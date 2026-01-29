Parques Disney revelam suas atrações mais esperadas de 2026

As novidades dos parques Disney em 2026 reforçam o foco da empresa em experiências imersivas voltadas ao público familiar. Entre os lançamentos mais comentados estão duas atrações que prometem grande movimento de visitantes: Jessie’s Roundup, no Magic Kingdom, em Walt Disney World, e Frozen Ever After, no novo Disney Adventure World, em Paris. Ambas ampliam universos já conhecidos do público, com tecnologias atualizadas, novas formas de interação com personagens e uma forte conexão emocional com franquias de enorme alcance global.

A proposta para 2026 é consolidar um portfólio de atrações que combinem narrativa forte, cenários detalhados e alta capacidade de atendimento, garantindo opções tanto para famílias com crianças pequenas quanto para fãs mais antigos das histórias Disney. Essas duas atrações surgem como peças centrais nas expansões planejadas, conectando áreas temáticas inteiras em torno de Toy Story e Frozen, duas das marcas mais reconhecidas do estúdio nos últimos anos.

Jessie’s Roundup no Magic Kingdom: o que essa nova atração oferece?

Jessie’s Roundup, prevista para inaugurar em 2026 no Magic Kingdom, em Orlando, é uma atração inspirada no universo de Toy Story, com foco especial na personagem Jessie, a vaqueira. A atração deve se localizar na expansão voltada para o Velho Oeste na área de Frontierland, conectando o estilo de faroeste clássico do parque com a estética colorida e lúdica dos brinquedos de Andy. O público-alvo principal são famílias com crianças em idade pré-escolar e escolar, além de fãs de longa data da franquia.

A experiência promete ser marcada por cenários interativos, trilha sonora baseada em temas conhecidos de Toy Story e momentos de participação ativa, em que os visitantes são convidados a “entrar no rodeio” organizado por Jessie e seus amigos. A dinâmica tende a seguir o padrão de atrações familiares com baixa ou média intensidade, permitindo que crianças pequenas participem junto com pais, avós e outros acompanhantes, sem restrições severas de altura.

Toy Story e Frozen ganham novas atrações em 2026 – depositphotos.com / canbedone



Como Jessie’s Roundup se diferencia de outras atrações de Toy Story?

Ao contrário de experiências anteriores ligadas a Toy Story, como Toy Story Mania! e montanhas-russas voltadas para o público infantil, Jessie’s Roundup foca menos na competição em tela e mais na sensação de estar dentro de um grande espetáculo ao vivo encenado pelos brinquedos. A intenção é oferecer uma mistura de brincadeira de quintal, show de rodeio e encontro com personagens, com ênfase em narrativa contínua.

Um dos diferenciais esperados é a presença mais forte de interação direta com Jessie e outros personagens, seja por meio de animatrônicos avançados, aparições coordenadas de personagens ao vivo ou elementos de voz e reação em tempo real dentro da fila e do percurso. A fila temática deve funcionar como parte da história, apresentando recados, objetos e detalhes que ajudam a contextualizar o “grande rodeio dos brinquedos”.

Foco em Jessie como protagonista, trazendo diversidade ao elenco de personagens centrais.

Ambientação que une faroeste clássico e estética de brinquedos.

Experiência pensada para famílias inteiras compartilharem o mesmo momento.

Dentro do contexto das expansões recentes do Magic Kingdom, Jessie’s Roundup ajuda a equilibrar o parque, oferecendo mais uma opção de atração moderna em uma área histórica. Isso contribui para dispersar o fluxo de visitantes, ampliar o tempo de permanência e reforçar a presença de propriedades intelectuais consagradas em uma região que, até então, tinha forte predominância de temas clássicos de faroeste.

Frozen Ever After no Disney Adventure World em Paris: qual é a proposta?

No novo Disney Adventure World, que substitui o antigo Walt Disney Studios Park em Paris, a atração Frozen Ever After assume papel de destaque dentro da área dedicada ao reino de Arendelle. Programada para 2026, a atração segue o modelo de passeio de barco em ambiente fechado, combinando animatrônicos, projeções e efeitos especiais para recriar cenas marcantes dos filmes Frozen.

O público-alvo principal são famílias e fãs da franquia que buscam uma experiência mais contemplativa e emocional, com intensidade baixa, acessível a diferentes faixas etárias. A proposta é que os visitantes se sintam convidados para uma celebração em Arendelle, acompanhando Anna, Elsa, Olaf e outros personagens em um percurso que mistura momentos musicais e trechos de narrativa adaptados especialmente para o parque parisiense.

A localização de Frozen Ever After no Disney Adventure World é estratégica: a atração funciona como âncora da nova área temática, cercada por lojas, restaurantes e pontos de encontro com personagens. Dessa forma, não é apenas uma atração isolada, mas parte de um conjunto de experiências que transformam o espaço em um “reino vivo”, com arquitetura, trilhas sonoras de ambiente e shows complementares.

Jessie’s Roundup, no Magic Kingdom, e Frozen Ever After, em Paris, ampliam universos já consagrados com novas tecnologias e interação – depositphotos.com / VIAVAL



Em que Frozen Ever After em Paris se destaca em relação a versões anteriores?

Embora o nome Frozen Ever After já exista em outros parques Disney, a versão parisiense prevista para 2026 tende a incorporar tecnologias atualizadas, melhorias de cenografia e ajustes de roteiro para refletir a evolução da franquia até 2025. A atração deve incluir referências tanto ao primeiro quanto ao segundo filme, alinhando cenários de inverno, elementos mágicos da floresta e momentos musicais reconhecíveis.

Espera-se também que os animatrônicos tenham movimentos mais fluidos e expressivos do que versões anteriores, graças a avanços recentes em sistemas de projeção facial e mecânica interna. A ambientação externa da fila e da área ao redor será integrada ao lago central do parque, reforçando a ideia de que Arendelle faz parte de um mundo maior dentro do Disney Adventure World, conectado visualmente a outras áreas temáticas.

Integração com toda a área de Arendelle, e não apenas com o interior da atração. Atualização tecnológica em efeitos de luz, som e animatrônicos. Adequação ao público europeu, com atenção a idiomas e detalhes culturais.

Qual a importância dessas atrações para famílias e fãs da Disney em 2026?

Tanto Jessie’s Roundup quanto Frozen Ever After reforçam a estratégia da Disney de oferecer experiências que possam ser compartilhadas por diferentes gerações ao mesmo tempo. Em 2026, com um público habituado a conteúdos em streaming e forte presença das marcas Toy Story e Frozen em diversas plataformas, essas atrações funcionam como extensões físicas de universos já familiares.

Do ponto de vista de portfólio, a inclusão dessas novidades em Orlando e Paris fortalece a imagem dos parques como destinos em constante renovação. Para famílias que planejam viagens internacionais, a promessa de atrações inéditas em 2026 tende a influenciar a escolha de data e destino, contribuindo para manter os parques competitivos diante de outros complexos de entretenimento.

A expectativa do público gira em torno da capacidade dessas atrações de entregar histórias conhecidas de forma nova, com mais imersão e interação. No conjunto, Jessie’s Roundup e Frozen Ever After ampliam a presença de franquias consolidadas, atualizam áreas inteiras dos parques e se tornam peças chave na estratégia da Disney para manter relevância, atratividade e renovação de público ao longo de 2026.