Morristown: conheça a cidade que será qg da seleção na Copa de 2026
Morristown, localizada no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, ganhou destaque recente porque a seleção escolheu a cidade como base de treinamento para a Copa do Mundo de 2026.
Morristown, localizada no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, ganhou destaque recente porque a seleção escolheu a cidade como base de treinamento para a Copa do Mundo de 2026. A cidade combina ambiente tranquilo, boa infraestrutura e acesso rápido aos principais pontos ligados ao torneio. Além disso, sua posição estratégica permite deslocamentos relativamente curtos até o MetLife Stadium e até a região de Nova York. Esses fatores se tornam essenciais em períodos de grandes competições.
Inserida no condado de Morris, Morristown apresenta perfil de cidade média, com serviços organizados, rede hoteleira em expansão e opções de lazer variadas. Ao mesmo tempo, a cidade mantém características históricas, com ruas arborizadas e áreas residenciais consolidadas. Essa mistura de praticidade e calma urbana favorece a rotina de treinamentos, deslocamentos e recuperação física durante a Copa. Além disso, a cidade recebe eventos esportivos universitários e regionais com frequência, o que reforça a vocação local para atividades esportivas e turismo esportivo.
Onde fica Morristown e qual a distância até o MetLife Stadium?
Morristown fica a cerca de 35 a 45 quilômetros do MetLife Stadium, em East Rutherford, também em Nova Jersey. Em termos de tempo, o trajeto de carro costuma variar entre 30 e 45 minutos, dependendo do trânsito. Em dias de maior fluxo, especialmente em partidas da NFL ou em eventos de grande porte, esse tempo pode aumentar um pouco. Por isso, o planejamento dos deslocamentos se torna um ponto relevante para qualquer delegação.
O principal caminho rodoviário entre Morristown e o MetLife Stadium utiliza rodovias como a I-287 e acessos à região da Route 3. Essa combinação leva diretamente ao complexo esportivo. No geral, o percurso permanece relativamente simples, com sinalização clara e trechos amplos. Portanto, torcedores, jornalistas ou equipes de apoio que se hospedam na cidade costumam fazer uma viagem de carro direta, sem necessidade de rotas muito complexas.
Embora o carro represente o meio mais prático para chegar diretamente ao estádio, o visitante também pode combinar transporte público com pequenos trechos de carro ou transporte por aplicativo. Em dias específicos de jogo, autoridades da região metropolitana de Nova York e Nova Jersey organizam operações especiais de transporte e reforçam linhas. Esse tipo de esquema facilita o acesso ao MetLife Stadium saindo de diferentes cidades próximas, incluindo Morristown, e torna a logística mais previsível para quem acompanha a Copa.
Morristown fica a quantos minutos de Nova York e como chegar?
Em relação a Manhattan, coração da cidade de Nova York, Morristown permanece a aproximadamente 45 a 60 quilômetros, dependendo do ponto de referência na ilha. De carro, o trajeto costuma levar entre 50 minutos e 1 hora e 15 minutos. Esse tempo varia principalmente em função do trânsito nas vias de acesso, como a I-280 e a I-78. Além disso, o movimento nos túneis ou pontes que ligam Nova Jersey à ilha de Manhattan influencia bastante a duração da viagem.
Para quem prefere evitar o trânsito intenso na entrada de Nova York, o trem surge como alternativa bastante utilizada. Morristown conta com uma estação da NJ Transit, com linha direta para a New York Penn Station, localizada em Midtown Manhattan. Em condições normais, o percurso de trem leva em torno de 60 a 75 minutos. Essa opção oferece um tempo de deslocamento mais estável, sem as variações comuns nas rodovias, e reduz o estresse de quem viaja em dias de jogo.
Um trajeto típico de trem funciona da seguinte forma:
- Embarque na estação de Morristown, na linha Morristown Line da NJ Transit;
- Viagem com parada em algumas estações intermediárias em Nova Jersey;
- Chegada subterrânea diretamente na Penn Station, com acesso fácil ao metrô de Nova York.
A partir da Penn Station, o passageiro pode utilizar o metrô para se deslocar por toda a cidade. As linhas que passam pela estação conectam rapidamente a regiões como Times Square, Downtown Manhattan e áreas de interesse turístico, cultural e esportivo. Assim, o sistema favorece torcedores e profissionais que desejam conciliar jogos, treinos e turismo. Além disso, a região de Midtown oferece ampla oferta de hotéis, restaurantes e centros de mídia, o que cria um ambiente conveniente para quem atua na cobertura do Mundial.
Como chegar a Morristown: trem, metrô ou carro?
1. Trem direto a partir de Manhattan
Uma das maneiras mais práticas de ir de Nova York a Morristown segue o roteiro abaixo.
- Chegar até a New York Penn Station, por metrô ou a pé, dependendo da localização;
- Embarcar em um trem da NJ Transit na Morristown Line ou na linha Montclair-Boonton, quando o serviço oferece conexão adequada;
- Descer na estação Morristown, situada próxima ao centro da cidade.
2. Combinação metrô + trem
Para quem já se encontra em diferentes regiões de Nova York, o caminho pode envolver outra dinâmica de deslocamento.
- Uso do metrô para chegar até a Penn Station, por meio de linhas como A, C, E, 1, 2, 3, entre outras;
- Transferência interna para a NJ Transit no mesmo complexo ferroviário;
- Viagem de trem até Morristown, com duração aproximada de 1 hora.
Essa alternativa integra bem a rede de transporte da região metropolitana. Assim, diferentes bairros de Nova York se conectam a Morristown com poucos ajustes de rota. Para quem circula pela cidade em dia de folga entre jogos, essa combinação costuma oferecer eficiência e previsibilidade. Além disso, o passageiro evita pedágios, reduz o impacto ambiental e diminui custos elevados de estacionamento em áreas centrais.
3. Acesso de carro ou transporte por aplicativo
O deslocamento de carro entre Nova York e Morristown geralmente segue o roteiro descrito abaixo.
- Saída de Manhattan por túneis como o Holland Tunnel ou o Lincoln Tunnel, ou por pontes que ligam a ilha a Nova Jersey;
- Uso de rodovias como a I-78 ou a I-280, em direção ao interior de Nova Jersey;
- Conexão com a I-287 até a região de Morristown.
Por que Morristown é um ponto estratégico durante a Copa de 2026?
A escolha de Morristown como QG da seleção na Copa do Mundo de 2026 se relaciona com a combinação de boa infraestrutura urbana e acessos eficientes ao MetLife Stadium e à cidade de Nova York. O tempo de trajeto até o estádio, em torno de 30 a 45 minutos de carro, permite deslocamentos controlados em dias de treinamento ou partida. Já a proximidade com Manhattan e a conexão direta por trem facilitam o trânsito de torcedores, comissões, imprensa e demais profissionais envolvidos no torneio.
Além disso, o ambiente mais tranquilo, em comparação com o ritmo intenso de Nova York, favorece a concentração e a rotina esportiva. Ao mesmo tempo, a curta distância até grandes centros garante acesso rápido a recursos médicos, logísticos e de comunicação. A cidade ainda oferece parques, centros esportivos e restaurantes variados, o que contribui para o bem-estar de jogadores e comissões técnicas. Dessa forma, Morristown se posiciona como uma base equilibrada para a seleção em 2026, unindo mobilidade, estrutura e localização privilegiada no cenário da Copa do Mundo na América do Norte.