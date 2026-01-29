Funesbom 2026: saiba quando pagar a Taxa de Incêndio no Rio

O Fundo Especial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como FUNESBOM ou taxa de incêndio, é um tributo estadual cobrado para custear atividades de prevenção e combate a incêndios. A cobrança recai principalmente sobre imóveis localizados em áreas urbanas e tem regras específicas quanto ao período de incidência, forma de pagamento e valor aplicado. Por envolver um serviço de segurança pública, esse encargo costuma gerar dúvidas entre proprietários e responsáveis por imóveis.

Em termos práticos, a taxa de bombeiros do Rio de Janeiro aparece quase sempre vinculada a outros tributos imobiliários, o que pode levar parte dos contribuintes a nem perceberem que estão pagando o FUNESBOM. Ainda assim, trata-se de uma cobrança independente, com legislação própria e critérios de cálculo diferentes do imposto predial. Por isso, entender quando a taxa incide e como é definido seu valor médio ajuda a evitar atrasos, multas e outros problemas administrativos.

Em que mês incide o FUNESBOM no Rio de Janeiro?

A cobrança do FUNESBOM costuma ocorrer uma vez por ano, normalmente em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para pessoas físicas e jurídicas que possuem automóveis registrados no estado, e também vinculada a cobranças de imóveis em alguns casos. No calendário atual, a incidência anual da taxa é concentrada no primeiro semestre do ano, com maior destaque entre os meses de janeiro e março, conforme o cronograma divulgado pelo governo fluminense em cada exercício.

Nos imóveis, o encargo geralmente é lançado em guia própria ou atrelado a notificações enviadas pelo Corpo de Bombeiros ou pela Secretaria de Fazenda estadual. Esse lançamento também tende a ocorrer no início do ano, com prazo para pagamento à vista ou em poucas parcelas, dependendo do tipo de contribuinte. As datas exatas podem variar de um ano para outro, sendo recomendável a consulta anual ao calendário oficial para checar o mês específico de vencimento naquele exercício.

O valor do FUNESBOM varia conforme tipo, uso e tamanho do imóvel: residências costumam pagar valores menores, enquanto comércios e indústrias podem ter cobranças mais altas – depositphotos.com / IgorVetushko



Qual é o valor médio da taxa de bombeiros?

O valor médio do FUNESBOM no Rio de Janeiro não é fixo e depende de critérios como localização, tipo de imóvel, utilização (residencial, comercial, industrial) e, em alguns casos, área construída ou valor venal. Em imóveis residenciais de padrão comum, essa taxa costuma ficar em uma faixa considerada de baixo a médio impacto no orçamento anual, variando, em muitos casos, entre quantias próximas às de uma parcela de imposto predial. No entanto, edificações comerciais de grande porte, galpões e indústrias podem ter valores significativamente mais altos por conta do maior potencial de risco de sinistros.

De forma geral, o cálculo utiliza uma tabela de faixas definida em legislação estadual, atualizada periodicamente. Essa tabela determina uma alíquota ou valor fixo conforme características do bem. Em 2025, a média para imóveis residenciais simples tende a girar em torno de valores na casa de dezenas a poucas centenas de reais por ano, enquanto empreendimentos comerciais de maior risco podem ultrapassar facilmente essa faixa. Como esses números variam por atualização legal e inflação, a orientação técnica é sempre consultar o site oficial da Secretaria de Estado de Fazenda ou do Corpo de Bombeiros para obter o valor exato em cada caso.

Como o contribuinte pode consultar e pagar o FUNESBOM?

Para entender melhor a taxa de incêndio e evitar atrasos, alguns passos costumam ser suficientes para localizar e quitar o FUNESBOM. O procedimento, em regra, é feito de forma digital, o que facilita o acesso à guia de pagamento e às informações do lançamento anual. Abaixo estão etapas comuns adotadas pelos contribuintes no estado do Rio de Janeiro, de forma geral:

Acessar o portal oficial da Secretaria de Estado de Fazenda do RJ ou do Corpo de Bombeiros para consulta de débitos. Informar dados básicos do imóvel ou do veículo (como inscrição, placa, CPF ou CNPJ) nos campos indicados. Verificar se há lançamentos de FUNESBOM em aberto no exercício atual ou em anos anteriores. Emitir a guia de recolhimento com o valor da taxa, já com eventuais acréscimos legais, se houver atraso. Efetuar o pagamento dentro do prazo, geralmente em bancos credenciados, internet banking ou aplicativos financeiros.

Além desse passo a passo, muitas pessoas preferem conferir o encargo diretamente em corretoras, imobiliárias ou administradoras de condomínio, que normalmente concentram as informações sobre tributos incidentes sobre a propriedade. Nos condomínios, é comum a taxa de bombeiros ser diluída na cobrança condominial ao longo do ano, o que exige atenção para identificar o pagamento efetivo do FUNESBOM e manter a documentação em dia.

Organização faz diferença no bolso: acompanhar o vencimento no início do ano, emitir a guia online e guardar comprovantes ajuda a evitar multas e manter o imóvel regularizado junto ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro – depositphotos.com / IgorVetushko



Quais cuidados tomar com a taxa de bombeiros do RJ?

Alguns cuidados simples ajudam a manter a situação regular em relação ao FUNESBOM e evitam problemas futuros com a documentação do imóvel ou do veículo. Entre as práticas mais frequentes, destacam-se:

Checar o calendário anual: acompanhar no início de cada ano o mês de incidência da taxa, geralmente divulgado junto com outros tributos estaduais.

acompanhar no início de cada ano o mês de incidência da taxa, geralmente divulgado junto com outros tributos estaduais. Guardar comprovantes: manter recibos de pagamento arquivados, seja de forma física ou digital, para eventuais comprovações futuras.

manter recibos de pagamento arquivados, seja de forma física ou digital, para eventuais comprovações futuras. Verificar mudanças legais: observar alterações em leis e decretos que atualizem critérios de cálculo ou valores médios da taxa de incêndio.

observar alterações em leis e decretos que atualizem critérios de cálculo ou valores médios da taxa de incêndio. Rever dados cadastrais: atualizar informações do imóvel ou veículo para evitar lançamentos incorretos de FUNESBOM.

atualizar informações do imóvel ou veículo para evitar lançamentos incorretos de FUNESBOM. Consultar um profissional: em situações complexas, buscar orientação de contador, despachante ou advogado especializado em direito tributário.

Com essas informações, torna-se mais simples compreender em que mês ocorre a incidência da taxa de bombeiros no Rio de Janeiro e ter uma noção do valor médio praticado, mesmo com as variações naturais entre diferentes tipos de imóveis e veículos. A atenção ao calendário oficial e a consulta aos canais públicos permanecem como as principais formas de garantir dados atualizados sobre o FUNESBOM em 2025.