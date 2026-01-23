O segredo da Restinga de Marambaia: história, ecossistema e presença militar

A Restinga de Marambaia, no litoral do Rio de Janeiro, é um dos ambientes costeiros mais preservados da região Sudeste. Com sua localização entre a Baía de Sepetiba e o oceano Atlântico, a faixa de areia forma uma espécie de barreira natural que separa o mar aberto de áreas mais abrigadas. Assim, mesmo pouco conhecida do grande público, a Marambaia reúne características geográficas, históricas e ecológicas que a colocam entre as áreas estratégicas do país.

Com acesso fortemente controlado pela Marinha do Brasil, a restinga permanece praticamente intocada em vários trechos. Portanto, isso favorece a conservação da vegetação nativa e da fauna silvestre. Ademais, esse isolamento contribui para que o local seja apontado por pesquisadores como um verdadeiro laboratório natural a céu aberto. Ou seja, importante para entender a dinâmica das restingas costeiras brasileiras ao longo das últimas décadas.

A Restinga de Marambaia é uma restinga costeira formada ao longo de milhares de anos pelo acúmulo de sedimentos marinhos, transportados por correntes e ondas – Ana Carolina do Nascimento Guimarães/Wikimedia Commons

Formação geográfica e características da Restinga de Marambaia

A Restinga de Marambaia é uma restinga costeira formada ao longo de milhares de anos pelo acúmulo de sedimentos marinhos, transportados por correntes e ondas. Trata-se de um cordão arenoso alongado, que se estende por cerca de 40 a 45 quilômetros, ligando a região de Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, ao município de Mangaratiba, já na Costa Verde. Ademais, em alguns pontos, a faixa de areia é relativamente estreita. Já em outros, ganha largura suficiente para abrigar lagoas, brejos e áreas úmidas internas.

O ambiente caracteriza-se por solos arenosos, alta salinidade e ventos constantes. Essas condições selecionam espécies vegetais adaptadas a situações extremas. Ademais, a restinga funciona como transição entre o mar e o continente, conectando formações de Mata Atlântica próximas às encostas da Serra do Mar com o ambiente litorâneo. Esse mosaico de ambientes – praia, dunas, campos de restinga, brejos e fragmentos de floresta – ajuda a explicar a diversidade biológica registrada na região.

Restinga de Marambaia: vegetação, fauna e importância ambiental

A vegetação típica da Restinga de Marambaia inclui gramíneas, arbustos rasteiros, cactáceas, bromélias e pequenas árvores adaptadas a solos pobres e à forte insolação. Espécies como clúsias, aroeiras, ipomeias e diferentes tipos de bromélias figuram entre as plantas mais comuns, formando tapetes verdes sobre a areia branca e áreas densas de moitas. Em trechos mais internos, surgem formações de restinga arbórea, com árvores de maior porte, integradas ao conjunto da Mata Atlântica.

A fauna local é igualmente expressiva. Afinal, a restinga serve de abrigo para aves costeiras, como trinta-réis, biguás, maçaricos e gaivotas, além de espécies florestais que se deslocam entre a Marambaia e a Serra do Mar. Ademais, mamíferos de médio porte, répteis como lagartos e serpentes, e uma grande variedade de insetos compõem o quadro da biodiversidade. Além disso, a região também é ponto de desova de tartarugas marinhas em determinados trechos de praia, reforçando o valor da área como refúgio para espécies ameaçadas.

Do ponto de vista ambiental, a Restinga de Marambaia exerce papel relevante na proteção da costa contra a erosão marinha. O cordão arenoso funciona como barreira natural que absorve a energia das ondas e reduz o impacto de tempestades e ressacas sobre áreas internas. Além disso, a vegetação de restinga ajuda a fixar a areia, evitando o avanço do mar e a perda de sedimentos. Portanto, o conjunto lagoas–brejos–manguezais e restinga também atua como corredor ecológico, permitindo o deslocamento da fauna e mantendo conexões fundamentais entre fragmentos de Mata Atlântica ainda existentes no entorno.

Qual é a importância histórica e militar da Restinga de Marambaia?

A história da Restinga de Marambaia começa muito antes da ocupação europeia. Registros arqueológicos indicam a presença de grupos indígenas ligados aos povos tupinambás e outros troncos linguísticos que utilizavam a área para pesca, coleta de frutos, caça e circulação entre aldeias costeiras. Sambaquis e vestígios cerâmicos encontrados na região apontam para uma ocupação prolongada, associada à exploração dos recursos marinhos e lagunares.

Com a colonização portuguesa, a Marambaia passou a integrar rotas ligadas à Baía de Sepetiba, que teve importância econômica no período colonial. A região foi utilizada para atividades de pesca, pequenas roças e, posteriormente, como área de apoio às fazendas do entorno. Ao longo do século XIX e início do XX, a posição estratégica da restinga chamou a atenção por sua capacidade de controle de acessos marítimos e pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, então capital do país.

Na segunda metade do século XX, a área foi incorporada de forma mais sistemática às instalações militares. A Marinha do Brasil passou a utilizar a Restinga de Marambaia para treinamentos, experimentos e unidades de apoio, estabelecendo áreas de uso restrito. O controle militar reduziu drasticamente a urbanização desordenada e o avanço de empreendimentos imobiliários, cenário comum em outras faixas litorâneas do estado. Como resultado, o acesso é hoje limitado a militares, pesquisadores autorizados, trabalhadores credenciados e convidados em situações específicas.

Ao longo dos últimos anos, presidentes da República, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva, passaram alguns dias de férias na região, hospedados em instalações militares – Reprodução/Instagram

Curiosidades, uso atual e turismo restrito na Restinga de Marambaia

Apesar da restrição, a Restinga de Marambaia ganhou projeção nacional por motivos que vão além da sua relevância ambiental. A região é frequentemente utilizada como cenário para produções audiovisuais, incluindo filmes, novelas e séries que buscam paisagens de praia preservadas, com poucas construções visíveis. A combinação de mar, vegetação nativa e dunas cria enquadramentos que costumam atrair produtoras e diretores, sempre mediante autorização da Marinha e cumprimento de regras de segurança e preservação.

Outro aspecto que chama atenção é o uso da área como local de descanso de autoridades federais. Ao longo dos últimos anos, presidentes da República, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva, passaram alguns dias de férias na região, hospedados em instalações militares. A escolha da Marambaia para esse tipo de estadia está associada ao isolamento natural, ao controle de acesso e à facilidade de garantir segurança, além da estrutura já existente da Marinha para suporte logístico.

Do ponto de vista turístico, a Restinga de Marambaia não se comporta como uma praia convencional de acesso livre. Eventuais visitas costumam ocorrer em atividades monitoradas, projetos de educação ambiental ou acordos pontuais entre instituições de pesquisa, órgãos públicos e a Marinha. Esse modelo reduz a pressão humana sobre o ambiente e contribui para a manutenção de áreas intactas de restinga, contrastando com outras praias urbanizadas do litoral fluminense.

Pesquisadores enfatizam que a preservação da Restinga de Marambaia ajuda a manter funções ecológicas importantes para toda a costa do Rio de Janeiro, como a proteção contra erosão, o abrigo de espécies ameaçadas e a conexão entre diferentes ambientes da Mata Atlântica. Ao mesmo tempo, o histórico de ocupação indígena, a presença portuguesa e o uso militar atual transformam a região em um território carregado de camadas históricas, onde natureza e geopolítica caminham lado a lado.