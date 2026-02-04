SoFi Stadium: o estádio mais caro do mundo pronto para a Copa de 2026

O SoFi Stadium, localizado em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles, hoje representa o estádio mais caro do mundo. O empreendimento chama atenção não apenas pelo design moderno, mas também pelo custo bilionário e pela complexa engenharia envolvida. A arena se tornou referência em projetos esportivos de grande porte e levantou questionamentos sobre financiamento, retorno financeiro e uso em grandes eventos.

Os idealizadores construíram o estádio em uma área que antes abrigava o antigo hipódromo de Hollywood Park. Além disso, o estádio integra um enorme complexo de entretenimento, escritórios e comércio. O projeto prevê funcionamento durante todo o ano, e não apenas em dias de jogo. Esse fator ajuda a explicar a escala e o valor investido. Assim, o SoFi Stadium se consolidou como símbolo da nova geração de arenas multifuncionais nos Estados Unidos.

Futebol – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy

O que tornou o SoFi Stadium o estádio mais caro do mundo?

O principal fator que transformou o SoFi Stadium no mais caro do mundo surgiu da soma de várias exigências técnicas, arquitetônicas e comerciais em um mesmo espaço. Estimativas de mercado indicam um custo total de construção em torno de US$ 5 a 6 bilhões. Esse valor supera com folga outros estádios da NFL e arenas recentes construídas em diferentes países. Além disso, esse montante inclui não só a arena, mas também estruturas anexas e adaptações urbanas na região.

Um dos elementos que mais impactaram o orçamento envolve o gigantesco telão em formato oval suspenso sobre o campo, conhecido como Infinity Screen. Trata-se de uma tela dupla, visível de todos os ângulos, equipada com alta resolução e recursos de som avançado. Esse sistema exigiu soluções especiais de engenharia e testes complexos de segurança. Além disso, os engenheiros precisaram erguer o estádio parcialmente abaixo do nível do solo. Essa decisão ocorreu por causa da proximidade com o aeroporto de Los Angeles e dos limites de altura para não interferir em rotas aéreas. Como consequência, a equipe técnica aumentou a complexidade das fundações e do sistema de drenagem.

O projeto também inclui acabamento de alto padrão em camarotes, lounges corporativos e áreas premium, voltados para clientes de maior poder aquisitivo. Além disso, a cobertura translúcida protege o gramado sem bloquear totalmente a luz natural. Essa estrutura utiliza materiais modernos e tecnologia de ventilação que imitam a sensação de ambiente ao ar livre. Esses elementos, somados, elevaram o estádio de Los Angeles ao topo da lista de arenas mais caras já construídas. Outros projetos atuais observam esse padrão de luxo e tecnologia e ajustam seus planos com base nesse modelo.

Quem financiou o projeto bilionário do SoFi Stadium?

O empresário Stan Kroenke, proprietário do Los Angeles Rams e de outras franquias esportivas, liderou o financiamento do SoFi Stadium. A construção contou majoritariamente com recursos privados, por meio de investimentos do grupo de Kroenke, linhas de crédito e acordos comerciais de longo prazo. Entre esses acordos, aparecem o licenciamento de nome, a venda de camarotes e contratos com patrocinadores. O naming rights, por exemplo, ficou com a empresa de tecnologia financeira SoFi em um contrato de bilhões de dólares ao longo de vários anos.

Diferentemente de muitos estádios que dependem fortemente de verbas públicas, o SoFi Stadium utiliza uma estrutura que reduz o uso direto de recursos governamentais na arena. O poder público concentrou a participação em melhorias de infraestrutura no entorno, como vias de acesso, transporte e serviços urbanos. Essa prática se mostra comum em grandes projetos imobiliários nos Estados Unidos. O investidor apostou na transformação do local em um polo de entretenimento. Dessa forma, o complexo gera receita por meio de múltiplas fontes e diminui a dependência de bilheteria esportiva tradicional.

Venda de ingressos e programas de assentos especiais (PSLs).

Locação de camarotes corporativos e espaços VIP.

Contratos de patrocínio e publicidade estática e digital.

Realização de shows, eventos esportivos e festivais.

Valorização imobiliária do complexo ao redor do estádio.

Essa combinação de capital privado, acordos comerciais robustos e uso intensivo da arena durante todo o ano explica como os investidores viabilizaram financeiramente o estádio mais caro do mundo. Além disso, o modelo inspira outras cidades que desejam erguer arenas modernas sem depender tanto de subsídios diretos.

O SoFi Stadium será usado na Copa do Mundo?

Os organizadores da Copa do Mundo de 2026, que ocorre em conjunto nos Estados Unidos, Canadá e México, incluíram o SoFi Stadium na lista de sedes. A arena de Los Angeles deve receber partidas importantes do torneio e aproveitar sua capacidade para mais de 70 mil torcedores. As autoridades ainda avaliam a ampliação temporária dessa capacidade para alguns jogos. Essa escolha reforça o papel do estádio como um dos principais palcos esportivos da América do Norte na atualidade.

Para receber jogos de Copa do Mundo, o estádio passou por adaptações específicas exigidas pela FIFA, especialmente em relação às dimensões do campo, zonas técnicas e espaços destinados a imprensa, delegações e torcedores. Houve discussões sobre ajustes estruturais, já que os arquitetos projetaram originalmente a arena para o futebol americano, que utiliza medidas diferentes das do futebol tradicional. Essas adequações envolvem alterações temporárias no gramado, nas áreas de circulação e na disposição de alguns assentos. Além disso, os organizadores avaliam soluções de sombra, segurança e fluxo de evacuação de acordo com padrões internacionais recentes.

Adequação do campo às dimensões oficiais do futebol de acordo com o regulamento internacional. Ampliação e organização das áreas destinadas a mídia e transmissão televisiva. Ajustes em vestiários, zonas mistas e espaços para comissões técnicas. Planejamento de acessos e controle de fluxo de torcedores em dias de jogo.

Qual o papel do SoFi Stadium no futuro dos megaestádios?

O SoFi Stadium funciona hoje como uma espécie de laboratório para a próxima geração de megaestádios. O uso intenso de tecnologia, a integração com um complexo de entretenimento e o foco em experiências personalizadas para o público criam um modelo que outros projetos internacionais observam com atenção. Além disso, a arena explora dados de comportamento dos torcedores para aprimorar serviços, alimentação e mobilidade interna. A combinação de arena esportiva, centro de eventos e destino turístico em um único espaço mostra uma tendência de longo prazo no setor.

Ao reunir investimento privado em grande escala, múltiplas fontes de receita e vocação para receber finais de ligas, Copas do Mundo e eventos olímpicos, o estádio de Los Angeles ocupa um lugar particular no mapa global do esporte. O título de estádio mais caro do mundo não se relaciona apenas ao valor gasto, mas também à ambição de transformar a arena em um dos principais palcos multifuncionais do planeta nas próximas décadas. Dessa forma, o SoFi Stadium influencia decisões de planejamento urbano, de marketing esportivo e de tecnologia aplicada ao entretenimento em diversos países.