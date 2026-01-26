Esta cidade no deserto virou referência mundial em energia limpa

Localizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Masdar City mostra ao mundo um laboratório urbano de sustentabilidade. Construída em plena região desértica, a cidade testa soluções de baixa emissão de carbono, eficiência energética e uso inteligente de recursos naturais. Desde o início do projeto, os idealizadores definem como meta criar um espaço urbano que consuma menos energia e água do que uma cidade tradicional de tamanho semelhante.

Masdar City começa a se desenvolver em meados dos anos 2000, em um momento em que a transição energética ganha força no cenário internacional. Nesse contexto, o governo de Abu Dhabi enxerga na iniciativa uma forma de diversificar a economia, tradicionalmente baseada em petróleo. Além disso, o governo busca atrair empresas e centros de pesquisa ligados à energia limpa. Hoje, o local abriga escritórios, universidades, startups e institutos dedicados a tecnologias sustentáveis.

Tungstênio – depositphotos.com / Killerts



Masdar City, Abu Dhabi: o que torna essa cidade diferente?

O principal diferencial de Masdar City surge do planejamento urbano orientado desde o início para a redução de emissões. Assim, os projetistas concebem edifícios que aproveitam ao máximo a ventilação natural. Eles buscam minimizar o uso de ar-condicionado e reduzir o consumo de eletricidade. As ruas permanecem estreitas e sombreadas, o que ajuda a manter a temperatura mais baixa do que em áreas abertas do deserto. Esse desenho urbano permite que a cidade use menos energia para climatização, um dos maiores desafios em regiões de clima extremamente quente.

Outro ponto marcante envolve a integração entre infraestrutura e tecnologia. Sensores, sistemas de monitoramento e redes inteligentes acompanham em tempo real o consumo de energia, água e outros recursos. Com esses dados, a gestão da cidade ajusta serviços, identifica desperdícios e planeja melhorias de forma contínua. Dessa forma, Masdar City funciona como uma vitrine de soluções que outras cidades podem replicar. Além disso, o ambiente controlado da cidade facilita testes de novas tecnologias sem grandes riscos para a população.

Por que Masdar City é considerada referência em energia limpa?

A expressão cidade sustentável costuma se associar diretamente a Masdar City, em especial por causa do foco em energia limpa. Desde a concepção, os responsáveis pelo projeto apostam na geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, principalmente energia solar. Logo na entrada, um grande parque solar fotovoltaico abastece uma parte significativa da demanda local. Além disso, painéis solares se distribuem pelos telhados de vários edifícios, o que amplia a capacidade de geração.

Essa combinação resulta em um modelo urbano que busca reduzir ao máximo a dependência de combustíveis fósseis. Em vez de centrais térmicas convencionais, o destaque recai sobre soluções como:

Usinas solares fotovoltaicas para geração de eletricidade;

Sistemas solares térmicos para aquecimento de água;

Tecnologias de armazenamento de energia para uso em horários de pico;

Iluminação pública com lâmpadas LED de baixo consumo.

A cidade também recebe empresas e projetos pilotos ligados a hidrogênio verde, eficiência energética e redes elétricas inteligentes. Além disso, laboratórios locais analisam o desempenho dessas tecnologias em clima desértico. Dessa forma, Masdar City funciona como uma vitrine internacional de inovação em energia renovável, servindo de referência para governos, universidades e empresas de diversos países.

Como a cidade lida com mobilidade e emissões de carbono?

Outro aspecto que reforça a fama de Masdar City como exemplo em energia relaciona-se ao transporte. Desde o início do projeto, os planejadores definem como prioridade a redução do uso de carros particulares movidos a combustíveis fósseis dentro do perímetro urbano. A cidade favorece deslocamentos a pé e por meio de transporte elétrico.

Entre as soluções usadas ao longo do tempo aparecem veículos autônomos, ônibus elétricos e sistemas de transporte compartilhado. Além disso, os gestores posicionam vagas de estacionamento em áreas específicas, o que incentiva a circulação interna com meios de baixa emissão. A lógica permanece simples: quanto menor a circulação de automóveis convencionais, menores as emissões de gases de efeito estufa associadas ao transporte diário.

Além disso, Masdar City incorpora ciclovias e caminhos sombreados, o que facilita a locomoção em um clima desafiador como o do Golfo. A infraestrutura de recarga para veículos elétricos também integra a paisagem urbana. Desse modo, o projeto estimula a adoção de carros elétricos por moradores, trabalhadores e visitantes que acessam a cidade.

Quais soluções sustentáveis vão além da energia em Masdar City?

O destaque de Masdar City não se limita à geração de energia renovável. A gestão da água ocupa um dos pilares da proposta, especialmente por se tratar de uma região árida. A cidade utiliza sistemas de irrigação eficientes, prioriza o reuso e investe em tecnologias de dessalinização com menor consumo energético. Jardins e áreas verdes incluem espécies adaptadas ao clima desértico, o que reduz a necessidade de água.

Na construção civil, o projeto valoriza materiais com menor impacto ambiental e técnicas que ajudam a manter os ambientes internos mais frescos. Isso inclui fachadas com sombreamento, uso de brises, ventilação cruzada e isolamento térmico reforçado. Essas estratégias diminuem a dependência de ar-condicionado e, consequentemente, o consumo de energia elétrica. Além disso, os responsáveis pelos projetos arquitetônicos avaliam o ciclo de vida dos materiais para reduzir emissões incorporadas.

Outra frente relevante envolve a gestão de resíduos. A cidade estimula a reciclagem, a redução do lixo gerado e o aproveitamento de materiais que possam retornar à cadeia produtiva. Empresas instaladas em Masdar City desenvolvem projetos voltados à economia circular, explorando novas formas de reaproveitar recursos que, em contextos tradicionais, seguiriam para aterros. Além disso, programas educativos locais incentivam moradores e trabalhadores a separar resíduos e consumir de forma mais consciente.

O que outras cidades podem aprender com esse laboratório no deserto?

Masdar City, Abu Dhabi, atrai a atenção de planejadores urbanos, pesquisadores e gestores públicos de vários países. Essa atenção cresce porque a cidade concentra em um único território diversas experiências em energia limpa e sustentabilidade. Alguns elementos se destacam como aprendizados possíveis:

Planejamento integrado: pensar mobilidade, energia, água, resíduos e edificações de forma conjunta, e não separada. Uso intensivo de dados: monitorar o consumo de recursos para tomar decisões mais precisas. Incentivo à inovação: criar espaços para testes de novas tecnologias antes de aplicá-las em grande escala em outras cidades. Parcerias público-privadas: combinar investimento governamental com atuação do setor privado e da comunidade científica.

Embora cada cidade tenha sua própria realidade climática, econômica e social, o exemplo de Masdar City mostra como um planejamento urbano focado em energia limpa, eficiência e inovação contribui para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Em um cenário global em que a transição energética ganha ainda mais relevância até 2025, esse modelo segue em observação e passa por adaptações em diferentes regiões do mundo. Além disso, muitas cidades usam os resultados obtidos em Masdar City como base para políticas públicas locais de sustentabilidade.