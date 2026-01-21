Hipopótamo: a mordida mais poderosa do reino animal

Entre os animais de grande porte que habitam rios e margens de lagos na África, o hipopótamo costuma despertar curiosidade pela aparência tranquila. No entanto, esse mamífero está entre os animais com maior capacidade de força do planeta, especialmente quando se fala de mordida. A mandíbula do hipopótamo é tão potente que se tornou referência em estudos de biomecânica animal e comparação com outras espécies.

Para entender essa potência, costuma-se fazer analogias com situações do dia a dia. Enquanto um ser humano consegue, em média, segurar com a boca algo equivalente a uma sacola de supermercado cheia, o hipopótamo teria força suficiente, em termos proporcionais, para sustentar o peso de dois carros grandes. Essa comparação ajuda a visualizar como a força de mordida do hipopótamo ultrapassa em muitas vezes as capacidades humanas.

Força de mordida do hipopótamo em newtons

A palavra-chave central aqui é força de mordida do hipopótamo, que costuma ser estimada em estudos científicos por meio de modelos anatômicos e medições indiretas. Considerando que o texto de referência indica que o hipopótamo possui uma mandíbula cerca de 30 vezes mais potente do que a de um humano médio, é possível transformar esse dado em números aproximados em newtons (N), unidade padrão de força no Sistema Internacional.

Um ser humano adulto consegue exercer, em média, algo em torno de 600 N a 800 N de força de mordida na região dos molares. Usando um valor intermediário de 700 N e aplicando o fator de 30 vezes, obtém-se a seguinte estimativa para o hipopótamo:

Força média de mordida humana: cerca de 700 N

Força de mordida do hipopótamo: 700 N × 30 ≈ 21.000 N

Isso significa que a mordida de um hipopótamo pode chegar, de forma aproximada, a 21 mil newtons. Em termos práticos, essa força é compatível com a ideia de segurar ou esmagar algo equivalente ao peso combinado de dois carros grandes, considerando a área de contato dos dentes e o modo como a mandíbula se fecha.

Em comparações científicas, a mandíbula do hipopótamo supera até a de grandes crocodilos – depositphotos.com / LopezGuillaumeBO



Hipopótamo x crocodilo: quem tem a mordida mais forte?

Entre os grandes predadores semiaquáticos, o crocodilo costuma ser apontado como um dos donos das mordidas mais intensas da natureza. Por isso, é comum a comparação direta entre a força do hipopótamo e a força do crocodilo, tanto em pesquisas acadêmicas quanto em materiais educativos. Mesmo assim, o hipopótamo se destaca quando se considera o conjunto de massa corporal, anatomia da cabeça e movimentos da mandíbula.

Estudos sobre crocodilos de grande porte, como o crocodilo-do-Nilo ou o crocodilo-de-água-salgada, registram forças de mordida na faixa aproximada de 16.000 N a 17.000 N. Já a estimativa anterior para o hipopótamo indicou cerca de 21.000 N. Com isso, é possível estabelecer uma diferença de força em newtons entre esses dois animais:

Força estimada da mordida do hipopótamo: ≈ 21.000 N

Força estimada da mordida de um grande crocodilo: ≈ 17.000 N

Diferença aproximada: 4.000 N a favor do hipopótamo

Esses valores variam de acordo com o indivíduo, o método de medição e o porte do animal analisado, mas indicam que, em termos médios, a mandíbula do hipopótamo supera a do crocodilo em alguns milhares de newtons. Essa diferença é suficiente para explicar por que o hipopótamo é frequentemente descrito como um dos animais com maior capacidade de esmagamento entre os grandes vertebrados atuais.

Essa potência ajuda a explicar por que o hipopótamo está entre os animais mais perigosos da África, apesar da aparência calma – depositphotos.com / njscheepers



Como essa força se compara ao cotidiano humano?

Para tornar esses números mais compreensíveis, é útil aproximar a força em newtons de situações comuns. A relação entre o hipopótamo, a sacola de supermercado e os dois carros oferece uma forma simples de visualização. Enquanto o ser humano exerceria algo semelhante ao esforço de segurar uma sacola pesada com a boca, o hipopótamo estaria em outro patamar de capacidade física.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um humano médio: cerca de 700 N de mordida, suficiente para alimentos duros ou objetos moderadamente resistentes. Um hipopótamo: aproximadamente 21.000 N, força compatível com o exemplo de sustentar ou esmagar dois carros grandes. Um crocodilo de grande porte: em torno de 17.000 N, próximo ao hipopótamo, mas ainda abaixo da estimativa de 21.000 N.

Essas comparações ajudam a mostrar que, embora crocodilos sejam conhecidos pela mordida poderosa, o hipopótamo se destaca como mais forte em termos de força de mandíbula. Em rios africanos, essa característica, somada ao tamanho corporal e ao comportamento territorial, faz do hipopótamo um dos animais mais influentes na dinâmica desses ambientes. A diferença de cerca de 4.000 N em relação ao crocodilo ilustra essa vantagem de forma clara e mensurável.