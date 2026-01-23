Times da Europa que fazem sucesso no Brasil: Veja o mais popular

Entre os torcedores brasileiros, a influência de clubes estrangeiros cresceu de forma constante nas últimas décadas. A televisão, a internet e a presença de jogadores do Brasil em grandes centros do futebol mundial impulsionaram esse movimento. A pergunta sobre qual time de fora do país conquista mais fãs locais envolve memória afetiva, títulos recentes e identificação com estilos de jogo. Além disso, o interesse não se limita a acompanhar resultados. Muitos torcedores adotam um segundo clube, especialmente da Europa, para seguir paralelamente ao time do coração no Brasil.

Esse fenômeno se intensificou principalmente a partir dos anos 1990, com a maior exposição das ligas europeias. Competições como a Liga dos Campeões, transmitidas em horário nobre, entraram na rotina de quem acompanha futebol. Desse modo, a popularidade dos gigantes europeus entre os brasileiros se apoia em fatores como campanhas de marketing globais, rivalidades históricas e presença constante de atletas brasileiros em destaque nesses elencos. Assim, o torcedor passou a enxergar esses clubes como parte do seu dia a dia esportivo.

Futebol – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy

Qual o clube do exterior mais popular entre os torcedores brasileiros?

Pesquisas de opinião realizadas no Brasil, especialmente ao longo dos últimos 10 anos, costumam apontar o Real Madrid como o clube estrangeiro com maior influência entre os torcedores brasileiros. O time espanhol se consolidou como referência graças a um conjunto de elementos. Em primeiro lugar, coleções de títulos internacionais. Em seguida, forte presença em transmissões de TV abertas e fechadas. Além disso, o clube recebeu alguns dos maiores jogadores brasileiros da história, como Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká e Marcelo.

Além do Real Madrid, outros clubes reúnem grande número de admiradores no país, como Barcelona, Manchester United, Liverpool e Paris Saint-Germain. Ainda assim, o clube merengue normalmente lidera as listas quando a pergunta trata do “time de fora” preferido dos brasileiros. A força da marca, associada à imagem de elenco estrelado e campanhas constantes na Liga dos Campeões, mantém o Real Madrid em evidência para novas gerações de torcedores. Paralelamente, o crescimento da Premier League e dos investimentos em marketing global elevou a presença de clubes ingleses no imaginário do torcedor brasileiro.

Por que o Real Madrid e outros times europeus fazem tanto sucesso no Brasil?

A popularidade do Real Madrid e de outros grandes clubes europeus no Brasil resulta de um conjunto de fatores. Um dos principais fatores envolve a presença de ídolos brasileiros que se destacaram nesses times, o que cria identificação imediata com o público. Quando um jogador formado em clubes nacionais decide títulos importantes na Europa, muitos torcedores passam a acompanhar e a simpatizar com o clube estrangeiro em que ele atua. Além disso, a narrativa de sucesso desses atletas reforça o orgulho nacional.

Outro ponto relevante envolve a exposição midiática. Canais esportivos exibem partidas dos principais campeonatos europeus semanalmente. Serviços de streaming e plataformas digitais ampliam ainda mais esse alcance. Gols, entrevistas, bastidores e conteúdos de redes sociais aparecem em tempo real, o que aproxima o torcedor brasileiro do cotidiano desses clubes. A sensação de proximidade cresce ainda mais quando perfis oficiais de times europeus se comunicam em português, com conteúdo voltado especificamente para o público do Brasil.

História e títulos: clubes com longa tradição e muitas conquistas atraem torcedores que valorizam história e currículo, além de oferecerem narrativas de glória contínua.

clubes com longa tradição e muitas conquistas atraem torcedores que valorizam história e currículo, além de oferecerem narrativas de glória contínua. Ídolos brasileiros: a presença de craques do Brasil fortalece o vínculo emocional com o clube estrangeiro e inspira novas gerações de jogadores.

a presença de craques do Brasil fortalece o vínculo emocional com o clube estrangeiro e inspira novas gerações de jogadores. Estilo de jogo: equipes que jogam de forma ofensiva ou envolvente chamam a atenção de quem aprecia espetáculo e busca partidas mais abertas.

equipes que jogam de forma ofensiva ou envolvente chamam a atenção de quem aprecia espetáculo e busca partidas mais abertas. Marketing global: produtos licenciados, campanhas e redes sociais atuam diretamente sobre o público brasileiro e criam identificação com a marca do clube.

produtos licenciados, campanhas e redes sociais atuam diretamente sobre o público brasileiro e criam identificação com a marca do clube. Transmissão constante: jogos em destaque na TV e no streaming ampliam a familiaridade com essas equipes e tornam o calendário europeu parte da rotina local.

Como essa influência europeia aparece no dia a dia do torcedor brasileiro?

No cotidiano, a influência dos clubes europeus entre os brasileiros surge em diferentes detalhes. Em muitos lugares, torcedores usam camisas de Real Madrid, Barcelona ou times ingleses nas ruas, escolas e estádios. Muitas vezes, essas camisas aparecem lado a lado com mantos de clubes nacionais. Desse modo, crianças e adolescentes frequentemente acompanham tanto a rodada do Campeonato Brasileiro quanto os jogos da Champions League. Assim, criam uma rotina de consumo de futebol que atravessa vários fusos horários.

Essa admiração também aparece nas conversas sobre futebol. Debates sobre quem é o melhor jogador do mundo, quais clubes dominam a Europa ou como determinado técnico organiza sua equipe entram no repertório de quem acompanha o esporte no Brasil. Além disso, em redes sociais, torcedores interagem em tempo real durante partidas da Champions, comentando lances e decisões da arbitragem como se falassem de um clássico local. Em muitos casos, grupos de amigos se reúnem para assistir jogos europeus em bares ou em casa, o que reforça ainda mais esse hábito.

O torcedor acompanha o time brasileiro de coração nos campeonatos nacionais e em competições continentais. Em paralelo, adota um clube europeu, muitas vezes o Real Madrid ou outro gigante, como “segundo time” para seguir ao longo da temporada. Segue esses clubes em redes sociais, consome vídeos, notícias e entrevistas em plataformas digitais e comenta com amigos. Compra camisas, bonés e produtos oficiais, o que reforça o vínculo com a marca estrangeira e movimenta o mercado esportivo. Participa de debates, jogos virtuais e ligas de fantasy que incluem clubes europeus e mistura estatísticas locais com dados internacionais.

O futuro da relação entre torcedores brasileiros e clubes estrangeiros

A tendência para os próximos anos indica que essa conexão com clubes do exterior continuará forte e talvez se amplie ainda mais. A expansão de plataformas de streaming, a popularização de conteúdos em tempo real e a presença constante de atletas brasileiros nas principais ligas europeias mantêm esse vínculo ativo. O Real Madrid, pela tradição e pelo alcance global, segue como um dos protagonistas nesse cenário de preferência entre torcedores brasileiros, ao lado de outros gigantes do continente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao mesmo tempo, clubes europeus demonstram interesse crescente em dialogar diretamente com o público brasileiro. Alguns clubes investem em academias de futebol, ações promocionais e conteúdos dedicados em língua portuguesa. Além disso, parcerias com clubes locais e amistosos em solo brasileiro fortalecem essa ligação. A combinação entre marketing direcionado, ídolos nacionais em destaque e exibição constante dos jogos indica que a relação entre o torcedor brasileiro e os times estrangeiros continuará como parte relevante da cultura futebolística do país.