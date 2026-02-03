O tema “celular explodindo” costuma aparecer em notícias e redes sociais e desperta atenção por envolver um objeto presente na rotina de praticamente todas as pessoas. Em boa parte dos casos, o problema está ligado à bateria de íons de lítio, tecnologia padrão nos smartphones atuais. Apesar de ser considerada segura quando usada dentro das especificações, essa bateria pode falhar em situações específicas.

Ao entender em quais casos o celular pode explodir, torna-se possível adotar cuidados simples no dia a dia, como escolher carregadores adequados, evitar superaquecimento e observar sinais de mau funcionamento. Assim, o aparelho continua sendo utilizado com segurança, sem mudanças radicais de hábito, apenas com atenção a alguns fatores de risco conhecidos pela indústria.

A explosão de celulares quase sempre associada a danos internos na bateria – depositphotos.com / amphoto



O que faz uma bateria de celular explodir?

A palavra-chave principal aqui é explosão de celular, quase sempre associada a danos internos na bateria. Afinal, esses componentes armazenam muita energia em um espaço pequeno. Por isso, quando ocorre falha grave, pode haver reação em cadeia, gerando calor intenso, liberação de gases e, em casos extremos, estouro da bateria. Técnicos chamam esse fenômeno de “fuga térmica”.

Essa situação normalmente não acontece sem aviso. Afinal, baterias comprometidas costumam apresentar inchaço, cheiro diferente, aquecimento fora do normal ou desligamentos repentinos. Mesmo assim, acidentes já foram registrados em vários países, o que levou fabricantes a reforçar testes de segurança e a emitir recalls quando identificam defeitos de projeto em determinados lotes de celulares.

Em quais casos o celular pode explodir?

Existem alguns cenários que aumentam o risco de explosão de celular, principalmente quando combinam mau uso, defeitos de fábrica ou acessórios inadequados. Entre os mais citados por especialistas, estão:

Defeito de fabricação na bateria , como impurezas internas ou isolamento mal dimensionado.

, como impurezas internas ou isolamento mal dimensionado. Uso de carregadores e cabos falsificados , sem certificação ou com voltagem fora do padrão.

, sem certificação ou com voltagem fora do padrão. Superaquecimento prolongado , muitas vezes associado a jogos pesados, sol direto e carregamento simultâneo.

, muitas vezes associado a jogos pesados, sol direto e carregamento simultâneo. Danos físicos ao aparelho, como queda forte, amassado ou perfuração próximos à bateria.

ao aparelho, como queda forte, amassado ou perfuração próximos à bateria. Modificações não autorizadas, incluindo trocas de bateria em assistência não especializada ou alterações internas.

Essas situações não significam que todo celular nessas condições vá explodir, mas sim que o risco aumenta. A combinação de bateria danificada e calor excessivo é um ponto de atenção importante, especialmente quando o aparelho apresenta comportamento fora do padrão e continua sendo usado normalmente.

Carregador errado pode fazer o celular explodir?

O uso de carregador inadequado é um dos temas mais discutidos quando se fala em celular pegando fogo ou estourando. Em linhas gerais, carregadores originais ou certificados seguem normas de segurança, como controle de tensão, corrente e proteção contra curto-circuito. Já acessórios piratas, sem qualquer teste, podem entregar energia de forma instável.

Esse fornecimento irregular de energia pode provocar aquecimento excessivo da bateria ou da placa principal do aparelho. Em situações extremas, há relatos de derretimento de componentes internos e início de incêndio. De modo geral, o risco aumenta quando se combinam fatores como:

Carregador falsificado ou de procedência desconhecida. Cabo com fios expostos, quebrados ou adaptadores improvisados. Tomadas com problemas elétricos, como folga, faíscas ou sobrecarga na rede.

Por esse motivo, fabricantes e órgãos de defesa do consumidor recomendam dar preferência a carregadores originais ou licenciados, além de observar se o acessório possui certificações nacionais de segurança elétrica.

Superaquecimento e mau uso aumentam o risco?

O aquecimento do celular é normal em tarefas pesadas, como jogos, gravação de vídeo em alta resolução ou uso prolongado de dados móveis. O problema surge quando o aparelho esquenta demais e por muito tempo, principalmente durante o carregamento. Em casos assim, a temperatura interna da bateria pode ultrapassar o limite de segurança.

Alguns hábitos favorecem esse cenário:

Deixar o celular carregando embaixo do travesseiro, cobertores ou superfícies que retêm calor.

Usar o aparelho em jogos pesados enquanto carrega, por longos períodos.

Esquecer o smartphone no painel do carro, exposto ao sol forte.

Ignorar alertas de temperatura alta exibidos pelo sistema.

Quando a temperatura sobe demais, vários modelos desligam automaticamente para proteger os componentes. Desconsiderar esses sinais e insistir no uso pode, em situações extremas, favorecer falhas mais graves na bateria e aumentar o risco de explosão do celular.

Quais sinais indicam perigo de explosão de celular?

Antes de uma bateria de celular explodir, é comum haver alguns indícios de que algo não está bem. Entre os mais mencionados em relatórios técnicos estão:

Inchaço visível na parte traseira do aparelho ou na tela, que parece “levantada”.

Cheiro de queimado ou odor químico estranho, mesmo sem o celular estar em uso intenso.

Aquecimento anormal, em tarefas simples como mensagens ou chamadas.

Desligamentos aleatórios, reinícios constantes ou queda brusca de porcentagem da bateria.

Quando esses sinais aparecem, a orientação de segurança mais citada é interromper o uso, evitar carregamentos adicionais e buscar assistência técnica qualificada. Em especial, baterias estufadas não devem ser perfuradas, jogadas em lixo comum ou expostas ao calor, pois podem liberar gases ou entrar em combustão.

O aquecimento do celular é normal em tarefas pesadas, como jogos, gravação de vídeo em alta resolução ou uso prolongado de dados móveis – depositphotos.com / leungchopan



Como reduzir o risco de explosão de celular no dia a dia?

A probabilidade de um celular explodir é considerada baixa diante do grande número de aparelhos em circulação, mas algumas medidas práticas ajudam a minimizar ainda mais esse risco. Entre as recomendações mais frequentes estão:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Priorizar carregadores originais ou com certificação reconhecida. Evitar calor excessivo, não deixando o aparelho em locais muito quentes ou sob sol direto. Não usar o celular se a bateria estiver inchada, danificada ou com odor estranho. Procurar assistência técnica autorizada em caso de queda forte, amassado ou abertura do aparelho. Atualizar o sistema quando o fabricante disponibilizar correções relacionadas a bateria ou segurança.

Com esses cuidados, o risco de explosão de celular tende a permanecer dentro dos padrões esperados pela indústria, permitindo que o aparelho continue integrado à rotina diária com maior segurança e previsibilidade.