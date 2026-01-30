Qual o impacto da chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo?

O retorno de Lucas Paquetá ao futebol brasileiro movimenta o mercado da bola e reforça o peso financeiro dos grandes clubes do país em 2025. O meio-campista de 28 anos deixa o West Ham, da Premier League, para voltar ao Flamengo, equipe em que foi revelado. A negociação, estimada em 42 milhões de euros, girando em torno de 260 milhões de reais, recoloca o Rubro-Negro no centro das atenções internacionais e reacende o debate sobre o poder de investimento das equipes brasileiras. Mais do que uma simples contratação, a chegada de Paquetá simboliza um momento em que o Flamengo passa a competir, em alguns níveis, com clubes europeus de médio porte, tanto em capacidade de pagamento quanto em atratividade esportiva.

O valor pago por Lucas Paquetá estabelece um novo patamar para contratações no futebol nacional. Até então, Gerson, recentemente adquirido pelo Cruzeiro por cerca de 168,8 milhões de reais, liderava o ranking de transferências mais caras envolvendo clubes do Brasil. Com a nova operação, o Flamengo volta ao topo dessa lista, evidenciando a capacidade de arrecadação e a estratégia agressiva do clube no mercado de jogadores. Esse movimento tem impacto direto na percepção do torcedor e do mercado: o Flamengo se afirma como um clube capaz de repatriar um jogador em auge físico e técnico, com mercado ativo na Europa, o que fortalece a imagem do futebol brasileiro como destino viável e competitivo.

Lucas Paquetá no Flamengo: impacto da contratação mais cara do Brasil

A chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo envolve aspectos esportivos, financeiros e de imagem. Dentro de campo, o meia é visto como um jogador versátil, capaz de atuar como armador, segundo atacante ou até aberto pelos lados, oferecendo opções táticas ao elenco rubro-negro. Ele pode ser utilizado tanto na construção de jogo, recuando para buscar a bola entre os zagueiros, quanto infiltrando na área como elemento surpresa, algo que amplia o leque de variações para o treinador. A tendência é que o nível de criatividade do meio-campo aumente, com efeito direto na produção ofensiva e no controle de posse de bola em jogos decisivos.

Fora das quatro linhas, o investimento de aproximadamente 260 milhões de reais reforça a projeção do clube como um dos principais protagonistas do futebol sul-americano, tanto em resultados como em receitas. Em termos de impacto, a chegada de Paquetá tende a atrair mais atenção da mídia internacional, impulsionar o interesse de patrocinadores e fortalecer o posicionamento do Flamengo como marca global. O clube passa a usar a contratação como vitrine em negociações comerciais, pacotes de hospitalidade no Maracanã e ampliação de sua base de torcedores fora do Rio de Janeiro e até do Brasil.

Do ponto de vista econômico, a contratação de Lucas Paquetá está alinhada ao crescimento de faturamento registrado pelo Flamengo nos últimos anos. Estimativas apontam aumento significativo de receitas com bilheteria, programas de sócio-torcedor, direitos de transmissão e acordos comerciais. Esse cenário permite operações de maior porte, aproximando o orçamento rubro-negro de agremiações de médio porte da Premier League, o que chama atenção da mídia estrangeira. Além disso, o clube enxerga Paquetá como um ativo capaz de gerar retorno em diferentes frentes: valorização esportiva, revenda futura, novos acordos de patrocínio e incremento na venda de produtos licenciados, especialmente camisas personalizadas com seu nome.

Valor da transferência: cerca de 42 milhões de euros

cerca de 42 milhões de euros Idade do jogador: 28 anos

28 anos Clube de origem: West Ham (Inglaterra)

West Ham (Inglaterra) Clube comprador: Flamengo (Brasil)

Paquetá com a camisa 11, em 2018, ao lado dos companheiros no Flamengo – Wikimedia Commons/Andes/César Muñoz

Por que Lucas Paquetá se tornou a maior transferência do futebol brasileiro?

O negócio que levou Lucas Paquetá de volta ao Flamengo reúne alguns fatores que explicam o valor recorde. Em primeiro lugar, o jogador acumulou experiência em ligas de alto nível, com passagem por clubes europeus e presença constante em convocações da seleção brasileira. Isso eleva sua cotação no mercado e faz com que qualquer negociação envolva cifras expressivas. A combinação entre idade, ainda em fase de alto rendimento, e currículo internacional torna Paquetá um dos poucos nomes capazes de gerar impacto imediato e, ao mesmo tempo, representar projeto de médio prazo.

