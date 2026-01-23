Celular ligado na tomada: como um acidente elétrico pode ser fatal

Uma descarga elétrica em um celular ligado na tomada pode causar acidentes graves e até ser fatal porque, nesse cenário, entram em jogo vários fatores ao mesmo tempo: a energia da rede elétrica, a qualidade do carregador, a condição da instalação e a forma como o aparelho é manuseado. Quando esses elementos se combinam de maneira desfavorável, a corrente elétrica pode atravessar o corpo da pessoa, atingindo órgãos vitais, como o coração.

Um exemplo recente e trágico ocorreu na zona rural de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. Uma adolescente de 15 anos, identificada como Beatriz Costa Diniz, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto usava o celular que estava conectado à tomada. O caso aconteceu entre a noite de 15 de janeiro, por volta das 22h e 23h, na comunidade do Jutaí. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, foi o próprio pai quem encontrou a jovem já ferida dentro de casa. A morte foi posteriormente confirmada pela perícia oficial, e a Polícia Civil instaurou investigação para esclarecer em detalhes como o choque ocorreu, incluindo a análise do aparelho, do carregador e das condições da instalação elétrica do imóvel.

O caso registrado no Pará, amplamente divulgado pela imprensa, chamou a atenção justamente por envolver um objeto presente na rotina de quase toda a população: o telefone celular. Situações como essa levantam dúvidas sobre o real risco de usar o aparelho enquanto ele está conectado à tomada e quais cuidados podem reduzir a probabilidade de acidentes elétricos desse tipo.

O ponto central é que o celular, quando está sendo carregado, deixa de ser apenas um dispositivo eletrônico de baixa tensão e passa a estar diretamente ligado à rede elétrica da residência

Por que o celular na tomada oferece risco de choque elétrico?

O ponto central é que o celular, quando está sendo carregado, deixa de ser apenas um dispositivo eletrônico de baixa tensão e passa a estar diretamente ligado à rede elétrica da residência. Em condições normais, o carregador transforma a tensão da tomada, geralmente em torno de 127 V ou 220 V, em uma tensão bem menor, adequada ao aparelho. Porém, se houver defeito no carregador, falha de isolamento ou dano nos cabos, essa barreira de proteção pode ser rompida.

Quando isso acontece, a pessoa que está segurando o celular ou usando fones conectados a ele pode se tornar parte do caminho da corrente elétrica. Se o corpo estiver em contato com o chão úmido, com estruturas metálicas ou com outra superfície condutora, a chance de um choque elétrico aumenta. Em situações extremas, a corrente pode atingir níveis capazes de provocar parada cardíaca, queimaduras internas e externas ou danos neurológicos.

Como uma descarga elétrica pelo celular pode ser fatal?

A descarga elétrica em celular ligado na tomada pode ser fatal quando a corrente que passa pelo corpo é suficiente para interferir no funcionamento do coração e do sistema nervoso. Correntes relativamente baixas já podem causar contrações musculares involuntárias e impedir que a pessoa consiga soltar o aparelho. Em níveis mais altos, a corrente pode desencadear arritmias graves, como a fibrilação ventricular, levando à parada cardíaca em poucos segundos.

Em muitos casos noticiados, inclusive em estados da região Norte como o Pará, há presença de fatores que potencializam o risco, como:

Uso de carregadores falsificados ou de procedência desconhecida, sem certificação de segurança.

Instalações elétricas antigas, com aterramento inadequado ou fiação danificada.

Ambientes úmidos, como quartos com infiltração, cozinhas ou uso do aparelho próximo a áreas molhadas.

Cabos descascados, conectores tortos ou adaptadores improvisados.

Quando a corrente elétrica entra pelo ponto de contato — geralmente mãos, orelhas ou face, no caso de quem fala ao telefone enquanto ele carrega — e sai por outra parte do corpo em contato com o solo, o trajeto pode passar diretamente pelo tórax. Esse caminho é especialmente perigoso, porque alcança o coração e os pulmões, aumentando a probabilidade de um desfecho fatal.

