas etárias mais altas e classes populares.

Horário: períodos noturnos concentram mais telespectadores.

períodos noturnos concentram mais telespectadores. Conteúdo: novelas, esportes e telejornais costumam atrair grandes públicos.

novelas, esportes e telejornais costumam atrair grandes públicos. Eventos especiais: finais de campeonatos e reality shows elevam os índices.

finais de campeonatos e reality shows elevam os índices. Concorrência interna: mudanças de grade alteram rapidamente os resultados.

mudanças de grade alteram rapidamente os resultados. Perfil regional: hábitos locais influenciam bastante os dados por praça.

Em dias de jogos decisivos, por exemplo, emissoras com direitos de transmissão ampliam sua participação. Já em períodos sem grandes eventos, a programação regular mantém a estrutura de audiência. Mudanças de elenco, formato ou horário também afetam o desempenho de muitos programas. Por isso, as redes observam as medições diárias com atenção.

Como interpretar as pesquisas mais recentes da Kantar Ibope?

As pesquisas da Kantar Ibope sobre audiência da TV no Brasil funcionam como um termômetro do consumo de mídia. A leitura correta exige comparação entre períodos equivalentes. Feriados, férias escolares e grandes acontecimentos impactam diretamente os números. Portanto, analistas observam séries históricas e não apenas um dia isolado.

Verificar a praça analisada e o valor de cada ponto. Comparar a mesma faixa de horário em semanas diferentes. Observar o desempenho por gênero de programa. Identificar picos de audiência durante eventos específicos. Avaliar a participação de cada emissora na média do dia.

As emissoras usam esses dados para definir investimentos em novos formatos. O mercado publicitário negocia cotas com base nessas medições. Já pesquisadores de comunicação observam tendências de longo prazo. Assim, a audiência da TV aberta segue como um indicador importante do comportamento midiático no Brasil em 2025.