Duas barras, RJ: beleza e turismo no interior fluminense
Duas Barras, no interior do estado do Rio de Janeiro, atrai cada vez mais turistas que buscam um destino tranquilo.
compartilheSIGA
Duas Barras, no interior do estado do Rio de Janeiro, atrai cada vez mais turistas que buscam um destino tranquilo. A cidade oferece clima de interior, paisagens rurais e patrimônio histórico preservado. Localizada na Região Serrana fluminense, a cidade combina cultura, natureza e tradições. Além disso, mantém um ritmo de vida mais sossegado em comparação aos grandes centros urbanos. O turismo em Duas Barras ainda permanece discreto, o que atrai viajantes interessados em experiências menos cheias e mais autênticas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para quem sai da capital fluminense, Duas Barras fica a cerca de 180 quilômetros do Rio de Janeiro. O trajeto leva em média três horas de carro, dependendo do trânsito e das condições da estrada. O acesso principal ocorre pela BR-116 (Rio–Bahia), com conexões por rodovias estaduais que cortam a serra. Essa localização favorece passeios de fim de semana, feriados prolongados e roteiros combinados com outras cidades serranas, como Cantagalo e Nova Friburgo.
Pontos turísticos de Duas Barras, RJ: o que visitar na cidade?
Entre os principais pontos turísticos de Duas Barras, o centro histórico se destaca com casarões antigos e construções ecléticas. As igrejas também ajudam a contar a trajetória do município desde o período colonial. A Igreja Matriz de São João Batista representa um dos cartões-postais da cidade, com arquitetura tradicional e grande importância religiosa para a população local. O entorno da praça central concentra comércio, serviços básicos e eventos. Assim, o espaço funciona como ponto de encontro tanto para moradores quanto para visitantes.
Outra atração importante, por sua vez, aparece na área rural de Duas Barras. O cenário reúne sítios, fazendas antigas e estradas de terra que cortam morros, pastagens e pequenas florestas. Nesses ambientes, turistas costumam fazer passeios a cavalo e caminhadas leves. Muitos ainda visitam propriedades que preservam modos de produção típicos do interior, como criação de gado leiteiro, cultivo de hortaliças e fabricação artesanal de queijos e doces. Em algumas épocas do ano, festas religiosas e eventos ligados ao calendário agrícola reforçam o vínculo entre campo, fé e cultura. Além disso, algumas fazendas oferecem café colonial e experiências de turismo rural, o que enriquece ainda mais a visita.
Quais são as principais atrações culturais e eventos na cidade?
Duas Barras mantém um calendário cultural ligado às tradições religiosas, à música popular e às festas de rua. Festividades como a festa do padroeiro, comemorações juninas e eventos cívicos reúnem moradores da sede do município e dos distritos vizinhos. A presença de bandas locais, apresentações em praças e atividades para famílias movimenta o comércio e a rede de alimentação. Além disso, esses eventos oferecem entretenimento a quem visita a cidade.
A cultura musical também ocupa lugar de destaque na memória local, com rodas de samba, serestas e encontros em bares e clubes tradicionais. Em alguns períodos, a cidade recebe pequenos festivais, encontros de motociclistas, eventos gastronômicos e feiras de artesanato. Essas iniciativas valorizam produtores rurais, artistas e empreendedores regionais. Embora a programação varie a cada ano, Duas Barras mantém vocação para atividades ligadas à música e à convivência em espaços abertos. Ademais, a cidade preserva a lembrança de apresentações de samba ligadas à figura de Martinho da Vila, o que reforça o orgulho cultural dos moradores.
Dicas práticas: como aproveitar melhor o turismo em Duas Barras, RJ?
Para quem planeja conhecer o turismo em Duas Barras, algumas recomendações tornam a experiência mais organizada. A cidade oferece estrutura simples, com pousadas familiares, hotéis de pequeno porte e opções básicas de bares e restaurantes. Em finais de semana prolongados ou feriados, convém fazer reserva com antecedência, especialmente para grupos maiores. Além disso, o visitante precisa confirmar horários de funcionamento de atrativos, igrejas e propriedades privadas que aceitam visitação.
Um roteiro comum inclui:
- Passeio pelo centro histórico e pela praça principal;
- Visita à Igreja Matriz e a outros templos antigos;
- Caminhadas leves em áreas rurais próximas à sede;
- Paradas em bares e lanchonetes típicas para experimentar comidas regionais;
- Participação em festas locais, quando houver eventos no calendário.
Quem tem mais tempo pode montar um circuito maior pela Região Serrana, combinando Duas Barras com municípios vizinhos. Para isso, a distância aproximada de 180 km até o Rio de Janeiro facilita o deslocamento em roteiros de fim de semana, seja de carro próprio ou em transporte fretado. Como parte das estradas segue sinuosa, especialmente em trechos de serra, o motorista deve redobrar a atenção à direção. Além disso, vale fazer revisão do veículo e planejar paradas para descanso.
O que levar em conta antes de viajar para Duas Barras?
Antes de seguir para Duas Barras, o viajante precisa considerar fatores como clima, estrutura de serviços e perfil do grupo. O município costuma registrar temperaturas mais amenas em relação ao litoral, principalmente à noite e nos meses de outono e inverno. Por isso, vale levar agasalhos. Durante o verão, o calor fica mais intenso durante o dia, mas as noites tendem a permanecer frescas, como é comum na serra.
Entre as principais dicas de viagem para a região estão:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Verificar o clima próximo à data da viagem, para escolher roupas adequadas;
- Planejar o deslocamento, checando rotas e condições das estradas;
- Reservar hospedagem com antecedência em períodos de grande movimento;
- Levar dinheiro em espécie, já que alguns estabelecimentos ainda apresentam limitações de meios de pagamento;
- Confirmar horários de missas, eventos e festividades, caso exista interesse em acompanhar a programação religiosa ou cultural.
Duas Barras reúne características típicas do interior fluminense: ritmo calmo, cenários rurais, construções antigas e forte presença da religiosidade popular. A distância moderada da capital e a identidade cultural própria explicam o interesse crescente de viajantes por esse destino. Além disso, a cidade ganhou projeção nacional por abrigar o berço de um dos grandes nomes da música brasileira: Martinho da Vila. O visitante que aprecia samba e cultura popular encontra ali um cenário que dialoga diretamente com essa herança musical.