Por que alguns, no desespero, têm força para até levantar carros?

Em situações de perigo extremo, algumas pessoas rompem todos os limites e demonstram uma força fora do comum, como levantar partes de um carro ou mover objetos pesados para salvar alguém. Esse tipo de episódio, que muitos chamam popularmente de “força sobre-humana”, não representa um superpoder, mas resulta de uma combinação de fatores fisiológicos, emocionais e ambientais que alteram de forma intensa o funcionamento normal do organismo.

A ciência investiga esses relatos a partir de estudos sobre estresse intenso, resposta de luta ou fuga e desempenho muscular máximo. Em condições controladas de laboratório, o corpo humano raramente atinge seu limite mecânico verdadeiro. Na maior parte do tempo, o sistema nervoso atua como um “freio de segurança” e evita que músculos e articulações cheguem ao ponto de ruptura. No entanto, em cenários de desespero, o organismo afrouxa temporariamente parte desses freios.

Força sobre-humana: o que realmente acontece no corpo?

O termo força sobre-humana descreve momentos em que uma pessoa realiza um esforço muito acima do que realiza em situações normais, especialmente sob intenso estresse emocional. Nesses episódios, o organismo entra em um estado de alerta máximo. Então, o cérebro interpreta a situação como ameaça grave à vida e aciona uma resposta integrada que envolve hormônios, sistema nervoso autônomo e ativação muscular em um nível pouco comum no dia a dia.

Apesar de impressionantes, esses episódios não anulam as leis da física. Em geral, a pessoa não “levanta um carro inteiro”, mas ergue parcialmente uma lateral, desloca alguns centímetros ou apoia o peso em um ponto específico. Isso já basta para liberar alguém preso. O que muda não é a estrutura física básica do corpo, mas a forma como o organismo acessa e usa os recursos disponíveis em poucos segundos.

força -depositphotos.com / MilanMarkovic



Como a adrenalina aumenta a capacidade de força?

Um dos principais elementos envolvidos nesses casos é a adrenalina, hormônio e neurotransmissor que as glândulas suprarrenais liberam em situações de perigo. Quando o cérebro identifica risco intenso, o sistema nervoso simpático entra em ação e desencadeia uma série de efeitos em cadeia que preparam o corpo para lutar ou fugir.

Aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, o que melhora a entrega de oxigênio e nutrientes aos músculos.

Dilatação dos brônquios, o que facilita a entrada de ar e a oxigenação do sangue.

Redistribuição do fluxo sanguíneo, que prioriza músculos esqueléticos e órgãos vitais em detrimento de outras áreas.

Liberação de glicose e ácidos graxos, o que garante combustível rápido para a contração muscular.

Esse conjunto de alterações permite que o corpo produza mais força em pouco tempo. Além disso, a adrenalina modifica a percepção de dor e fadiga, o que faz com que o indivíduo continue se esforçando mesmo diante de microlesões musculares ou articulares. Em condições normais, essas lesões provocariam interrupção imediata do movimento.

Além da adrenalina, outros mediadores químicos, como noradrenalina e cortisol, também intensificam essa resposta. Desse modo, o organismo amplia ainda mais a mobilização de energia e reforça o estado de alerta, embora aumente o desgaste geral.

Qual é o papel do sistema nervoso e da ativação muscular máxima?

Além dos hormônios, a coordenação neural exerce papel decisivo para explicar esses picos de desempenho. Em geral, o sistema nervoso não aciona todas as fibras de um músculo ao mesmo tempo. Ele recruta unidades motoras de forma gradual e ajusta a força conforme a necessidade. Esse processo protege tendões, ossos e articulações de danos severos.

Em uma situação de desespero, porém, o cérebro aumenta de forma brusca o número de fibras ativadas simultaneamente. Isso gera maior recrutamento muscular e, portanto, mais força em um único movimento. Estudos com eletromiografia mostram que, em testes máximos voluntários, as pessoas se aproximam de um alto nível de ativação, mas ainda não alcançam o limite absoluto. Sob estresse extremo, o organismo consegue ultrapassar momentaneamente esse “teto” e reduz os mecanismos inibitórios naturais.

Esse processo envolve, entre outros fatores:

Redução de sinais inibitórios vindos de sensores localizados em tendões e articulações, que em condições normais limitam a força e evitam lesões. Aumento da frequência dos impulsos elétricos que o sistema nervoso envia aos músculos, o que intensifica a contração. Melhor sincronização de grupos musculares agonistas, que produzem o movimento, e estabilização mais rígida dos músculos ao redor das articulações.

Além disso, o foco atencional se estreita, a pessoa filtra distrações externas e concentra todo o esforço em uma única tarefa. Essa concentração extrema também contribui para o uso mais eficiente das vias neurais disponíveis.

Por que a força extrema tem limites físicos e é tão perigosa?

Mesmo nesses episódios, o corpo continua obedecendo a limites biomecânicos. Ossos, ligamentos e tendões possuem resistência finita. Quando a ativação muscular ultrapassa demais o padrão usual, o risco de ruptura de fibras, distensões graves, fraturas por avulsão e danos articulares cresce de forma relevante.

Além das estruturas musculoesqueléticas, o sistema cardiovascular também enfrenta forte pressão. Elevações abruptas de pressão arterial e frequência cardíaca podem gerar riscos, especialmente em pessoas com doenças pré-existentes, mesmo que ainda não diagnosticadas. Assim, arritmias, picos hipertensivos e, em casos extremos, eventos cardiovasculares agudos podem ocorrer em situações de estresse físico e emocional máximo.

Músculos: risco de rupturas, câimbras intensas e rabdomiólise, que corresponde à destruição muscular extensa.

Tendões e ligamentos: possibilidade de lesões que exigem cirurgia e longo período de reabilitação.

Coração e vasos sanguíneos: sobrecarga súbita, especialmente em esforços explosivos combinados com forte emoção e ansiedade.

Além disso, após o pico de esforço, o corpo entra em fase de exaustão. Nessa fase, a pessoa sente tremores, fadiga intensa e, às vezes, queda de pressão. Portanto, o risco não se limita ao momento da ação, mas também ao período logo depois.

Por que episódios de força sobre-humana são raros?

Esses eventos permanecem raros porque dependem de uma combinação muito específica de fatores. Em geral, o episódio exige uma ameaça percebida como extrema, forte carga emocional, ausência de alternativas mais seguras e um organismo capaz de responder a esse nível de exigência. No cotidiano, o corpo opera com grande margem de segurança. Assim, os mecanismos inibitórios não representam falhas, mas formas de autoproteção que impedem que uma ação simples termine em lesões graves.

Além disso, muitos relatos de força extraordinária dificilmente passam por medições precisas. As pessoas raramente registram as condições exatas, o peso real movimentado, o ângulo do esforço e o apoio mecânico oferecido pelo ambiente. Mesmo assim, a fisiologia humana indica que, sob estresse intenso, o corpo acessa reservas de desempenho que normalmente permanecem bloqueadas, sempre em troca de um risco elevado para a integridade física.

Em termos científicos, esse fenômeno não significa escapar às capacidades humanas, mas explorar, por alguns segundos, o limite extremo do que o organismo consegue entregar. Essa margem se mantém estreita, perigosa e insustentável por longos períodos, o que explica por que a chamada “força sobre-humana” quase sempre surge em episódios isolados. Em geral, essas situações se relacionam a momentos de desespero que o corpo e a mente não foram feitos para repetir com frequência.