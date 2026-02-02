Quais são as causas dos incêndios que estão assolando a Patagônia, na Argentina?

Os incêndios que atingem a Patagônia argentina chamam atenção pela frequência e pela dificuldade de controle. A região, conhecida por áreas de floresta, estepes e parques nacionais, passou a registrar episódios de fogo mais extensos, com impacto direto sobre comunidades locais, turismo e biodiversidade. Assim, entender as causas desses incêndios florestais é um passo essencial para planejar ações de prevenção e de resposta mais eficientes.

Ao analisar o cenário na Patagônia, especialistas apontam que não existe um único fator responsável pelas queimadas. Em vez disso, há uma combinação de elementos naturais e atividades humanas que, somados, criam um ambiente favorável para o fogo se espalhar. Entre eles aparecem o clima mais seco, eventos de calor extremo, manejo inadequado do solo e práticas de uso do fogo em zonas rurais.

depositphotos.com / YaseminOlgunozBerber



Quais são as principais causas dos incêndios na Patagônia?

A palavra-chave central nesse debate é incêndios na Patagônia, e, em grande parte dos casos, a origem está relacionada à ação humana, direta ou indireta. Assim, eelatórios de órgãos ambientais argentinos indicam que muitos focos começam próximos a estradas, campings, áreas de pastagem e zonas de expansão urbana. Nessas áreas, qualquer fonte de ignição — uma fogueira mal apagada, uma bituca de cigarro ou queima de restos vegetais — encontra combustível abundante, como gramíneas secas e galhos acumulados.

Também entram na lista os incêndios ligados a queimadas agrícolas e pecuárias. Afinal, em certas regiões patagônicas, ainda é comum o uso do fogo para “limpeza” de terreno, renovação de pastagens ou eliminação de resíduos de poda. Portanto, quando o vento aumenta ou o clima está muito seco, esse fogo escapa do controle com rapidez. Em alguns episódios mais recentes, autoridades investigaram ainda focos associados a construções irregulares, disputas de terra e outros conflitos fundiários.

Outro ponto destacado é o papel das infraestruturas elétricas. Afinal, linhas de transmissão e postes em áreas rurais podem gerar faíscas em dias de ventania, queda de árvores ou falhas de manutenção. Em períodos de estiagem prolongada, essas pequenas faíscas já são suficientes para iniciar um incêndio florestal em vegetação ressecada.

Como o clima e as mudanças climáticas favorecem os incêndios florestais?

Além das causas diretamente ligadas ao ser humano, fatores climáticos têm contribuído para a expansão dos incêndios florestais na Patagônia. Nos últimos anos, a região vivenciou invernos com menos neve, primaveras mais secas e verões com ondas de calor mais intensas. Portanto, essa combinação reduz a umidade do solo e da vegetação, transformando florestas e pastagens em material altamente inflamável.

Pesquisas recentes apontam que as mudanças climáticas globais aumentam a probabilidade de períodos de seca extrema na Patagônia. Assim, eventos associados a fenômenos como El Niño ou La Niña também alteram o padrão de chuvas e de temperatura. Em anos de déficit hídrico, qualquer foco de fogo tende a se espalhar mais rápido, exigindo mais recursos para o combate.

O vento, característica marcante da região patagônica, funciona como um acelerador natural. Rajadas fortes espalham fagulhas para áreas ainda não queimadas, pulando estradas, rios estreitos e linhas de controle. Por isso, mesmo incêndios iniciados de forma localizada podem se transformar, em poucas horas, em frentes de fogo de grande extensão.

Que papel têm o manejo da vegetação e a ocupação humana?

O manejo da vegetação também ajuda a explicar por que certos incêndios na Patagônia se tornam tão severos. Em algumas florestas, o acúmulo de material seco no solo — folhas, galhos, troncos caídos — funciona como combustível extra. A ausência de políticas constantes de limpeza estratégica, podas e criação de aceiros favorece a continuidade do fogo. Em áreas de plantio de espécies exóticas, como determinados pinheiros, a inflamabilidade pode ser maior do que em ecossistemas nativos.

A expansão urbana e turística em zonas de interface entre cidade e floresta (as chamadas áreas de WUI – wildland-urban interface) também aumenta o risco. Casas, pousadas, cabanas e estruturas de lazer se aproximam cada vez mais de áreas de mata. Nessas áreas, cresce o trânsito de pessoas, veículos e atividades recreativas, como acampamentos e churrascos ao ar livre, o que multiplica as possíveis fontes de ignição.

Em paralelo, práticas históricas de uso do fogo por comunidades rurais nem sempre estão integradas a planos de prevenção atuais. Sem orientação técnica, semimáquinas adequadas ou monitoramento meteorológico, queimadas planejadas podem escapar ao controle e se converter em incêndios florestais de grande escala.

Pesquisas recentes apontam que as mudanças climáticas globais aumentam a probabilidade de períodos de seca extrema na Patagônia – depositphotos.com / DmitryRukhlenko



Quais são as causas mais comuns e como podem ser reduzidas?

Ao agrupar as causas dos incêndios que assolam a Patagônia, especialistas costumam destacar alguns pontos recorrentes. Elisões simples já reduziriam boa parte dos focos, enquanto outras exigem planejamento de longo prazo. Entre as origens mais frequentes aparecem:

Negligência em atividades recreativas: fogueiras mal apagadas, churrasqueiras e cinzas descartadas sem cuidado.

fogueiras mal apagadas, churrasqueiras e cinzas descartadas sem cuidado. Bitucas de cigarro e lixo queimado: resíduos lançados à beira de estradas ou queimadas domésticas sem segurança.

resíduos lançados à beira de estradas ou queimadas domésticas sem segurança. Queimadas agropecuárias: uso do fogo em limpeza de áreas agrícolas e pastagens sem acompanhamento técnico.

uso do fogo em limpeza de áreas agrícolas e pastagens sem acompanhamento técnico. Infraestrutura defeituosa: linhas de energia e equipamentos que produzem faíscas em condições de vento e seca.

linhas de energia e equipamentos que produzem faíscas em condições de vento e seca. Atos intencionais: incêndios provocados em contextos de conflito ou vandalismo, atualmente sob investigação em alguns casos.

Para reduzir essas causas, órgãos ambientais defendem um conjunto de medidas complementares:

Educação e campanhas permanentes sobre riscos de fogo em parques, estradas e áreas rurais. Regulamentação mais rígida do uso do fogo em atividades agrícolas, com autorização e monitoramento. Revisão de infraestruturas elétricas em zonas de risco, com manutenção preventiva intensificada. Manejo florestal ativo, incluindo retirada de material morto, criação de aceiros e diversificação da vegetação. Planejamento urbano que leve em conta faixas de proteção entre residências e áreas de mata.

Dessa forma, as causas dos incêndios na Patagônia argentina se mostram interligadas: clima mais extremo, manejo insuficiente da vegetação, expansão humana e ações individuais de risco. O entendimento dessa combinação permite que governos, comunidades e setores produtivos ajustem práticas e políticas para diminuir a frequência e a intensidade desses eventos, buscando preservar tanto a população local quanto os frágeis ecossistemas patagônicos.