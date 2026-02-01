Assine
overlay
Início EmGiro
Saúde

Olhos saudáveis: dicas essenciais para proteger sua visão

Importância de cuidar da saúde ocular: hábitos diários, alimentação, uso de telas e exames oftalmológicos para prevenir doenças

Publicidade
Carregando...
CV
Carlos Vieira* *com uso de Inteligência Artificial
CV
Carlos Vieira* *com uso de Inteligência Artificial
Repórter
01/02/2026 09:01

compartilhe

SIGA
x
Olhos saudáveis: dicas essenciais para proteger sua visão
Olhos saudáveis: dicas essenciais para proteger sua visão crédito: Portal Giro 10

Cuidar da saúde ocular deixou de ser um tema restrito aos consultórios e passou a fazer parte da rotina de quem passa horas em frente a telas, dirige com frequência ou está exposto ao sol intenso. Especialistas em oftalmologia alertam que pequenos hábitos diários podem reduzir o risco de doenças nos olhos e preservar a visão por mais tempo, especialmente em um cenário de uso crescente de celulares, computadores e outros dispositivos digitais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A preocupação não é apenas com o desconforto visual do dia a dia, como ardência ou cansaço. Estudos recentes de entidades internacionais de oftalmologia apontam aumento de casos de miopia entre crianças e jovens, associado ao excesso de telas e à menor exposição à luz natural. Ao mesmo tempo, doenças silenciosas, como glaucoma e degeneração macular, continuam entre as principais causas de perda visual irreversível em adultos, reforçando a necessidade de atenção contínua aos olhos.

Qual é a importância da saúde ocular no dia a dia?

A visão está diretamente ligada à autonomia, à segurança e ao desempenho em diversas atividades, do trabalho à educação. Um problema aparentemente simples, como dificuldade para enxergar de longe ou de perto, pode impactar a leitura, a produtividade e até a mobilidade, aumentando o risco de acidentes domésticos ou no trânsito. Por isso, a saúde ocular é tratada por especialistas como parte fundamental do cuidado geral com o organismo.

Oftalmologistas explicam que muitos quadros graves começam de forma discreta, sem dor ou sinais evidentes. Em doenças como o glaucoma, por exemplo, a perda de campo visual costuma ser lenta e só é percebida quando já há dano significativo. Nesse contexto, manter a visão saudável envolve mais do que enxergar bem: inclui controlar fatores de risco, proteger os olhos de agressões externas e monitorar alterações ao longo dos anos.

Olhos cansados? Faça pausas, ajuste a tela e proteja-se do sol – depositphotos.com / Freepik Company SL

Hábitos diários para proteger a visão

Rotinas simples podem contribuir para a proteção dos olhos. Um dos pontos mais citados por profissionais de saúde é a alimentação equilibrada. Nutrientes como vitaminas A, C e E, além de ômega 3 e antioxidantes, estão associados à manutenção da retina e de outras estruturas oculares. Alimentos como cenoura, abóbora, folhas verde-escuras, peixes de água fria, frutas cítricas e castanhas são comumente recomendados.

Outro aspecto fundamental é a higiene ocular. Lavar as mãos com frequência antes de tocar na região dos olhos reduz o risco de conjuntivites e infecções. Quem utiliza lentes de contato precisa seguir rigorosamente as orientações de limpeza, armazenamento e tempo de uso, evitando dormir com as lentes quando isso não é indicado. Especialistas ressaltam que produtos compartilhados, como maquiagem para os olhos, também podem favorecer contaminações.

  • Evitar coçar os olhos com força, para não lesionar a córnea.
  • Retirar lentes de contato antes de nadar, salvo orientações específicas.
  • Descartar produtos vencidos, como colírios e cosméticos.
  • Usar colírios apenas com indicação médica, principalmente os que “tiram a vermelhidão”.

Como o uso de telas e óculos de sol interfere na saúde ocular?

O uso prolongado de computadores, celulares e tablets está associado ao chamado cansaço visual digital. Entre os sintomas mais comuns estão olhos secos, visão embaçada ao fim do dia, dor de cabeça e sensação de peso nas pálpebras. Para reduzir o desconforto, oftalmologistas recomendam a chamada regra 20-20-20: a cada 20 minutos de tela, olhar para algo a cerca de 20 pés (cerca de 6 metros) por 20 segundos.

Além das pausas, algumas medidas ajudam a proteger a visão durante o uso de dispositivos:

  1. Ajustar o brilho da tela para não ficar muito intenso nem muito fraco.
  2. Manter a tela na altura dos olhos ou ligeiramente abaixo.
  3. Piscar conscientemente com mais frequência, para evitar ressecamento.
  4. Utilizar iluminação ambiente adequada, evitando reflexos diretos na tela.

Fora do ambiente fechado, o uso de óculos de sol com proteção contra raios UV é apontado por sociedades de oftalmologia como medida básica de prevenção. A exposição cumulativa à radiação ultravioleta está relacionada ao desenvolvimento precoce de catarata, pterígio (carne crescida) e alterações na retina. Profissionais ressaltam que óculos sem certificação de filtragem UV podem ser prejudiciais, pois dilatam a pupila pela redução da luz e permitem maior entrada de radiação nociva.

A visão é uma das primeiras coisas que sentimos perder, mas a última que percebemos – depositphotos.com / HayDmitriy

Por que exames oftalmológicos regulares são essenciais?

Mesmo quem não relata dificuldade para enxergar é orientado a passar por avaliação oftalmológica periódica. Em adultos saudáveis, a recomendação mais citada é realizar consulta ao menos a cada dois anos, ou anualmente a partir dos 40 anos, faixa etária em que aumentam os riscos de glaucoma, catarata e alterações de grau. Pessoas com diabetes, hipertensão arterial ou histórico familiar de doenças oculares necessitam de acompanhamento ainda mais frequente.

Nos exames, o oftalmologista avalia não apenas o grau dos óculos, mas também a pressão intraocular, o fundo de olho, a superfície da córnea e outras estruturas. Esse rastreio permite identificar problemas em estágios iniciais, quando o tratamento costuma ser mais eficaz. Campanhas de prevenção realizadas por entidades médicas reforçam que a detecção precoce é uma das formas mais importantes de evitar perda definitiva da visão.

Em crianças, a atenção começa cedo. Especialistas indicam avaliação já nos primeiros anos de vida, especialmente se forem observados sinais como estrabismo, aproximação excessiva de telas ou livros e queixas de dor de cabeça. A correção oportuna de alterações visuais na infância pode evitar dificuldades de aprendizado e problemas de desenvolvimento.

Quais são os riscos de ignorar a saúde dos olhos?

A negligência com a saúde dos olhos pode levar a consequências duradouras. Situações aparentemente simples, como automedicação com colírios ou uso prolongado de lentes de contato sem supervisão, podem desencadear infecções graves na córnea, com risco de cicatrizes e perda visual. Doenças crônicas não tratadas, como glaucoma e retinopatia diabética, permanecem entre as principais causas de cegueira evitável no mundo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entidades internacionais de saúde estimam que uma parcela significativa dos casos de deficiência visual poderia ser prevenida ou tratada com diagnóstico e intervenção adequados. Entre as principais causas estão erros refrativos não corrigidos, catarata não operada e complicações de doenças sistêmicas, como diabetes. Diante desse cenário, especialistas reforçam que manter consultas em dia, proteger os olhos da radiação solar, cuidar da alimentação e organizar pausas no uso de telas compõem um conjunto de atitudes simples, mas decisivas para preservar a visão ao longo da vida.

Tópicos relacionados:

saude saude-ocular

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay