Kerline: a ex-BBB que transformou uma eliminação precoce em sucesso no marketing

A primeira eliminação de um reality show de grande audiência movimenta não apenas a casa, mas também o mercado publicitário. Assim, no BBB 26, a saída de Aline Campos na primeira semana reacendeu a lembrança de outra participante que deixou o programa precocemente, mas permaneceu em evidência fora do confinamento. Trata-se de Kerline, a primeira eliminada do BBB 21. Em 2026, o nome da ex-sister voltou ao centro das atenções pela escolha de marcas interessadas em associar seus produtos a momentos icônicos do programa.

Nessa etapa inicial da temporada, duas empresas decidiram apostar em uma estratégia muito específica. Ou seja, usar a trajetória curta, porém marcante, de Kerline como gatilho de memória afetiva. Assim, a iniciativa chamou atenção por mostrar como a publicidade está cada vez mais integrada à narrativa do BBB. Afinal, ela aproveita eliminações, conflitos e bordões como matérias-primas para construir campanhas em tempo quase real, em sintonia com a audiência multiplataforma.

Kerline foi a primeira eliminada do BBB 21 – Reprodução/Instagram

Marketing no BBB: por que a primeira eliminada chama tanta atenção?

O interesse das marcas pela primeira eliminada do BBB não se limita ao impacto imediato da votação. A saída na primeira semana costuma gerar grande volume de comentários nas redes sociais, justamente por acontecer quando o público ainda está conhecendo os participantes. Nesse contexto, um momento específico — como o choro de Kerline no BBB 21 — pode se transformar em referência pop. Afinal, serve de base para ações que conectam telespectadores, patrocinadores e o próprio reality.

Kerline, por exemplo, participou de campanhas que revisitaram sua passagem pelo programa de maneira bem-humorada e alinhada à cultura digital. Afinal, ela integrou o elenco do emblemático BBB 21, edição marcada por altos índices de audiência e grande repercussão nas redes. Porém, deixou o jogo logo na primeira semana, após se envolver em um desentendimento com Lucas Penteado durante uma festa, quando rejeitou a aproximação do ator. Assim, apesar da rápida eliminação, seu jeito emotivo e suas reações viraram material para piadas, memes e lembranças recorrentes a cada nova temporada.

Ao longo dos anos, o período de exibição do BBB se transformou em uma espécie de “temporada oficial” para relembrar a trajetória de Kerline, frequentemente tratada pelo público como uma das primeiras eliminadas mais carismáticas das últimas edições. Fora do reality, ela seguiu investindo na carreira de criadora de conteúdo e modelo, além de retornar aos holofotes em outro programa de confinamento. Em 2022, participou de A Fazenda, onde acabou deixando a disputa como a 11ª eliminada. Nascida em 23/04/1992, no sertão do Ceará, Kerline consolidou sua imagem como influenciadora digital com forte presença nas redes. Dessa forma, usa sua experiência em realities como combustível para parcerias comerciais.

A cada nova temporada, a lembrança de sua eliminação precoce vira ponto de comparação para novas histórias, fortalecendo o argumento das marcas de que, mesmo com pouco tempo de tela, é possível manter relevância fora da casa. Esse tipo de narrativa contribui para reforçar o BBB como uma espécie de laboratório constante de personagens midiáticos.

Como a primeira eliminada do BBB vira protagonista de campanhas?

A presença da primeira eliminada do BBB em ações publicitárias costuma seguir alguns caminhos bem definidos. Em campanhas recentes, Kerline foi apresentada em situações que remetem diretamente ao programa, mas com uma releitura adaptada ao produto anunciado. No caso de uma operadora de telefonia, por exemplo, seu choro característico foi reencenado em um contexto leve, ligado à oferta de um plano que integra serviços de streaming à telefonia móvel.

Essa abordagem evidencia uma tendência do mercado: transformar cenas marcantes do reality em elementos centrais de storytelling publicitário. As marcas buscam:

Reaproveitar memórias de edições passadas do BBB;

de edições passadas do BBB; Gerar identificação rápida com quem acompanha o programa;

com quem acompanha o programa; Conectar produto e entretenimento na mesma mensagem;

na mesma mensagem; Estimular engajamento em redes sociais com memes e reações.

Em paralelo, outros anunciantes seguem caminho semelhante, utilizando participações curtas no reality como metáfora para falar de tempo, escolha ou oportunidade, sempre em formatos dinâmicos, próprios dos intervalos da TV aberta e das campanhas digitais segmentadas.

Qual é a estratégia das marcas ao usar ex-BBBs em 2026?

Em 2026, a estratégia de incluir ex-participantes nas campanhas do BBB se mostra cada vez mais estruturada. A primeira eliminada do BBB se torna peça-chave para ações que exploram a ideia de “quase não ter tempo de aparecer” e, mesmo assim, conquistar reconhecimento. Essa lógica se encaixa em briefings que desejam destacar rapidez, urgência ou falta de oportunidade, reforçando o caráter simbólico da eliminação precoce.

Ao recorrer a figuras como Kerline, as empresas costumam seguir alguns passos:

Escolha de um momento icônico ligado ao ex-BBB, como uma reação emocional ou bordão; Criação de roteiro que faça referência direta a esse momento, mas com foco no produto; Sincronização com o calendário do programa, especialmente paredões e eliminações; Ampliação nas redes sociais, com cortes curtos, bastidores e conteúdos extras.

Essa dinâmica transforma o BBB em uma plataforma de comunicação contínua, em que ex-participantes podem retornar à grade publicitária anos depois de sua participação, reforçando a longevidade da marca pessoal construída dentro da casa.

Em 2026, a estratégia de incluir ex-participantes nas campanhas do BBB se mostra cada vez mais estruturada – Reprodução/Instagram

Impacto dessa visibilidade para ex-participantes e anunciantes

A utilização da primeira eliminada do BBB em campanhas evidencia como o programa extrapola os limites do entretenimento e passa a funcionar como um ecossistema de negócios. Para ex-BBBs, a exposição em ações de grandes anunciantes amplia o alcance de imagem e pode abrir portas para novos trabalhos em publicidade, redes sociais e entretenimento. Mesmo trajetórias curtas dentro da casa se convertem em oportunidades comerciais relevantes fora dela.

Para as marcas, o benefício está na associação direta com um conteúdo que domina a conversa pública em boa parte do primeiro semestre. O uso da primeira eliminada do BBB como personagem de campanhas permite explorar humor, memória recente e nostalgia em um mesmo pacote. A cada nova edição, o ciclo se renova, e casos como o de Kerline mostram que a permanência no imaginário coletivo depende menos do tempo de confinamento e mais da capacidade de transformar momentos pontuais em histórias que continuem rendendo dentro e fora da tela.