Além disso, o Flamengo vê em Lucas Paquetá um ativo esportivo e comercial. A imagem construída pelo meia no exterior, somada à identificação com a torcida rubro-negra desde a base, ajuda a projetar o clube em diferentes mercados. A contratação tende a impactar não apenas o desempenho em campo, mas também venda de camisas, engajamento digital e exposição de patrocinadores, elementos que costumam ser considerados em operações desse porte. Do ponto de vista de marketing, trata-se de um atleta “multi-plataforma”: é ídolo para o torcedor que o viu surgir no clube, é respeitado internacionalmente e dialoga com públicos mais jovens nas redes sociais, o que potencializa campanhas e ativações.

Outro ponto relevante é o contexto atual do futebol brasileiro, que mostra clubes organizados financeiramente dispostos a competir com mercados tradicionais. Em 2025, equipes como Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro vêm realizando investimentos consistentes, o que pressiona valores de mercado e contribui para transferências cada vez mais caras. Nesse cenário, o impacto da chegada de Paquetá ao Flamengo vai além do clube: ele ajuda a reposicionar a liga brasileira como produto mais atrativo, justificando contratos de TV mais robustos, maior interesse do exterior na transmissão dos jogos e maior atenção de investidores em SAFs e parcerias comerciais.

Quais são as maiores contratações do futebol brasileiro atualmente?

O retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo reorganiza o ranking de negociações mais caras envolvendo clubes brasileiros. A seguir, um panorama das principais transferências recentes, considerando valores aproximados divulgados no mercado:

Lucas Paquetá – do West Ham-ING para o Flamengo: cerca de R$ 260 milhões Gerson – do Zenit-RUS para o Cruzeiro: cerca de R$ 168,8 milhões Vitor Roque – do Barcelona-ESP para o Palmeiras: aproximadamente R$ 162,1 milhões Samuel Lino – do Atlético de Madrid-ESP para o Flamengo: cerca de R$ 150,7 milhões Danilo – do Nottingham Forest-ING para o Botafogo: em torno de R$ 143,3 milhões Pedro – da Fiorentina-ITA para o Flamengo: cerca de R$ 138 milhões Carlos Tévez – do Boca Juniors-ARG para o Corinthians: aproximadamente R$ 136,5 milhões Thiago Almada – do Atlanta United-EUA para o Botafogo: em torno de R$ 130,8 milhões Edmundo – da Fiorentina-ITA para o Vasco: cerca de R$ 128,1 milhões Gabigol – da Internazionale-ITA para o Flamengo: cerca de R$ 126 milhões

Esse ranking mostra como o mercado de transferências no Brasil passou por transformação nas últimas décadas. Negócios que antes eram considerados fora da realidade para clubes sul-americanos se tornaram mais frequentes, especialmente após a adoção de modelos de gestão focados em aumento de receitas e controle de dívidas. No caso específico do Flamengo, a presença de vários nomes na lista (Lucas Paquetá, Pedro, Gabigol e Samuel Lino) evidencia a consolidação de uma política de investimento pesado em atletas com capacidade de decidir jogos importantes, elevar o padrão técnico do elenco e reforçar a ideia de que o clube é um dos principais destinos do continente para jogadores em alta no mercado.

O retorno de Paquetá reforça o Flamengo como potência sul-americana e destino competitivo até frente a equipes europeias de médio porte – Divulgação/Flamengo

Como o mercado brasileiro de transferências muda com Lucas Paquetá?

Com Lucas Paquetá no topo da lista de maiores contratações, o futebol brasileiro reforça um movimento de reposicionamento no cenário global. Clubes locais ainda não concorrem diretamente com gigantes europeus pelos principais nomes disponíveis, mas já conseguem repatriar atletas em fase de alto rendimento, algo menos comum em períodos anteriores. A operação mostra que, em contextos específicos – como identificação do atleta com o clube, projeto esportivo sólido e boa saúde financeira –, a volta ao Brasil pode ser esportivamente atrativa e financeiramente competitiva.

Para o cenário nacional, a presença de jogadores com passagem recente pela Europa tende a elevar o nível técnico dos campeonatos e a atrair maior atenção de torcedores, emissoras e patrocinadores. A combinação de estádio cheio, transmissões mais valorizadas e negociações milionárias sugere um ciclo em que investimento e arrecadação caminham juntos. No caso do Flamengo, o impacto imediato esperado é o fortalecimento do elenco em competições como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, aumentando a chance de títulos e, consequentemente, de novos prêmios, bônus de patrocinadores e valorização da marca.

O caso de Lucas Paquetá, portanto, se insere em uma tendência mais ampla: clubes brasileiros com estrutura fortalecida, usando o mercado de transferências como ferramenta estratégica para consolidar protagonismo esportivo e fortalecer a marca, tanto no país quanto no exterior. Especificamente para o Flamengo, o impacto da chegada de Paquetá é triplo: eleva o nível técnico do time, amplia o potencial de receitas e reforça a percepção de que o Rubro-Negro é hoje um dos poucos clubes da América do Sul capazes de trazer de volta, em seu auge, um jogador de seleção brasileira que atuava em uma das ligas mais competitivas do mundo.