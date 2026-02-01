Cabaceiras (PB): a cidade mais seca do Brasil e suas curiosidades

Cabaceiras, no Cariri paraibano, chama atenção pelo título de cidade onde menos chove no Brasil. O município registra índices pluviométricos muito baixos ao longo do ano. Por isso, o cenário local mistura caatinga, pedras e um horizonte amplo.

Apesar do clima seco, a cidade desenvolveu uma identidade própria. A população adaptou costumes, alimentação e festas à pouca chuva. Assim, Cabaceiras transformou uma dificuldade em marca cultural e turística.

Cabaceiras – depositphotos.com / RenatoPMeireles

Cabaceiras, Paraíba: clima seco e paisagem única

A palavra-chave principal é Cabaceiras, Paraíba, ligada diretamente ao clima semiárido. A cidade fica a cerca de 180 quilômetros de João Pessoa, em uma área de altitude moderada. Esse fator, somado à baixa umidade, garante noites mais amenas.

A média anual de chuvas permanece abaixo de 300 milímetros, bem distante dos índices do litoral nordestino. Em muitos anos, as precipitações se concentram em poucos dias. Desse modo, os moradores dependem de açudes, poços e cisternas.

O relevo apresenta serras, lajedos e formações rochosas que dominam o horizonte. Esses elementos criam uma paisagem associada ao “sertão clássico”. Assim, diversos visitantes buscam o local para registrar fotografias da caatinga em estado quase intacto.

Por que Cabaceiras é conhecida como Roliúde Nordestina?

Cabaceiras, Paraíba, ganhou o apelido de Roliúde Nordestina por causa do cinema. Produtoras de audiovisual utilizam o município como cenário desde os anos 1990. A luz forte, o céu aberto e o visual árido atraem equipes de filmagem.

Entre as obras mais conhecidas, destaca-se o filme O Auto da Compadecida, gravado em grande parte na cidade. Depois dele, outras produções de TV, cinema e publicidade passaram pelo município. As fachadas coloniais e as ruas simples reforçam esse clima de set de filmagem.

Atualmente, vários pontos viraram atrações permanentes. Comerciantes exibem fotos de bastidores e cartazes de filmes nas paredes. Além disso, a prefeitura promove roteiros temáticos ligados às gravações. Esse vínculo com o audiovisual fortalece a economia local, sobretudo em períodos de alta temporada.

icônica igreja de Cabaceiras (PB) – Divulgação

Quais são as principais curiosidades de Cabaceiras, Paraíba?

Cabaceiras reúne várias curiosidades além da fama de cidade mais seca do país. A seguir, aparecem algumas das mais comentadas por visitantes e pesquisadores. Todas se relacionam com o clima, a cultura e a história do município.

Monólitos e lajedos: Formações rochosas gigantes surgem em diferentes pontos da zona rural. Elas formam cenários usados em filmes, clipes e ensaios fotográficos.

Arquitetura preservada: O centro guarda casas antigas, igreja histórica e praças simples. A baixa verticalização preserva o aspecto de cidade pequena do interior.

Céu estrelado: A pouca iluminação pública em áreas afastadas permite observação do céu noturno. Turistas interessados em astroturismo já procuram a região com mais frequência.

Tradições religiosas: Festas católicas, novenas e procissões movimentam o calendário local. Essas práticas reforçam laços comunitários em bairros urbanos e rurais.

Festa do Bode Rei e cultura no semiárido

Uma das principais marcas de Cabaceiras, Paraíba, é a Festa do Bode Rei. O evento gira em torno da caprinovinocultura, atividade econômica importante na região. Criadores exibem animais, participam de concursos e fecham negócios.

O festival reúne shows, feiras de artesanato, gastronomia e apresentações culturais. Restaurantes e barracas servem carne de bode, queijo de cabra e outros derivados. Dessa forma, a festa valoriza a produção local e reforça o turismo rural.

Durante os dias de evento, a cidade recebe milhares de visitantes. Hotéis, pousadas e casas para locação atingem lotação máxima. A população se prepara com antecedência, pois o movimento altera a rotina de ruas e serviços.

Economia, turismo e desafios hídricos

A economia de Cabaceiras, Paraíba, combina agropecuária de pequeno porte, comércio e serviços ligados ao turismo. Entretanto, o clima seco impõe limites à agricultura tradicional. Por isso, agricultores apostam em espécies adaptadas, como palma forrageira e plantas resistentes.

Além disso, o município investe em cisternas, barreiros e tecnologias de captação de água da chuva. Moradores recorrem a sistemas de reuso e a campanhas de consumo consciente. Essas medidas tentam reduzir o impacto das estiagens prolongadas.

O turismo continua em expansão, com roteiros que incluem trilhas, visitas a lajedos e passeios culturais. Guias locais contam histórias de gravações e de personagens do sertão. Assim, Cabaceiras transforma sua condição de cidade mais seca em elemento de identidade e de atração constante.

Explorar o centro histórico e a igreja matriz. Conhecer cenários de filmes na zona rural. Participar da Festa do Bode Rei no período oficial. Observar o pôr do sol nos lajedos. Experimentar pratos típicos da culinária sertaneja.

Dessa maneira, Cabaceiras, Paraíba, se mantém como referência no estudo do semiárido e da cultura sertaneja. A cidade reúne clima extremo, cinema, festas populares e paisagens marcantes em um único território.