Quem é o campeão do esqui que agora é brasileiro
Lucas Pinheiro Braathen busca medalha inédita para o Brasil nos Jogos de Inverno em alta. Conheça a história do campeão de slalom
compartilheSIGA
Lucas Pinheiro Braathen entrou em destaque no esqui alpino antes dos 20 anos. O atleta nasceu em Oslo, na Noruega, em 2000, filho de mãe brasileira. Por isso, cresceu entre duas culturas e sempre manteve vínculo com o Brasil. Ele se especializou no slalom, prova mais técnica do esqui alpino, e rapidamente passou a integrar a elite da modalidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Enquanto representava a Noruega, Braathen conquistou resultados expressivos no circuito mundial. Ele competiu principalmente na Copa do Mundo de Esqui Alpino, organizada pela FIS. Nessas provas, enfrentou pistas duras, forte pressão e rivais experientes. Ainda assim, mostrou consistência, técnica refinada e bom controle em alta velocidade.
Quem é Lucas Pinheiro Braathen e como começou sua trajetória?
Lucas nasceu em uma família conectada ao esporte e à cultura brasileira. A mãe, natural do Brasil, incentivou o contato com o país desde a infância. Já o pai norueguês apresentou o esqui ainda cedo, em estações próximas a Oslo. Com isso, o jovem atleta dividiu a rotina entre estudos, treinos na neve e viagens para competições juvenis.
Ao avançar nas categorias de base, Braathen passou a disputar provas internacionais da FIS. Ele chamou atenção pela técnica no slalom e no slalom gigante. Nessa fase, acumulou pódios em campeonatos juniores e ganhou espaço na equipe nacional da Noruega. Dessa forma, garantiu estrutura de alto rendimento e acesso a treinadores reconhecidos no circuito.
Lucas Pinheiro Braathen no slalom: títulos e virada de nacionalidade
A palavra-chave central recai sobre Lucas Pinheiro Braathen como referência no slalom mundial. Em outubro de 2022, ele venceu a etapa de Sölden, na Áustria, em slalom gigante. Depois, confirmou o status de estrela da Noruega ao conquistar a Copa do Mundo de Slalom na temporada 2022/2023. Esse título valeu como o principal da carreira até então.
Apesar do sucesso pela Noruega, Braathen decidiu mudar de rumo em 2023. Ele anunciou uma pausa na carreira e, depois, avançou no processo de naturalização brasileira. A ligação com o Brasil pesou na escolha. O atleta sempre demonstrou orgulho da origem materna e da torcida brasileira. Assim, ele optou por representar o Brasil nas competições internacionais, inclusive nos Jogos Olímpicos de Inverno.
- Especialista em slalom e slalom gigante.
- Campeão da Copa do Mundo de Slalom 2022/2023.
- Norueguês de nascimento, brasileiro por naturalização.
- Filho de mãe brasileira e pai norueguês.
Ele pode conquistar a primeira medalha do Brasil nos Jogos de Inverno?
O Brasil ainda busca a primeira medalha em Jogos de Inverno. Até 2025, atletas brasileiros participaram de várias edições, porém sem subir ao pódio. Nesse cenário, Lucas Pinheiro Braathen surge como um dos principais candidatos. Ele chega com currículo robusto, experiência em alto nível e vitórias em etapas da Copa do Mundo.
O slalom oferece margem para surpresas, porque a prova exige precisão extrema. Um pequeno erro pode derrubar favoritos. Por outro lado, uma descida limpa pode impulsionar atletas de países sem tradição. Por isso, a presença de Braathen eleva o patamar da equipe brasileira. Ele traz conhecimento tático, leitura de pista e acostumou-se com a pressão de grandes eventos.
- O Brasil ganha um atleta com título mundial em slalom.
- O país aumenta as chances de disputar finais em provas técnicas.
- A participação dele incentiva novas gerações de esquiadores.
- O desempenho pode atrair mais apoio ao esporte de inverno no Brasil.
Impacto para o esporte brasileiro e desafios no caminho
A chegada de Lucas Pinheiro Braathen à equipe do Brasil altera o cenário dos esportes de inverno no país. Até então, o país concentrava resultados em modalidades como bobsled, patinação e esqui cross-country. Com um campeão de slalom, a delegação ganha visibilidade em provas técnicas do esqui alpino. Isso reforça a imagem do Brasil como participante competitivo, não apenas simbólico.
Os desafios seguem grandes. O país não possui tradição em estações de neve com estrutura comparável à Europa. Portanto, Braathen precisa manter a base de treinos fora do Brasil. Ainda assim, a bandeira brasileira passa a aparecer com mais frequência em rankings de esqui alpino. Esse efeito pode estimular investimentos, programas de base e intercâmbios com centros de treinamento no exterior.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ao unir a formação norueguesa com a identidade brasileira, Lucas Pinheiro Braathen representa uma nova fase para o Brasil nos Jogos de Inverno. Ele carrega experiência de campeão de slalom e, ao mesmo tempo, um projeto esportivo que ultrapassa resultados individuais. Assim, cada prova disputada por ele abre espaço para que o país se aproxime, de forma consistente, da primeira medalha em um cenário historicamente dominado por nações de clima frio.