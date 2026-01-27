Chá de Quebra-Pedra: benefícios e propriedades para a saúde

O chá de quebra-pedra é amplamente conhecido no Brasil como um aliado tradicional no cuidado dos rins e das vias urinárias. A planta, encontrada com facilidade em diferentes regiões do país, costuma aparecer em preparações caseiras simples, principalmente na forma de infusão. Ao longo dos anos, o uso popular foi chamando a atenção de pesquisadores, que passaram a estudar de forma mais detalhada suas propriedades e possíveis aplicações.

Embora muito presente em feiras, mercados e hortas domésticas, o quebra-pedra ainda gera dúvidas sobre a forma correta de uso e sobre seus efeitos reais no organismo. O preparo da bebida a partir da planta associa-se, sobretudo, ao auxílio na eliminação de cálculos renais, mas também por seu potencial diurético e pela sensação de leveza urinária relatada por quem a consome. Por isso, entender melhor essa espécie e o chá preparado com ela ajuda a utilizar o recurso de maneira mais responsável.

Trata-se de uma erva de pequeno porte, com caule fino e folhas pequenas que lembram, à primeira vista, uma espécie de “pena” verde, pois elas se organizam em fileiras ao longo do ramo – Sailesh/Wikimedia Commons

O que é o quebra-pedra e como a planta é identificada?

A planta de nome quebra-pedra pertence ao gênero Phyllanthus e cresce de forma espontânea em solos variados, tanto em áreas urbanas quanto rurais. No Brasil, é comum encontrá-la em quintais, terrenos baldios e beiras de caminhos. É uma erva de pequeno porte, com caule fino e folhas pequenas que lembram, à primeira vista, uma espécie de “pena” verde, pois elas se organizam em fileiras ao longo do ramo.

O nome popular liga-se ao uso tradicional no alívio de problemas relacionados a “pedras” nos rins e na vesícula. As partes mais utilizadas são as folhas e os ramos tenros, frescos ou secos. Em geral, a planta inteira, exceto a raiz, pode ser usada na preparação do chá. Vendedores de plantas medicinais costumam diferenciar o quebra-pedra de espécies parecidas pela disposição das folhas e pelo tamanho reduzido da erva, recomendando sempre a identificação correta antes do uso.

Quais são as principais propriedades do chá de quebra-pedra?

O chá de quebra-pedra associa-se a propriedades diuréticas, o que significa que tende a estimular a produção de urina. Essa característica é vista como útil em casos de retenção de líquidos e no suporte ao funcionamento dos rins. Além disso, estudos apontam compostos com potencial antioxidante, o que contribui para a proteção das células contra processos de desgaste natural do organismo.

Outra propriedade importante é a ação sobre o sistema urinário, principalmente no contexto de cálculos renais. Pesquisas sugerem que o chá pode auxiliar na prevenção da formação de cristais e na facilitação da eliminação de pequenos cálculos, embora os resultados variem conforme a espécie de Phyllanthus, a dose e o tempo de uso. Também há descrição de propriedades levemente anti-inflamatórias, que podem contribuir para o conforto em quadros de irritação nas vias urinárias.

Como preparar o chá de quebra-pedra de forma segura?

A preparação do chá de quebra-pedra costuma seguir um padrão simples. Em geral, utiliza-se a parte aérea da planta, seca ou fresca, em infusão. Para uso doméstico, é comum a proporção de uma colher de sopa de folhas e ramos picados para cada xícara de água. A água é aquecida até quase ferver, a planta é adicionada, o recipiente é tampado e a mistura permanece em infusão por alguns minutos.

Colocar a água para aquecer até o início da fervura. Adicionar o quebra-pedra (folhas e ramos) na proporção desejada. Tampar o recipiente e deixar em infusão por cerca de 10 minutos. Coar e consumir em temperatura agradável, sem excesso de açúcar.

Em preparações para o dia a dia, é comum que o chá seja tomado fracionado ao longo do dia, em quantidade moderada. Mesmo sendo uma planta bastante utilizada, o consumo prolongado ou em grandes quantidades não é recomendado sem acompanhamento profissional. Grupos específicos, como gestantes, lactantes, crianças e pessoas em uso contínuo de medicamentos, costumam ser orientados a buscar avaliação médica antes de incluir o chá de forma regular na rotina.

A ciência avalia o tema da associação entre o chá e alívios das pedras nos rins com cautela, indicando potencial benefício, principalmente na prevenção e na redução do risco de formação de novos cristais – depositphotos.com / aom.am.op@gmail.com

Chá de quebra-pedra realmente ajuda em casos de pedra nos rins?

O uso do chá de quebra-pedra em casos de pedra nos rins é um dos motivos mais citados para o consumo da bebida no Brasil. Relatos populares descrevem alívio de desconfortos urinários e eliminação de pequenos cálculos após o uso contínuo por alguns dias ou semanas. A ciência, por sua vez, avalia o tema com cautela, indicando potencial benefício, principalmente na prevenção e na redução do risco de formação de novos cristais.

Alguns estudos experimentais sugerem que extratos da planta podem interferir na agregação de cristais responsáveis por certos tipos de cálculos renais, além de favorecer a eliminação pelos rins. Porém, esses resultados dependem de fatores como concentração do extrato, forma de preparo e tipo de cálculo. Assim, o chá de quebra-pedra costuma ser visto como um recurso complementar, e não como substituto de exames, diagnósticos ou tratamentos indicados por profissionais de saúde.

Cuidados, contraindicações e uso responsável do quebra-pedra

Apesar de o chá de quebra-pedra ser considerado uma bebida de uso comum na fitoterapia popular, o consumo exige alguns cuidados. Quantidades muito altas podem sobrecarregar o sistema urinário e alterar o equilíbrio de líquidos e sais minerais. Em pessoas que já apresentam doenças renais, hepáticas ou cardíacas, a ingestão sem orientação pode interferir em medicamentos ou em tratamentos em andamento.

Gestantes, lactantes e crianças pequenas costumam ser orientadas a não utilizar o chá sem avaliação prévia, devido à falta de dados robustos de segurança para esses grupos. Também é importante garantir a procedência da planta, evitando espécies parecidas ou misturas com outras ervas. A combinação com medicamentos diuréticos ou com remédios para pressão deve ser analisada caso a caso, pois a ação conjunta pode intensificar ou reduzir efeitos desejados.

O uso tradicional do quebra-pedra permanece presente em diversas regiões do país em 2025, tanto em áreas urbanas quanto rurais. A planta e o chá seguem como parte da cultura de cuidados naturais, mas com acesso cada vez maior a informações sobre dosagem, interações e limites seguros. Dessa forma, o chá de quebra-pedra tende a ser visto como um recurso complementar, que pode auxiliar no cuidado dos rins e do trato urinário quando utilizado com responsabilidade e orientação adequada.