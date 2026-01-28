K’gari, a maior ilha de areia do mundo: segredos, aventura e natureza

A Ilha K’gari chama a atenção por ser a maior ilha de areia do mundo. Ademais, por reunir, em um mesmo território, florestas densas, lagos cristalinos, dunas extensas e uma forte presença cultural indígena. Localizada na costa leste da Austrália, no estado de Queensland, essa área se tornou um exemplo de como se pode preservar um ambiente frágil e, ao mesmo tempo, receber visitantes de diferentes países. O nome K’gari, cuja oficialização aconteceu em 2021, substituiu o antigo Fraser Island e associa-se às tradições do povo aborígene Butchulla.

Apesar de ser formada predominantemente por areia, a ilha abriga ecossistemas variados, o que desperta o interesse de pesquisadores e de quem busca entender melhor a dinâmica dos ambientes costeiros. Assim, o clima subtropical úmido, os ventos constantes e a influência das correntes marinhas ajudaram a moldar sua paisagem ao longo de milhares de anos. Portanto, esse cenário faz de K’gari um território singular, em que a interação entre natureza, história e cultura acontece em praticamente todos os seus pontos.

Localizada na costa leste da Austrália, no estado de Queensland, essa área se tornou um exemplo de como se pode preservar um ambiente frágil e, ao mesmo tempo, receber visitantes de diferentes países – depositphotos.com / Furian



O que torna a Ilha K’gari a maior ilha de areia do mundo?

A característica que define a Ilha K’gari como a maior ilha de areia do mundo relaciona-se à sua formação geológica. Afinal, o território, com cerca de 120 quilômetros de extensão, compõem-se quase inteiramente por areia acumulada por correntes marinhas e ventos que transportaram sedimentos ao longo da costa de Queensland. Ao contrário de muitas ilhas com base rochosa, K’gari se sustenta sobre um imenso depósito arenoso, que deu origem a dunas, praias extensas e cordões litorâneos.

Com o tempo, a areia foi sendo estabilizada por vegetação, permitindo o desenvolvimento de florestas úmidas, áreas de restinga e brejos. Assim, esse processo gerou o que cientistas chamam de “paisagens de duna fossilizada”. Ele acontece quando antigas dunas são recobertas por solo e plantas. Por isso, diversos estudos utilizam K’gari como referência para entender como sistemas de dunas costeiras se formam, se transformam e podem resistir a mudanças climáticas.

Ilha K’gari: natureza, lagos e biodiversidade em um só lugar

A combinação de areia, água doce e vegetação é uma das marcas da ilha. Assim, entre os elementos mais citados estão os lagos de água doce formados sobre a areia, muitos deles que têm o nome de lagos de “perched” ou suspensos. O Lago McKenzie é um dos exemplos mais famosos, com águas de aparência muito clara, resultado da filtragem natural feita pela areia de sílica e pelo entorno preservado. Ademais, há também riachos como o Eli Creek, de fluxo constante e água transparente.

A biodiversidade de K’gari inclui florestas de eucaliptos, formações de floresta tropical em áreas mais altas, pântanos e manguezais em regiões costeiras. A fauna terrestre tem destaque para os dingos, cães selvagens australianos que se tornaram um símbolo da ilha. Além deles, há diversas espécies de aves, répteis e pequenos mamíferos. No entorno marinho, golfinhos, tartarugas e, em determinadas épocas do ano, baleias-jubarte passam pelas águas ao largo da costa, reforçando o valor ecológico da região.

Por que a cultura do povo Butchulla é central para entender K’gari?

Para compreender a Ilha K’gari em sua totalidade, é essencial considerar a presença e a tradição do povo Butchulla, guardião ancestral da área. Segundo relatos e mitos desse grupo aborígene, o nome K’gari significa algo próximo a “paraíso” em seu idioma. Ele associa-se a uma figura espiritual que teria dado forma à ilha. Assim, as histórias e leis tradicionais Butchulla orientam a maneira como o território é percebido e cuidado, com forte ênfase no respeito ao ambiente.

O reconhecimento oficial do nome K’gari e dos direitos nativos sobre partes da ilha reforçou a importância de incluir a perspectiva indígena na gestão do local. Por isso, guias e painéis informativos frequentemente mencionam princípios Butchulla, como o dever de proteger a terra e os seres vivos. Em visitas organizadas, é comum que sejam explicados costumes, palavras da língua local e a relação simbólica entre a comunidade e elementos naturais, como rios, árvores e animais.

Como o turismo e a preservação ambiental convivem na Ilha K’gari?

A regulação do turismo na maior ilha de areia do mundo visa diminuir impactos e preservar os ecossistemas sensíveis. Por isso, o acesso terrestre costuma ocorre em veículos 4×4, já que não há estradas pavimentadas, apenas trilhas arenosas e trechos de praia usados como “rodovias” naturais em horários específicos, respeitando a maré. Ademais, autoridades locais e organizações ambientais definem regras para o número de visitantes, camping e circulação de carros em áreas mais frágeis.

Para manter o equilíbrio entre visitação e conservação, a gestão da ilha aposta em práticas de turismo de baixo impacto. Entre elas, destacam-se orientações para não alimentar animais silvestres, recolher todo o lixo gerado, respeitar áreas de nidificação de aves e manter distância segura de dingos. Além disso, em muitos trechos há placas alertando sobre a fragilidade da vegetação de duna e do lençol freático, que sustenta lagos e riachos de água doce.

Respeito às trilhas demarcadas e áreas de proteção.

Controle de veículos 4×4 em pontos de maior erosão.

Monitoramento de populações de dingos e de espécies sensíveis.

Programas de educação ambiental para turistas e moradores.

A Ilha K’gari oferece uma série de locais que entram nos roteiros de visitação, sempre com regras específicas para acesso – depositphotos.com / BrianScantlebury



Quais são os principais pontos de interesse na maior ilha de areia do mundo?

A Ilha K’gari oferece uma série de locais que entram nos roteiros de visitação, sempre com regras específicas para acesso. Alguns pontos destacam-se pela paisagem, outros pela relevância histórica ou cultural. De modo geral, a exploração da ilha costuma seguir trajetos específicos para evitar sobrecarga em determinadas áreas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lago McKenzie: lago de água doce cercado por areia de sílica clara e vegetação preservada. 75 Mile Beach: extensa faixa de praia usada como rota de veículos, com pontos de parada e mirantes. Eli Creek: riacho de água doce que deságua no mar, com passarelas e acesso controlado. Navio naufragado Maheno: estrutura metálica de um antigo transatlântico encalhado na areia desde 1935. Vales de dunas e mirantes: áreas elevadas que permitem observar o contraste entre florestas, lagos e oceano.

A combinação de dimensões impressionantes, formação totalmente arenosa, diversidade de ambientes e presença contínua da cultura Butchulla faz da Ilha K’gari um território singular no contexto mundial. Assim, a forma como ocorre a administração da maior ilha de areia do planeta, com foco em preservação, participação indígena e turismo regulado, tende a mantê-la como referência em gestão de áreas naturais sensíveis nos próximos anos.