Fotografia nacional no Oscar: Adolpho Veloso e o filme ‘Sonhos de Trem’

O reconhecimento internacional do diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso marca um momento relevante para o cinema nacional. Aos 37 anos, o profissional recebeu indicação ao Oscar de 2026 na categoria de Melhor Fotografia pelo filme “Sonhos de Trem”, produção da Netflix lançada em novembro de 2025. Assim, a nomeação o coloca em destaque ao lado de alguns dos diretores de fotografia mais respeitados da indústria mundial. Portanto, isso reforça a presença de profissionais brasileiros em grandes premiações.

Na disputa pelo Oscar, Adolpho Veloso concorre com nomes como Dan Laustsen, de “Frankestein”, Michael Bauman, de “Uma Batalha Após a Outra”, Autumn Durald Arkapaw, de “Pecadores”, e Darius Khondji, de “Marty Supreme”. Assim, a indicação de “Sonhos de Trem” à categoria de fotografia evidencia a importância da construção visual na narrativa do longa. Trata-se de um aspecto cada vez mais observado pela Academia de Hollywood ao avaliar o impacto estético e narrativo de uma obra.

Quem é Adolpho Veloso e como começou sua carreira?

A trajetória de Adolpho Veloso até Hollywood começou em produções brasileiras independentes e de médio porte, nas quais ele consolidou sua linguagem visual. Entre esses trabalhos estão filmes como “Rodantes” (2021) e “El Perfecto David” (2021), além da minissérie “Mosquito” (2020). Nessas produções, o diretor de fotografia atuou na criação de atmosferas visuais que dialogavam diretamente com o tom narrativo de cada projeto, transitando entre o realismo e uma abordagem mais estilizada.

Antes da indicação ao Oscar, o profissional já vinha chamando atenção em festivais e premiações. Dessa forma, a atuação em projetos diversificados no Brasil ajudou a formar uma base sólida de experiência técnica e sensibilidade visual. Com isso, ele construiu um portfólio que abriu portas para convites internacionais, permitindo que sua carreira passasse a transitar entre o mercado nacional e produções estrangeiras.

Oscar 2026 e o destaque de “Sonhos de Trem” na fotografia

No cenário do Oscar 2026, a presença de “Sonhos de Trem” na lista de indicados a Melhor Fotografia reforça a relevância do trabalho de Adolpho Veloso. Afinal, a categoria é uma das mais observadas por profissionais da área. Isso porque ela já que premia a combinação de iluminação, enquadramentos, movimento de câmera e composição de cena. O filme da Netflix se destaca justamente pela forma como esses elementos são organizados para potencializar a narrativa.

A fotografia de “Sonhos de Trem” aparece como um dos pilares da produção, explorando contrastes, textura de luz e profundidade de campo para criar sensações específicas ao longo da trama. Nesse contexto, o nome de Adolpho Veloso associa-se a um estilo capaz de equilibrar realismo visual com escolhas estéticas precisas. Portanto, a indicação ao Oscar funciona como um reconhecimento não apenas ao longa, mas também à assinatura visual desenvolvida pelo diretor de fotografia ao longo dos últimos anos.

Integração entre luz natural e artificial em cenas externas.

Uso estratégico de sombras para reforçar conflitos dramáticos.

Movimentos de câmera que acompanham o ritmo emocional da narrativa.

Paleta de cores pensada para diferenciar tempos e espaços da história.

Como a experiência internacional influenciou a indicação ao Oscar?

A experiência internacional de Adolpho Veloso teve papel importante em sua indicação ao Oscar 2026. Afinal, o diretor de fotografia trabalhou em projetos como a série “Becoming Elizabeth” e o curta “American Cancer Story”. Além disso, ele atuou em videoclipes como “Ameianoite”, de Pabllo Vittar e Gloria Groove. Dessa forma, esses trabalhos exigiram domínio de diferentes linguagens visuais, desde a estética televisiva e de streaming até produtos mais experimentais ligados à música.

Um dos pontos de virada na carreira de Veloso foi a parceria com o diretor Heitor Dhalia no documentário “On Yoga”. A produção chamou a atenção do cineasta Clint Bentley, que buscava um profissional apto a equilibrar elementos de ficção e documental. Assim, essa habilidade se mostrou fundamental em “b” (2021), projeto em que trabalharam juntos. Em seguida, foi novamente determinante em “Sonhos de Trem”, no qual a fotografia precisa transitar entre registros mais realistas e passagens de forte carga simbólica.

Participação em produções brasileiras independentes. Entrada em séries e curtas internacionais. Colaboração em documentários com linguagem híbrida. Consolidação em longas com maior alcance global, como “Sonhos de Trem”.

Qual o impacto dos prêmios anteriores, como o Critics Choice Awards?

Antes mesmo da cerimônia do Oscar, Adolpho Veloso já havia conquistado um reconhecimento significativo: o prêmio de Melhor Fotografia no Critics Choice Awards 2026, realizado em 4 de janeiro em Los Angeles. O troféu foi concedido também pelo trabalho em “Sonhos de Trem”, reforçando a recepção positiva da fotografia do longa entre críticos especializados. Essa vitória contribuiu para fortalecer sua campanha rumo ao Oscar, uma vez que premiações anteriores costumam influenciar a percepção da indústria.

O registro da comemoração do prêmio repercutiu nas redes sociais, onde o cineasta compartilha bastidores de set, estudos de iluminação e imagens de making of. Em uma das publicações, uma foto ao lado de Wagner Moura marcou o momento da vitória no Critics Choice Awards. Esse tipo de exposição digital amplia a visibilidade do diretor de fotografia, aproximando seu trabalho do público e de outros profissionais da área, e ajuda a consolidar a imagem de um artista em plena atividade no circuito internacional.

Com a combinação entre produções brasileiras, projetos internacionais, reconhecimento em premiações como o Critics Choice Awards e agora a indicação ao Oscar 2026 por Melhor Fotografia, Adolpho Veloso se firma como um dos principais nomes da direção de fotografia em atividade. A trajetória do profissional evidencia como a formação em contextos distintos e a capacidade de dialogar com diferentes formatos podem levar um diretor de fotografia brasileiro ao centro das maiores disputas do cinema mundial.