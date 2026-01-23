Nas últimas décadas, a Coreia do Sul saiu de um cenário regional e ocupou um lugar de destaque no mapa cultural do planeta. Filmes, séries, grupos de K-pop e trilhas sonoras de dramas coreanos circulam com força em plataformas digitais, rádio, televisão e premiações internacionais. Esse fenômeno, conhecido como Hallyu ou “onda coreana”, não surgiu de forma espontânea. Pelo contrário, o país uniu políticas públicas, investimento privado, tecnologia acessível e um trabalho consistente de construção de imagem global.

A expansão da cultura pop sul-coreana também se liga a mudanças de hábito do público mundial. Com a popularização do streaming, das redes sociais e do consumo de conteúdo legendado, o público abriu espaço para produções asiáticas. Antes, muitas delas permaneciam restritas a nichos. Nesse contexto, a Coreia do Sul aproveitou uma combinação de boa infraestrutura, indústria criativa estruturada e forte presença digital. Assim, o país transformou sua produção cinematográfica e musical em referência global.

Coreia do Sul – depositphotos.com / sepavone

Hallyu: como a Coreia do Sul conquistou o mundo com cultura pop

A expressão Hallyu descreve a disseminação da cultura contemporânea sul-coreana, que inclui cinema, K-pop, K-dramas, games, moda e beleza. O movimento ganhou força na Ásia no fim dos anos 1990, com novelas televisivas e baladas românticas. Em seguida, expandiu-se para outros continentes a partir dos anos 2000. O termo explica por que tantos consumidores estrangeiros se interessam por produtos culturais coreanos.

Esse processo não se limita ao entretenimento. A onda coreana também influencia turismo, gastronomia, aprendizado do idioma e consumo de marcas do país. Além disso, empresas de tecnologia, cosméticos e instituições educacionais aproveitam a visibilidade criada pelos artistas. Assim, a Coreia do Sul consolidou um modelo em que a cultura pop funciona como porta de entrada para outros setores da economia. Como resultado, o país fortalece sua imagem e amplia o chamado poder brando no cenário internacional.

O que leva a Coreia do Sul a se tornar um polo de cultura cinematográfica e musical?

Vários fatores explicam por que a cultura pop coreana ganhou tanta força. Um ponto central envolve o planejamento de longo prazo. Desde os anos 1990, o governo sul-coreano considera o entretenimento um setor estratégico. Por isso, o país estimula fundos de investimento, incentivos fiscais e programas de formação de profissionais. Ao mesmo tempo, grandes conglomerados privados enxergam na música e no audiovisual uma vitrine para tecnologia, aparelhos eletrônicos e serviços digitais.

Outro elemento importante envolve a aposta na qualidade técnica. A indústria de cinema investe em roteiristas, diretores e equipes especializadas, além de infraestrutura de estúdios e efeitos visuais. No campo musical, empresas de entretenimento desenvolvem um sistema de treinamento intenso de artistas. Esse sistema foca performance, dança, canto e presença em redes sociais. Além disso, esse modelo, somado a estratégias de marketing global, favorece o surgimento de grupos capazes de atingir públicos de idades e países variados.

Como a indústria do cinema coreano se estruturou?

O cinema sul-coreano passou por forte renovação a partir do fim dos anos 1990. Nesse período, surgiram diretores que exploram temas sociais, conflitos familiares, desigualdade e memória histórica. Paralelamente, o mercado interno conta com cotas de exibição que reservam espaço para produções locais nas salas de cinema. Dessa forma, essas medidas fortalecem uma base sólida de espectadores domésticos, essencial para sustentar filmes de grande orçamento.

Nos últimos anos, a visibilidade em festivais internacionais e premiações reforça essa trajetória. Produções coreanas recebem prêmios em eventos de prestígio e chegam com mais facilidade a catálogos de streaming globais. Em consequência, essa circulação ampliada cria um ciclo virtuoso. O público estrangeiro se interessa por novos títulos, e as distribuidoras investem em legendas, dublagens e campanhas específicas para diferentes regiões. Além disso, críticos e estudiosos passam a analisar o cinema coreano como referência estética e narrativa.

Roteiros variados , que misturam gêneros como suspense, drama, comédia e terror.

, que misturam gêneros como suspense, drama, comédia e terror. Personagens complexos , afastados de arquétipos simples de herói e vilão.

, afastados de arquétipos simples de herói e vilão. Temas sociais , como pressão escolar, mercado de trabalho e desigualdades urbanas.

, como pressão escolar, mercado de trabalho e desigualdades urbanas. Alta produção técnica, com fotografia, edição de som e direção de arte cuidadosas.

Quais são os pilares do sucesso do K-pop e da música coreana?

No campo musical, o K-pop se tornou o rosto mais visível da Hallyu. Grupos e solistas combinam pop, hip-hop, R&B, eletrônica e influências de outros estilos. Dessa forma, criam uma sonoridade híbrida e voltada para o mercado internacional. As coreografias seguem um planejamento que facilita a replicação em vídeos curtos. Além disso, cada lançamento vem acompanhado de uma estratégia detalhada de divulgação em plataformas digitais, desafios em redes sociais e conteúdo exclusivo para comunidades de fãs.

A fidelização do público ocorre em grande parte por meio do engajamento online. Fãs de K-pop se organizam em clubes, fóruns e perfis dedicados. Frequentemente, eles participam de mutirões de visualizações, votações em premiações e ações de divulgação. As agências estimulam esse comportamento com transmissões ao vivo, bastidores, realities e interações frequentes. Assim, a música coreana deixa de ser apenas um produto de consumo pontual. Em vez disso, ela funciona como centro de uma comunidade global. Além disso, muitos fãs passam a estudar o idioma coreano e a consumir outros aspectos da cultura do país.

Treinamento de artistas em canto, dança e atuação. Produção de videoclipes com forte apelo visual. Lançamento constante de álbuns, singles e conteúdos extras. Uso intensivo de redes sociais para contato direto com fãs. Parcerias com artistas estrangeiros e turnês internacionais.

Tecnologia, identidade e futuro da onda coreana

A Coreia do Sul também se beneficia de infraestrutura digital avançada, com internet rápida e alto índice de uso de smartphones. Essa condição facilita a produção e o consumo de vídeos em alta resolução, lives e conteúdos interativos. Além disso, plataformas locais de streaming de música e vídeo funcionam como laboratório para testar formatos. Depois, as empresas adaptam essas experiências ao mercado global, o que fortalece ainda mais a presença do país na cultura digital.

Ao mesmo tempo, a Hallyu funciona como vitrine da identidade contemporânea sul-coreana, em que tradição e modernidade aparecem lado a lado. Produtores e artistas incorporam elementos de cultura histórica, gastronomia e paisagens urbanas a roteiros e videoclipes. Dessa forma, despertam curiosidade em relação ao país. A tendência, segundo especialistas, aponta para a continuidade desse protagonismo. A Coreia do Sul deve seguir como referência em entretenimento, desde que mantenha investimento em diversidade de histórias, inovação tecnológica e diálogo com diferentes públicos ao redor do mundo.