Este riachinho inglês parece inofensivo – mas, se cair nele, é morte em 100% dos casos

Ao olhar rapidamente para o Bolton Strid, na Inglaterra, muitos observadores o descrevem como um simples riacho estreito, tranquilo e até agradável à vista. No entanto, especialistas em geografia física e resgate em águas rápidas apontam que essa aparência discreta esconde um dos trechos de rio mais perigosos do planeta. Afinal, o perigo não está apenas na correnteza, mas na forma como o rio muda de largura e profundidade em poucos metros.

O Bolton Strid se localiza no condado de North Yorkshire, no norte da Inglaterra. Trata-se de um pequeno trecho do rio Wharfe, entre as áreas de Barden Tower e Bolton Abbey, em uma região bastante visitada por turistas e caminhantes. Assim, o curso d’água passa por uma paisagem de mata e trilhas bem demarcadas, o que leva muitas pessoas a se aproximarem da margem. Apesar disso, placas de advertência indicam que qualquer queda ali pode ser fatal, mesmo em períodos sem chuvas intensas.

O Bolton Strid se localiza no condado de North Yorkshire, no norte da Inglaterra. Trata-se de um pequeno trecho do rio Wharfe, entre as áreas de Barden Tower e Bolton Abbey, em uma região bastante visitada por turistas e caminhantes – Mtaylor848/Wikimedia Commons

O que é o Bolton Strid e onde ele fica exatamente?

O Bolton Strid é um segmento estreito do rio Wharfe, com cerca de 1,8 metro de largura em vários pontos, que corre dentro de um pequeno desfiladeiro rochoso. Ele situa-se próximo à vila de Bolton Abbey, na região de Yorkshire Dales, uma área conhecida por trilhas de caminhada e turismo rural na Inglaterra. Assim, enquanto o rio Wharfe, poucos metros acima, é largo e relativamente raso, no ponto em que se transforma no Strid ele se estreita de forma brusca.

Essa mudança acontece em um curto espaço de distância. Portanto, um rio que antes se espalhava em grande largura é “espremido” em um corredor de rochas. Em vez de diminuir o volume de água, o estreitamento faz com que o mesmo volume seja comprimido em uma seção muito menor. Assim, o resultado é um canal profundo, com grande turbulência interna, forte correnteza e formações subterrâneas que não são visíveis da superfície.

Por que o Bolton Strid é tão perigoso?

A principal razão pela qual o Bolton Strid é um dos locais mais perigosos do mundo é a combinação de aparência calma e hidrodinâmica extrema. A água parece correr de maneira relativamente tranquila na superfície, mas abaixo dela existem cavidades, fendas e passagens entre as rochas. Ademais, moradores da região e estudiosos apontam que a taxa de mortalidade em acidentes no Bolton Strid é próxima de 100% para quem é arrastado para dentro do fluxo principal.

O estreitamento transforma o rio em um “funil” de alta pressão. Dessa forma, toda a água que antes se espalhava em um leito largo passa a fluir em um espaço muito pequeno, o que aumenta:

Velocidade da correnteza , que se torna forte o bastante para arrastar uma pessoa com facilidade;

, que se torna forte o bastante para arrastar uma pessoa com facilidade; Profundidade do canal , que é muito maior do que aparenta, chegando a vários metros em alguns pontos;

, que é muito maior do que aparenta, chegando a vários metros em alguns pontos; Formação de redemoinhos e fluxos verticais, que empurram qualquer corpo para baixo, em vez de deixá-lo flutuar.

Esses fatores fazem com que alguém que escorregue ou pule achando que se trata de um córrego comum tenha enormes dificuldades para emergir. A vítima costuma ser sugada por baixo das rochas, presa em fendas invisíveis ou carregada por túneis subterrâneos formados pela erosão. Isso explica por que quase não há registros de resgate bem-sucedido de pessoas que caíram no trecho mais estreito.

Como a geologia e o formato do leito aumentam o risco?

O leito rochoso do Bolton Strid é formado por camadas de pedra com fendas, buracos e canais escavados pela água ao longo de séculos. Esses vazios criam um verdadeiro labirinto submerso. Em períodos de maior volume, a água corre por cima e por dentro dessas passagens, alterando o fluxo de forma imprevisível. À superfície, o que se vê é apenas uma “lâmina” relativamente estreita de água, mas abaixo dela o cenário é totalmente diferente.

Essa configuração cria riscos adicionais:

Armadilhas naturais: cavidades onde braços e pernas podem ficar presos, impedindo qualquer tentativa de nadar; Fluxos descendentes: correntes que puxam para o fundo, dificultando que o corpo volte à superfície, mesmo em áreas aparentemente calmas; Visibilidade quase nula: a água turva e a velocidade do fluxo impedem que se enxergue o fundo ou identifique rotas de fuga.

Além disso, as margens são escorregadias e irregulares, o que aumenta a chance de queda acidental. Em alguns pontos não há espaço seguro para sair da água, o que agrava o risco de quem tenta se aproximar demais da beirada. Por isso, o Bolton Strid é frequentemente citado em estudos e reportagens como um exemplo extremo de como a geologia local pode transformar um riacho em um perigo letal.

O leito rochoso do Bolton Strid é formado por camadas de pedra com fendas, buracos e canais escavados pela água ao longo de séculos – Mtaylor848/Wikimedia Commons

Quais cuidados são recomendados perto do Bolton Strid?

Autoridades locais e entidades responsáveis pelas trilhas em North Yorkshire orientam que o Bolton Strid seja observado apenas de locais seguros, respeitando as cercas e placas de aviso. O trecho é conhecido no turismo britânico como um “ponto de risco elevado” associado ao rio Wharfe. Em função da alta taxa de mortalidade em acidentes, a recomendação é evitar qualquer tentativa de atravessar, pular ou se aproximar demais da borda.

Entre as medidas de segurança mais mencionadas na região, destacam-se:

Seguir rigorosamente as sinalizações de perigo ao longo das trilhas;

Manter crianças e animais de estimação a uma distância segura das margens;

Evitar caminhar sobre rochas molhadas ou cobertas por musgo próximo ao riacho;

Não subestimar o risco devido à aparência estreita e aparentemente calma da água.

Dessa forma, o Bolton Strid se tornou um caso emblemático no estudo de rios perigosos: um pequeno afluente do rio Wharfe, com pouco mais de 1,8 metro de largura em vários trechos, localizado em uma região turística da Inglaterra, mas com um histórico de acidentes fatais que o coloca entre os locais mais temidos por quem lida com segurança em ambientes naturais. A combinação de geologia, força da corrente e engano visual explica por que ele é tratado com tanta cautela por guias, moradores e autoridades até hoje.