Leptospirose: conheça sintomas, causas e tratamento

A leptospirose é uma infecção causada por bactérias do gênero Leptospira que pode atingir pessoas de diferentes idades e perfis, principalmente em áreas com alagamentos ou contato frequente com água e lama contaminadas. Em centros urbanos, o problema costuma aparecer com mais força em períodos de chuva intensa, quando o esgoto e o lixo acumulado favorecem a presença de roedores. Apesar de ser uma doença conhecida há décadas, ainda gera dúvidas sobre como é transmitida, quais são os sinais de alerta e quais cuidados são recomendados.

O quadro clínico da leptospirose varia bastante. Em algumas pessoas, os sintomas são leves e lembram uma gripe comum; em outras, a infecção avança e compromete órgãos importantes, como fígado, rins e pulmões. Por isso, a informação clara sobre sintomas, causas e tratamento da leptospirose é considerada uma ferramenta essencial para reduzir complicações e óbitos, sobretudo em regiões onde enchentes e saneamento precário fazem parte da rotina.

O que é leptospirose e como essa infecção acontece?

A leptospirose é uma doença infecciosa aguda, de origem bacteriana, transmitida principalmente pela urina de animais infectados, em especial ratos. A bactéria permanece viável por dias na água ou no solo úmido, principalmente quando há sombra e pouca circulação de ar. O contágio em humanos ocorre quando essa água contaminada entra em contato com a pele lesionada, com pequenos ferimentos, arranhões ou mesmo com mucosas, como olhos, boca e nariz.

Além dos roedores, outros animais, como cães, suínos e bovinos, também podem carregar a bactéria da leptospirose e eliminá-la pela urina. Em áreas rurais, trabalhadores de fazendas, currais e abatedouros podem ter risco aumentado se não utilizarem equipamentos de proteção. Já em zonas urbanas, o perigo costuma estar associado a enchentes, esgoto a céu aberto, lixo acumulado e fossas mal vedadas. Vale destacar que a transmissão direta entre pessoas é rara, o que reforça o papel do ambiente contaminado como principal via de infecção.

Prevenção salva vidas: evite água de enchente, use botas e luvas e mantenha o lixo bem fechado. Informação e saneamento são as maiores armas contra a leptospirose – depositphotos.com / imagepointfr

Leptospirose: quais são os principais sintomas?

Os sintomas da leptospirose geralmente aparecem entre 7 e 14 dias após a exposição, mas esse período de incubação pode ser um pouco menor ou maior. Na fase inicial, o quadro lembra bastante uma virose: febre alta de início súbito, dor de cabeça intensa, dor muscular – principalmente em panturrilhas e região lombar – além de mal-estar e calafrios. Muitas pessoas relatam também olhos avermelhados e grande cansaço, o que pode confundir o diagnóstico com outras doenças febris.

Em parte dos casos, a leptospirose evolui para formas mais graves. Nessa etapa, podem surgir icterícia (pele e olhos amarelados), queda na produção de urina, náuseas, vômitos, diarreia e sangramentos, como hemorragia pulmonar ou pequenas manchas avermelhadas na pele. A forma grave, conhecida como síndrome de Weil, está associada a insuficiência renal e hepática e necessita de internação hospitalar. Diante de febre após contato com enchente ou água suspeita, a recomendação é buscar atendimento médico o quanto antes.

Como é feito o diagnóstico e o tratamento da leptospirose?

O diagnóstico da leptospirose é clínico e laboratorial. O profissional de saúde avalia o histórico de exposição a enchentes, contato com esgoto, trabalho em ambientes de risco e analisa os sintomas apresentados. Em seguida, exames de sangue podem apontar alterações em fígado e rins, além de detectar anticorpos específicos contra a Leptospira. Em alguns serviços, testes mais avançados ajudam a confirmar o agente causador, principalmente em surtos ou casos graves.

O tratamento da leptospirose baseia-se no uso de antibióticos, que devem ser iniciados o mais cedo possível para reduzir o risco de complicações. Medicamentos como penicilina e doxiciclina são frequentemente utilizados, conforme a indicação médica e o estágio da doença. Em formas leves, o manejo pode ser feito em casa, com repouso, hidratação adequada e controle da febre e da dor. Já nos casos graves, pode ser necessária internação para suporte intensivo, com hidratação venosa, diálise em casos de insuficiência renal e suporte respiratório quando há comprometimento pulmonar.

Quais são as principais formas de prevenção da leptospirose?

A prevenção da leptospirose passa, em primeiro lugar, pelo controle de roedores e pela melhoria das condições de saneamento básico. Medidas simples ajudam a reduzir o risco de contato com a bactéria, especialmente em períodos chuvosos. Entre as ações consideradas mais importantes estão o descarte correto do lixo, a vedação de caixas d’água e ralos, e a manutenção de quintais, terrenos e áreas comuns livres de entulhos e restos de alimentos, que servem de abrigo para ratos.

Evitar contato direto com água de enchente ou lama de esgoto sempre que possível.

Usar botas de borracha, luvas e roupas de proteção em situações de alagamento inevitável.

Não nadar, brincar ou permanecer em locais alagados após chuvas intensas.

Higienizar bem as mãos e partes do corpo que tiveram contato com água suspeita.

Procurar atendimento médico diante de febre após contato com enchente ou lama.

Em algumas situações específicas, como em profissionais expostos com frequência a ambientes de risco, pode ser indicada quimioprofilaxia com antibióticos, sempre sob orientação médica. Em cães, a vacinação contra leptospirose faz parte do calendário veterinário e ajuda a reduzir a circulação da bactéria no ambiente doméstico. A combinação de saneamento adequado, controle de vetores e informação qualificada tende a diminuir o impacto da leptospirose em áreas urbanas e rurais.

Febre alta, dor nas panturrilhas, cansaço extremo e olhos vermelhos após contato com água suja? Pode não ser só gripe – depositphotos.com / AllaSerebrina

Quando buscar ajuda e quais cuidados manter após a doença?

A recomendação é procurar um serviço de saúde sempre que houver febre alta, dor muscular intensa e histórico recente de exposição a enchentes, esgoto, lama ou água de origem duvidosa. Relatar ao profissional o contexto da exposição facilita o raciocínio clínico e agiliza a investigação laboratorial. O início precoce do tratamento tem relação direta com a redução de complicações.

Após a fase aguda da doença, algumas pessoas podem permanecer por semanas com cansaço, dores pelo corpo e alterações em exames de sangue. O acompanhamento médico é importante para avaliar a recuperação de rins e fígado, além de orientar o retorno às atividades habituais. Em comunidades onde a leptospirose é recorrente, a experiência de cada episódio costuma reforçar a importância de medidas preventivas contínuas, voltadas tanto ao cuidado individual quanto à melhoria das condições ambientais.