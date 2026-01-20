Correr descalço na areia chama a atenção de quem frequenta praias e busca uma forma diferente de se exercitar. A cena é comum: pessoas aproveitam o visual do mar enquanto fazem uma corrida leve perto da água. Surge então a dúvida se essa prática realmente traz vantagens para o corpo ou se aumenta o risco de lesões, especialmente em quem ainda não se acostumou.

Por envolver uma superfície fofa e irregular, a corrida na areia exige uma adaptação do corpo maior do que em pisos firmes. Assim, músculos, tendões e articulações trabalham de maneira diferente, o que fortalece o corpo, mas também representa um desafio. Por isso, a forma de inserir o exercício na rotina faz toda a diferença para que ele se torne um aliado e não um problema.

Praia de Galheta, Florianópolis/SC – Divulgação

Corrida na areia: como aproveitar os benefícios sem se machucar

A palavra-chave central aqui é corrida na areia, uma modalidade que ganhou espaço como alternativa ao asfalto e à esteira. A areia, especialmente a mais fofa, aumenta a exigência muscular, pois cada passada afunda um pouco o pé e obriga o corpo a estabilizar o movimento. Dessa forma, o treino contribui para o fortalecimento de panturrilhas, pés e músculos estabilizadores do tronco.

Além disso, correr em ambientes abertos, como a praia, costuma se associar a uma sensação de liberdade e menos monotonia no treino. No entanto, a ausência de amortecimento específico, como o dos tênis esportivos, e a irregularidade do solo exigem atenção. Por isso, a combinação entre intensidade, tempo de treino e tipo de areia precisa de ajuste conforme o nível de condicionamento físico.

Correr descalço na areia é um bom exercício?

A pergunta sobre correr descalço na areia costuma ter uma resposta: esse pode ser um bom exercício, desde que você o faça com critério. Correr sem tênis aumenta o trabalho da musculatura intrínseca dos pés, fortalece essa região e estimula a propriocepção, que é a capacidade do corpo de perceber a própria posição no espaço. Com isso, o corpo melhora a estabilidade articular e o equilíbrio.

Por outro lado, retirar o calçado significa abrir mão da proteção e do amortecimento que os tênis de corrida oferecem. Assim, quem tem histórico de lesões, excesso de peso ou problemas nos joelhos, tornozelos e coluna enfrenta mais risco de sobrecarga em um primeiro momento. Além disso, o risco de pisar em objetos escondidos na areia, como pedras, conchas ou cacos de vidro, também aumenta.

De forma geral, o exercício tende a se tornar mais seguro quando você:

Inicia o treino com trechos curtos e baixa intensidade;

Corre em areia mais firme, próxima à água;

Respeita qualquer sinal de dor ou desconforto nos pés e articulações;

Combina a corrida na areia com outros tipos de treino, em solo regular e com calçado adequado.

Quais são os principais cuidados para correr na areia descalço?

Para que a corrida descalça na areia entre na rotina de forma mais segura, você precisa adotar alguns cuidados básicos que profissionais de saúde e de educação física costumam indicar. O primeiro deles envolve a progressão. Em vez de transformar toda a sessão de treino em corrida na areia, muitos especialistas sugerem começar com poucos minutos e aumentar o tempo de maneira gradual, de acordo com a adaptação do corpo.

Outro ponto importante envolve a escolha do tipo de areia. A areia fofa aumenta o esforço muscular, mas também eleva a carga sobre tornozelos e panturrilhas. Já a areia mais compacta, geralmente perto da água, oferece maior estabilidade, embora muitas faixas da praia formem inclinações laterais. Assim, alternar os trechos e observar a inclinação reduz o risco de sobrecargas assimétricas.

Entre os cuidados práticos, profissionais costumam citar:

Aquecimento prévio: caminhar alguns minutos e realizar movimentos leves de mobilidade para tornozelos, joelhos e quadris; Olhar atento ao terreno: observar o chão o tempo todo para evitar objetos cortantes ou superfícies muito irregulares; Duração controlada: limitar o tempo de corrida descalça no início e completar o treino em piso firme; Hidratação adequada: considerar que o calor na areia pode se tornar intenso, especialmente em horários de sol forte; Proteção da pele: aplicar protetor solar e, se necessário, avaliar o uso de meia ou calçado minimalista nas fases de adaptação.

Quando a corrida na areia pode não ser indicada?

Embora a corrida na praia, com ou sem tênis, funcione como uma alternativa interessante de atividade física, essa modalidade não serve para todas as pessoas. Quem apresenta determinadas condições ortopédicas, como fasciíte plantar, esporão de calcâneo, lesões recentes de tornozelo ou instabilidades importantes, tende a enfrentar maior risco de agravamento ao correr descalço na areia.

Além disso, a intensidade do treinamento merece atenção constante. Quem ficou parado por muito tempo e retoma a atividade diretamente na areia, em sessões longas ou muito intensas, tende a sentir dores musculares mais fortes, inflamações em tendões e desconfortos nas articulações. Nesses casos, uma abordagem progressiva, com caminhadas, trotes leves e variação de superfícies, costuma funcionar de forma mais adequada.

De forma prática, a corrida na areia descalço entra como um recurso complementar dentro de um planejamento de treino mais amplo. Quando você combina essa prática com orientação profissional, respeito aos limites individuais e observação constante da resposta do corpo, a corrida na areia tende a se tornar uma aliada na busca por condicionamento físico, fortalecimento muscular e maior contato com o ambiente ao ar livre.