Conheça a profissão com mais trabalhadores no mundo: de acordo com estimativas de organismos internacionais, a profissão que reúne o maior número de profissionais no planeta é a agricultura. Esse grupo inclui agricultores familiares, trabalhadores rurais, criadores de animais, pescadores artesanais e demais atividades ligadas diretamente à produção de alimentos. Mesmo com o avanço do setor de serviços e da indústria, o trabalho agrícola ainda representa a principal ocupação de milhões de pessoas, principalmente em países de baixa e média renda.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) indicam que, em 2025, centenas de milhões de trabalhadores seguem vinculados ao campo, em regime formal ou informal. Em muitos lugares, porém, os levantamentos oficiais não registram todo o trabalho agrícola. Por isso, diversos especialistas afirmam que o número real de pessoas envolvidas na produção de alimentos supera com folga os dados estatísticos.

agricultura – depositphotos.com / maykal

Por que a agricultura tem mais profissionais no mundo e por que ela é tão numerosa?

A agricultura se consolidou como a profissão com mais profissionais no mundo porque reúne um amplo conjunto de atividades essenciais para a sobrevivência humana. O termo abrange o plantio de grãos, frutas e hortaliças, a criação de animais, o manejo florestal e a pesca de pequena escala. Em grande parte da Ásia, da África e da América Latina, a agricultura de subsistência e a produção em pequenas propriedades continuam como a principal fonte de renda das famílias. Esse cenário explica, portanto, a elevada concentração de trabalhadores nesse setor.

Além disso, o crescimento populacional nas regiões rurais ao longo do século XX e início do século XXI ajuda a entender a dimensão desse contingente. Em muitos países em desenvolvimento, o processo de urbanização ainda ocorre de maneira gradual, e uma parcela expressiva da população permanece ligada ao campo. Ademais, diferentes cadeias produtivas, como arroz, trigo, milho, café, cacau e pecuária, exigem grande quantidade de mão de obra para plantio, manejo e colheita. Esse quadro se torna ainda mais intenso onde a mecanização permanece limitada.

Relatórios recentes da OIT mostram que a agricultura, a silvicultura e a pesca continuam empregando uma fatia relevante da força de trabalho mundial. Já a FAO aponta que mais de 2 bilhões de pessoas dependem diretamente da agricultura para seu sustento, seja como ocupação principal, seja como atividade complementar. Em consequência, esses dados reforçam a posição da agricultura como a profissão mais numerosa em escala global.

Por que a profissão com mais trabalhadores no mundo é tão importante para a sociedade?

A relevância da profissão agrícola não se limita à quantidade de pessoas ocupadas. A produção de alimentos sustenta a segurança alimentar mundial, garante o abastecimento de cidades, fornece matérias-primas para a indústria e contribui para a estabilidade social. Sem o trabalho diário de agricultores, pescadores e criadores de animais, cadeias inteiras de produção e comércio sofreriam impactos profundos, desde mercados locais até grandes redes de distribuição.

Do ponto de vista econômico, o setor agropecuário mantém peso significativo no Produto Interno Bruto (PIB) de diversos países. Em nações de baixa renda, a agricultura pode representar a maior parcela da atividade econômica. Em países de alta renda, por sua vez, o peso no PIB costuma ser menor, mas o setor geralmente alcança alta produtividade e ocupa posição estratégica nas exportações. Além disso, o trabalho agrícola sustenta outras profissões, como transporte, armazenamento, processamento de alimentos e serviços financeiros ligados ao crédito rural. Em muitos territórios, cooperativas agrícolas fortalecem essa rede, organizam a produção e ampliam o acesso dos produtores a mercados mais rentáveis.

Segurança alimentar: garante acesso regular a alimentos para a população;

garante acesso regular a alimentos para a população; Geração de renda: assegura o sustento de milhões de famílias rurais;

assegura o sustento de milhões de famílias rurais; Estabilidade social: reduz migrações forçadas e conflitos por recursos escassos;

reduz migrações forçadas e conflitos por recursos escassos; Base de cadeias produtivas: fornece insumos para a indústria têxtil, farmacêutica, de biocombustíveis e outras.

Como a profissão com mais profissionais no mundo varia entre países desenvolvidos e em desenvolvimento?

A presença massiva de trabalhadores agrícolas se manifesta de forma diferente conforme o nível de desenvolvimento econômico. Em países desenvolvidos, a agricultura ocupa proporção menor do total de empregos. Esse fenômeno ocorre por causa do alto grau de mecanização, do uso de tecnologias de ponta e da consolidação de grandes propriedades. Nesses contextos, um número reduzido de profissionais consegue produzir grandes volumes de alimentos, mantendo alta eficiência.

Em países em desenvolvimento, o quadro muda de maneira significativa. Em muitas regiões da África Subsaariana e do Sul da Ásia, a agricultura continua como principal fonte de trabalho, frequentemente em condições informais. Pequenos produtores recorrem à mão de obra familiar e veem a renda oscilar conforme as safras, o clima e o acesso a crédito e mercados. A migração do campo para a cidade ocorre de forma gradual e desigual, o que mantém o campo como espaço de absorção de trabalhadores com baixa escolaridade. Em alguns lugares, programas de reforma agrária e políticas de extensão rural também influenciam a organização do trabalho agrícola.

Países desenvolvidos: poucos trabalhadores, alta produtividade e forte mecanização; Países em desenvolvimento: muitos trabalhadores, produtividade irregular e baixa mecanização; Economias emergentes: convivência entre agronegócio moderno e agricultura familiar tradicional.

Quais são os principais desafios e tendências futuras para a profissão com mais trabalhadores no mundo?

A tecnologia transforma rapidamente a profissão mais numerosa do planeta. Máquinas mais modernas, sistemas de irrigação eficientes, uso de satélites, drones e softwares de gestão mudam o modo de produzir. Esse processo, conhecido como agricultura digital ou agricultura de precisão, tende a aumentar a produtividade e reduzir perdas. Entretanto, em grandes propriedades, essa transformação também reduz a necessidade de mão de obra em algumas etapas da produção. Em resposta, muitos países investem em capacitação técnica para que trabalhadores rurais aprendam a operar novas ferramentas e assumam funções mais qualificadas.

Entre as tendências apontadas por especialistas, ganham destaque:

maior uso de dados e sensores para monitorar solo, clima e lavouras, com decisões mais rápidas;

para monitorar solo, clima e lavouras, com decisões mais rápidas; expansão de biotecnologia e desenvolvimento de novas variedades de sementes mais resistentes;

e desenvolvimento de novas variedades de sementes mais resistentes; crescimento de práticas de agricultura sustentável e regenerativa, com redução de impactos ambientais;

e regenerativa, com redução de impactos ambientais; programas de qualificação profissional para trabalhadores rurais lidarem com novas tecnologias e mercados;

para trabalhadores rurais lidarem com novas tecnologias e mercados; mudanças no perfil etário, com envelhecimento da população rural em diversas regiões e menor entrada de jovens;

fortalecimento de cadeias curtas de comercialização, como feiras locais e venda direta ao consumidor.

Diante desse cenário, a profissão com mais trabalhadores no mundo passa por profunda transformação. A combinação de modernização tecnológica, mudanças climáticas, pressão por sustentabilidade e necessidade constante de garantir alimentos à população coloca a agricultura no centro de debates econômicos, sociais e ambientais em escala global. Por isso, governos, organizações internacionais e movimentos sociais discutem políticas que conciliem produtividade, inclusão social e preservação dos recursos naturais.