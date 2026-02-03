Da resina ao refrigerante: entenda o verdadeiro custo da garrafa PET

O custo de produção de uma garrafa PET de 2 litros, como as usadas em refrigerantes, é resultado de uma combinação de fatores industriais que vão muito além do plástico visível. Nesse processo entram matéria-prima, consumo de energia, mão de obra especializada, manutenção de máquinas e despesas gerais da fábrica. Apesar de todo esse conjunto, o preço unitário da garrafa vazia costuma representar apenas uma fração do valor pago pelo consumidor na prateleira do supermercado.

Na indústria de bebidas, entender quanto custa uma garrafa PET é fundamental para definir estratégias de preço, volume de produção e margem de lucro. Grandes empresas monitoram com atenção o comportamento da resina PET no mercado internacional, a eficiência energética de suas plantas e a produtividade das linhas de envase. Isso porque pequenas variações em centavos por unidade podem significar milhões em custos ao longo do ano, considerando a escala de produção em massa.

O que compõe o custo da garrafa PET de 2 litros?

O principal componente do custo da garrafa PET de 2 litros é a matéria-prima, a resina PET (polietileno tereftalato), normalmente comprada em forma de pellets. Esses pellets são transformados em pré-formas, que depois são sopradas até ganhar o formato final da garrafa. Além da resina, entram no cálculo outros insumos, como aditivos, rótulos e tampas, embora estes sejam, em geral, contabilizados à parte do corpo da garrafa.

Outro item relevante é o gasto com energia. A produção envolve etapas de aquecimento, injeção e sopro em alta pressão, que exigem grande consumo de eletricidade e, em alguns casos, de ar comprimido e vapor. Há ainda o custo de mão de obra, que inclui operadores de máquinas, equipe de manutenção, supervisores de linha e pessoal de controle de qualidade. Complementando o quadro, aparecem as despesas de manutenção preventiva e corretiva de moldes, compressores, sopradoras, sistemas de refrigeração e demais equipamentos da planta.

O custo da garrafa PET envolve resina, energia, automação e escala produtiva – depositphotos.com / Pixel_B



Quanto pesa a matéria-prima no custo da garrafa PET?

A resina PET é, em muitos casos, o componente que mais pesa na conta. O preço varia conforme o valor do petróleo, taxas de câmbio e oferta global de plástico. Em 2025, oscilações internacionais podem alterar significativamente o custo por quilo da resina, afetando diretamente o custo da garrafa de 2 litros.

Uma garrafa PET de refrigerante costuma ter peso entre aproximadamente 45 g e 55 g, dependendo do projeto e da marca. Assim, qualquer redução de alguns gramas por unidade tem impacto relevante em grande escala. Indústrias também podem misturar PET virgem com PET reciclado de alta qualidade para reduzir custo, desde que respeitados os requisitos de segurança para contato com alimentos.

Fatores que influenciam o preço da resina PET:

Preço internacional do petróleo e derivados químicos;

Taxa de câmbio, especialmente em mercados que importam resina;

Demanda global por embalagens plásticas;

Políticas ambientais e tributárias relacionadas a plásticos;

Disponibilidade de PET reciclado grau alimentício.

Como energia, mão de obra e manutenção entram nessa conta?

O consumo de energia na fabricação da garrafa PET de 2 litros inclui etapas de aquecimento das pré-formas, acionamento de sopradoras, sistemas de resfriamento e compressores. Fábricas localizadas em regiões com tarifas de energia mais altas tendem a ter custos maiores por unidade, o que incentiva a adoção de tecnologias de eficiência energética e a negociação de contratos especiais de fornecimento.

Em relação à mão de obra, parte importante do processo já é automatizada, o que reduz o número de pessoas por linha de produção, mas aumenta a necessidade de profissionais mais qualificados. Salários, encargos sociais, treinamentos e turnos de trabalho entram na composição do custo. A manutenção de equipamentos também é decisiva: sopradoras, injetoras e moldes precisam de cuidados constantes para evitar paradas inesperadas, que geram desperdício de material, perda de tempo produtivo e queda de produtividade.

Principais custos operacionais indiretos: Energia elétrica e ar comprimido; Salários, encargos e treinamentos de equipe; Peças de reposição e serviços de manutenção; Despesas com calibração e ajustes de máquinas; Gestão de resíduos industriais e limpeza da planta.

Por que a garrafa PET custa tão menos que o produto final?

O custo unitário da garrafa PET de 2 litros vazia costuma ser muito inferior ao preço final do refrigerante vendido ao consumidor. Em muitos cenários, a embalagem representa apenas uma pequena parcela do valor na gôndola. O restante do preço incorpora a fórmula da bebida, impostos, logística, marketing, margens de lucro e custos comerciais de toda a cadeia.

Entre os fatores que distanciam o custo da garrafa do valor final, destacam-se:

Impostos sobre produção, circulação e venda de bebidas;

Frete entre fábrica, centros de distribuição e supermercados;

Campanhas publicitárias e ações promocionais;

Margens de lucro da indústria, atacadistas e varejistas;

Custos administrativos e de estrutura das empresas.

Uma garrafa PET pesa cerca de 50 gramas, mas seu impacto financeiro é gigante – depositphotos.com / Pixel_B



Como grandes envasadoras reduzem o custo da garrafa PET em larga escala?

Grandes empresas envasadoras conseguem diluir custos por trabalharem com volumes muito altos de produção. Linhas automatizadas operam milhares de garrafas por hora, o que reduz o custo fixo por unidade. Além disso, a negociação com fornecedores de resina, tampas e rótulos em grandes quantidades permite obter preços mais competitivos.

Outra estratégia frequente é o lightweighting, ou seja, o desenvolvimento de garrafas mais leves, com menos plástico, mantendo resistência adequada. Pequenas reduções no peso de cada garrafa, multiplicadas por milhões de unidades, geram economias consideráveis de matéria-prima. Investimentos em equipamentos mais eficientes, manutenção planejada e otimização de layout de fábrica também contribuem para diminuir perdas e aumentar a produtividade.

Principais estratégias de redução de custo em escala:

Compra de grandes volumes de resina PET e insumos;

Automação de linhas de injeção e sopro;

Redução do peso da garrafa sem perder funcionalidade;

Integração entre produção da garrafa e envase da bebida;

Aproveitamento de PET reciclado, quando permitido.

Qual o impacto desses custos no preço dos refrigerantes?

O impacto do custo da garrafa PET de 2 litros no preço final do refrigerante existe, mas é limitado quando comparado a outros componentes da cadeia. A embalagem é essencial para proteção, transporte e exposição do produto, mas não é o principal elemento de formação de preço. Ainda assim, qualquer redução de centavos por garrafa, obtida por grandes envasadoras, pode abrir espaço para ofertas promocionais, ajustes de margem ou reinvestimento em processos produtivos.

Em um cenário de competitividade elevada e atenção crescente a práticas sustentáveis, a gestão eficiente do custo da garrafa PET tende a seguir no centro das decisões das empresas de bebidas. Isso inclui o equilíbrio entre preço da resina, uso de recicláveis, consumo de energia e tecnologia de produção, buscando manter a embalagem como uma parte controlada, e não dominante, no custo total do refrigerante vendido ao consumidor.