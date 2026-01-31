Vinho ou cerveja: qual é realmente mais saudável?

Entre vinho e cerveja, a discussão sobre qual é a bebida alcoólica mais saudável costuma aparecer em conversas informais, mesas de bar e até em consultórios médicos. No entanto, a ciência trata o tema com mais cautela. Pesquisas divulgadas nos últimos anos mostram que o possível benefício associa-se muito mais à quantidade ingerida e ao padrão de consumo do que ao tipo de bebida em si. Ainda assim, vinho e cerveja apresentam composições diferentes e isso é objeto de estudos por diversas equipes ao redor do mundo.

Estudos observacionais indicam que o consumo moderado de álcool pode ter alguns desfechos cardiovasculares ligeiramente melhores em determinados grupos. Contudo, órgãos de saúde internacionais vêm reforçando que não há nível totalmente seguro de álcool. Dessa forma, quando a pesquisa compara vinho e cerveja, não se trata de indicar “o saudável”, mas de avaliar se existe menor risco relativo em um cenário de consumo controlado.

Estudos mais recentes, com amostras maiores e métodos mais robustos, apontam que o efeito protetor que se atribui ao vinho pode estar superestimado – depositphotos.com / HayDmitriy



O que os estudos dizem sobre vinho, cerveja e saúde do coração?

A palavra-chave central nesse debate é vinho ou cerveja mais saudável. Em especial, quando se fala em saúde cardiovascular. Pesquisas feitas desde a década de 1990 destacaram o chamado “paradoxo francês”, associando o consumo regular de vinho tinto a menores taxas de doenças cardíacas em algumas populações. Esse fenômeno foi ligado à presença de compostos antioxidantes, como o resveratrol, encontrados na casca da uva.

No entanto, estudos mais recentes, com amostras maiores e métodos mais robustos, apontam que o efeito protetor que se atribui ao vinho pode estar superestimado. Afinal, fatores como alimentação de padrão mediterrâneo, prática de atividade física, menor tabagismo e melhor acesso à saúde costumam aparecer entre quem consome vinho com moderação. Portanto, isso dificulta isolar o papel exclusivo da bebida. Por sua vez, a cerveja também contém polifenóis, vitaminas do complexo B e minerais, ainda que em perfil diferente do vinho.

Ao comparar grupos que ingerem vinho ou cerveja moderadamente, alguns estudos observam resultados relativamente próximos em marcadores cardiovasculares, desde que a quantidade de álcool seja equivalente. Assim, o foco de grande parte da literatura científica migra da escolha entre rótulos para o controle rigoroso das doses.

Vinho ou cerveja: existe uma bebida mais saudável de acordo com a ciência?

Quando se pergunta se existe uma pesquisa séria apontando, de forma definitiva, qual é a bebida mais saudável, a resposta é que não há consenso absoluto. Revisões sistemáticas e metanálises publicadas até o momento destacam que:

O possível benefício está principalmente no consumo leve a moderado , independentemente de ser vinho ou cerveja.

, independentemente de ser vinho ou cerveja. O excesso de álcool aumenta o risco de doenças cardiovasculares, câncer, problemas no fígado e outros agravos.

aumenta o risco de doenças cardiovasculares, câncer, problemas no fígado e outros agravos. Estudos observacionais sofrem influência de muitos fatores externos, como dieta, renda, nível educacional e hábitos de vida.

Algumas pesquisas sugerem ligeira vantagem para o vinho tinto em certos marcadores, como colesterol HDL (o chamado “bom colesterol”) e função endotelial. Por outro lado, trabalhos envolvendo cerveja descrevem efeitos positivos em marcadores inflamatórios quando há consumo com moderação. Entretanto, a diferença entre os dois tipos de bebida tende a ser pequena quando a dose alcoólica é idêntica.

Na prática, muitos especialistas em saúde pública evitam indicar vinho ou cerveja como “protetores” da saúde. Assim, em vez de recomendar a iniciação ao álcool, as diretrizes costumam reforçar mudanças reconhecidamente benéficas, como alimentação equilibrada, atividade física regular e abandono do cigarro. Afinal, esses fatores apresentam evidência mais sólidas que qualquer comparação entre essas bebidas.

Como o padrão de consumo influencia mais do que a escolha entre vinho e cerveja?

Um ponto recorrente nas pesquisas é o papel do padrão de consumo. Afinal, estudos que avaliam o impacto de vinho e cerveja na saúde descrevem diferenças marcantes entre quem bebe pequenas quantidades distribuídas ao longo da semana e quem concentra grandes doses em poucos dias, prática conhecida como consumo episódico pesado.

Quantidade total de álcool: quanto maior a dose diária ou semanal, maior tende a ser o risco, independentemente de ser vinho, cerveja ou destilado. Frequência e regularidade: ingestão moderada em dias espaçados apresenta perfil de risco distinto de grandes “picos” alcoólicos. Contexto em que a bebida é consumida: uso associado a refeições, por exemplo, costuma aparecer em estudos ligados ao padrão mediterrâneo de alimentação.

Além disso, pesquisas recentes apontam que características individuais, como histórico familiar de doenças cardiovasculares, presença de diabetes, hipertensão ou uso de determinados medicamentos, modificam significativamente o impacto do álcool no organismo. Por isso, recomendações genéricas sobre “vinho ou cerveja mais saudável” não contemplam todas as situações.

Estudos que avaliam o impacto de vinho e cerveja na saúde descrevem diferenças marcantes entre quem bebe pequenas quantidades distribuídas ao longo da semana e quem concentra grandes doses em poucos dias, prática conhecida como consumo episódico pesado – depositphotos.com / Romaset



Quais cuidados aparecem com mais frequência nas pesquisas até 2025?

Ao analisar publicações científicas atuais, algumas orientações se repetem ao discutir vinho, cerveja e saúde. Entre elas, destacam-se:

Não começar a beber por suposto benefício: estudos não sustentam a ideia de iniciar o consumo de álcool apenas para proteção cardiovascular.

estudos não sustentam a ideia de iniciar o consumo de álcool apenas para proteção cardiovascular. Atenção a grupos específicos: gestantes, pessoas com histórico de dependência, menores de idade e indivíduos em tratamento de certas doenças são citados como grupos em que o álcool deve ser evitado.

gestantes, pessoas com histórico de dependência, menores de idade e indivíduos em tratamento de certas doenças são citados como grupos em que o álcool deve ser evitado. Avaliação individual: muitos trabalhos recomendam que qualquer decisão sobre consumo seja discutida com profissional de saúde, considerando riscos e histórico pessoal.

Em síntese, a literatura científica disponível até 2025 mostra que não existe um veredito único sobre qual é mais saudável, vinho ou cerveja. As pesquisas sérias indicam que o impacto do álcool sobre o organismo depende de uma combinação de fatores: dose, frequência, contexto de consumo e condições de saúde de cada pessoa. Nesse cenário, a escolha da bebida tende a ser menos determinante do que a forma como ela é incorporada – ou não – ao estilo de vida.