Quais fatores aumentam o risco de descarga elétrica pelo celular?

Nem todo uso de celular na tomada resulta em choque, mas determinadas condições tornam o cenário muito mais arriscado. Especialistas em segurança elétrica apontam alguns elementos que, combinados, elevam a chance de acidentes graves.

Equipamentos irregulares

Carregadores paralelos, não certificados por órgãos reguladores, costumam ter menos proteção contra surtos de tensão e falhas de isolamento. Em alguns modelos, a separação entre a parte ligada à rede elétrica e a saída de baixa tensão é mínima, facilitando a passagem de corrente perigosa para o aparelho. Instalações elétricas precárias

Casas sem aterramento, com tomadas antigas, extensões sobrecarregadas ou ligações improvisadas aumentam a chance de curto-circuito, superaquecimento e fuga de corrente. Em regiões onde a infraestrutura é mais vulnerável a sobrecarga e flutuações de energia, os riscos tendem ser maiores. Ambiente úmido ou corpo molhado

A água é um excelente condutor, principalmente quando contém sais minerais, como a água do banho ou do suor. Atender o celular conectado ao carregador com as mãos molhadas, logo após o banho ou em locais expostos à chuva, amplia a possibilidade de a corrente elétrica encontrar um caminho pelo corpo. Uso contínuo durante o carregamento

O hábito de permanecer longos períodos com o aparelho encostado ao rosto ou ao corpo enquanto ele carrega expõe a pessoa por mais tempo a um possível defeito repentino, seja no carregador, seja na rede elétrica.

A descarga elétrica em celular ligado na tomada pode ser fatal quando a corrente que passa pelo corpo é suficiente para interferir no funcionamento do coração e do sistema nervoso



Quais cuidados podem reduzir o risco de choque elétrico com celular?

Algumas medidas simples ajudam a tornar o uso de celulares durante o carregamento mais seguro, ainda que nenhum procedimento elimine totalmente o risco. A orientação de órgãos de segurança elétrica costuma destacar boas práticas que podem ser incorporadas à rotina sem grande dificuldade.

Priorizar carregadores originais ou certificados : esses modelos passam por testes de isolamento e proteção contra sobrecarga, reduzindo a possibilidade de fuga de corrente para o aparelho.

: esses modelos passam por testes de isolamento e proteção contra sobrecarga, reduzindo a possibilidade de fuga de corrente para o aparelho. Evitar o uso do celular ligado à tomada em ambientes úmidos : inclusive durante o banho, próximo a pias, tanques ou em locais com infiltrações aparentes.

: inclusive durante o banho, próximo a pias, tanques ou em locais com infiltrações aparentes. Inspecionar cabos e conectores : se houver sinais de desgaste, fios expostos, aquecimento excessivo ou odor de queimado, o conjunto deve ser trocado imediatamente.

: se houver sinais de desgaste, fios expostos, aquecimento excessivo ou odor de queimado, o conjunto deve ser trocado imediatamente. Não dormir com o celular carregando sobre a cama : o contato prolongado com tecidos inflamáveis e o aquecimento do carregador podem causar não apenas choques, mas também princípios de incêndio.

: o contato prolongado com tecidos inflamáveis e o aquecimento do carregador podem causar não apenas choques, mas também princípios de incêndio. Consultar profissional qualificado para revisar a instalação elétrica: especialmente em imóveis antigos, sem aterramento ou com uso intenso de extensões e benjamins.

Casos como o registrado no Pará mostram que a combinação entre rede elétrica, aparelhos eletrônicos e hábitos cotidianos pode criar situações de risco real. A compreensão de como a descarga elétrica em celular ligado na tomada ocorre e de quais fatores ampliam esse perigo ajuda a orientar escolhas mais seguras no dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho.