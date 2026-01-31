Decifrando os números do plástico: guia de reciclagem no Brasil

Os envoltórios de plásticos fazem parte do dia a dia de grande parte da população brasileira. Embalam alimentos, produtos de higiene e itens de limpeza. No entanto, muitas pessoas ainda não entendem totalmente o que significam os números presentes nesses materiais e como eles se relacionam com a reciclagem.

Essas numerações aparecem dentro de um triângulo de setas, conhecido como símbolo de reciclagem. Elas indicam o tipo de plástico usado na fabricação da embalagem. Esse detalhe influencia diretamente o processo de coleta, separação e reaproveitamento desse resíduo nas cooperativas e nas indústrias recicladoras.

O que significam os números em envoltórios de plástico?

A palavra-chave central para esse tema é envoltórios de plásticos. Os números gravados nesses itens identificam a resina plástica. Em outras palavras, mostram de qual material a embalagem se compõe. Cada algarismo, de 1 a 7, representa uma categoria diferente de plástico.

De forma geral, o sistema funciona assim:

1 – PET : aparece em garrafas de bebidas e algumas embalagens de alimentos.

: aparece em garrafas de bebidas e algumas embalagens de alimentos. 2 – PEAD : presente em frascos de produtos de limpeza e garrafas de leite.

: presente em frascos de produtos de limpeza e garrafas de leite. 3 – PVC : usado em alguns filmes plásticos e embalagens específicas.

: usado em alguns filmes plásticos e embalagens específicas. 4 – PEBD : comum em sacolas e certos tipos de envoltórios flexíveis.

: comum em sacolas e certos tipos de envoltórios flexíveis. 5 – PP : bastante usado em potes de alimentos e tampas.

: bastante usado em potes de alimentos e tampas. 6 – PS : aparece em copos descartáveis e bandejas de isopor.

: aparece em copos descartáveis e bandejas de isopor. 7 – Outros: inclui plásticos variados, como policarbonato e misturas.

Esses códigos orientam toda a cadeia da reciclagem. Cooperativas e empresas identificam rapidamente o tipo de material e definem se o item segue para reciclagem mecânica, química ou para outra destinação.

Como os envoltórios de plásticos influenciam a reciclagem no Brasil?

No Brasil, os envoltórios de plásticos chegam em grande volume às unidades de triagem. As equipes separam os materiais por tipo, cor e condição de uso. Assim, os códigos numéricos se tornam essenciais, porque agilizam o reconhecimento das resinas e evitam misturas que prejudicam o reaproveitamento.

Na prática, os recicladores preferem alguns tipos de plástico. Em geral, PET, PEAD, PEBD e PP apresentam maior aceitação. Eles têm ampla aplicação industrial e encontram mercado com mais facilidade. Já plásticos do grupo 7 e alguns do tipo 3 ou 6 enfrentam mais barreiras, pois exigem processos específicos ou não geram o mesmo retorno econômico.

As prefeituras também usam essas classificações ao elaborar programas de coleta seletiva. Elas orientam as campanhas educativas com base nos tipos de embalagens mais comuns no lixo domiciliar. Dessa forma, a população aprende a descartar corretamente cada categoria de plástico, o que aumenta a qualidade do material que chega às cooperativas.

Como identificar e separar corretamente os envoltórios de plásticos?

Muitas embalagens trazem informações em letras pequenas. Por isso, grande parte das pessoas não observa o código de reciclagem. Ainda assim, uma rotina simples de observação melhora a separação. Basta localizar o triângulo de setas e o número no centro. A partir daí, a pessoa pode destinar o material de forma mais adequada.

Para facilitar o entendimento, vale seguir alguns passos básicos na hora de descartar envoltórios de plásticos e outras embalagens:

Ler o rótulo e identificar o número de reciclagem sempre que possível. Retirar resíduos de alimentos ou produtos com uma limpeza rápida. Separar os plásticos de outros materiais, como papel, metal e vidro. Acomodar os itens em sacos separados, de preferência secos. Entregar os resíduos em pontos de coleta ou seguir a orientação da coleta seletiva local.

Esse cuidado reduz contaminações e melhora o aproveitamento do plástico nas indústrias. Cooperativas relatam aumento de rendimento quando recebem material limpo e já separado de forma básica.

Por que a identificação dos envoltórios de plásticos se tornou tão relevante?

O volume de envoltórios de plásticos descarta-se diariamente em todo o país. Supermercados, farmácias e lojas de diferentes setores utilizam esse tipo de embalagem. Assim, a identificação correta ajuda a reduzir a quantidade de resíduos enviados a aterros e lixões.

Além disso, empresas e órgãos públicos intensificam ações de logística reversa. Fabricantes assumem metas de recolhimento e reciclagem de embalagens. Nessa dinâmica, o código numérico dos plásticos tem papel estratégico. Ele orienta planejamentos, contratos com recicladores e metas de reaproveitamento.

Pesquisas recentes também mostram avanços em tecnologias de reciclagem. Laboratórios e indústrias desenvolvem métodos para reaproveitar tipos de plástico que, até pouco tempo, seguiam majoritariamente para descarte final. Ainda assim, a classificação por números continua fundamental, porque organiza o fluxo de materiais desde a casa do consumidor até a linha de produção.

Quais cuidados podem ampliar o reaproveitamento dos envoltórios?

Algumas atitudes simples aumentam o potencial de reciclagem dos envoltórios de plásticos. A população pode adotar práticas diárias que não exigem grandes mudanças de rotina e geram impacto significativo ao longo do tempo.

Priorizar produtos com embalagens recicláveis claramente identificadas.

Evitar rasgar excessivamente os envoltórios, para manter a integridade do material.

Guardar tampas e partes plásticas juntos, quando possível, para facilitar a triagem.

Buscar informações sobre cooperativas e ecopontos na região de residência.

Acompanhar orientações de campanhas oficiais de reciclagem.

Essas medidas, aliadas à leitura dos códigos numéricos, fortalecem a cadeia da reciclagem no Brasil. Assim, os plásticos retornam com mais frequência ao ciclo produtivo, em vez de permanecerem por longos períodos em aterros, rios ou áreas abertas.