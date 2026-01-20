Conheça a incrível “floresta que anda”: ela muda a paisagem do Equador

Na região costeira de Muisne, no Equador, um fenômeno natural intriga pesquisadores e moradores. Os manguezais parecem se mover ao longo dos anos. Essa chamada “floresta que anda” dá a impressão de caminhar lentamente pela paisagem. Dessa forma, ela modifica o contorno da costa e cria a sensação de um ambiente em permanente transformação. O processo ocorre de forma discreta e demorada. No entanto, os efeitos acumulados se tornam visíveis com o passar do tempo.

A imagem de árvores que mudam de lugar pode soar como lenda. No entanto, nesse trecho da costa equatoriana, a explicação se relaciona diretamente à dinâmica do mar, dos rios e do solo. A cada estação, a maré, as correntes e o depósito de sedimentos criam novas condições. Assim, as raízes do mangue ocupam outras áreas. Como resultado, o manguezal forma uma floresta que parece se deslocar aos poucos. Ele se adapta constantemente às mudanças do ambiente costeiro.

Muisne – Prefeitura das Esmeraldas

Por que a floresta de mangue parece se mover em Muisne?

A “floresta que anda” em Muisne resulta da combinação de vários processos naturais. O principal processo envolve o acúmulo e a erosão de sedimentos que rios e mar transportam. À medida que o solo se deposita em alguns pontos e desaparece em outros, surgem áreas mais adequadas ao crescimento de novas árvores de mangue. Assim, o manguezal se expande na direção em que o ambiente oferece melhores condições. Em contraste, ele recua em áreas que deixam de sustentar as plantas.

Outro fator importante envolve a variação das marés. As espécies de mangue da costa equatoriana se adaptam a um intervalo específico de inundação. Quando o nível médio do mar muda, mesmo que lentamente, a zona ideal para o manguezal também muda. Então, novas mudas se estabelecem alguns metros adiante. Ao mesmo tempo, árvores em áreas menos adequadas morrem. Ao longo de décadas, esse processo cria a percepção de uma floresta que avança ou retrocede.

As raízes também ajudam a explicar o fenômeno. As raízes escoras e aéreas do mangue estabilizam o solo, retêm sedimentos e reduzem a força das ondas. Com isso, o próprio manguezal favorece a formação de novas faixas de terra à sua frente. Quando a maré traz material em suspensão, esse sedimento se acumula entre as raízes e eleva o nível do terreno. Com o passar dos anos, esse novo substrato passa a sustentar mais árvores. Assim, o manguezal reforça a ideia de uma floresta em movimento contínuo.

Como a “floresta que anda” transforma a paisagem do Equador?

Na costa de Muisne, o deslocamento gradual da “floresta que anda” altera o desenho de canais, ilhas e áreas alagadas. Regiões dominadas por água rasa podem se transformar em faixas cobertas de mangue. Por outro lado, áreas antes ocupadas por árvores podem se tornar regiões mais abertas. Essa alternância constante de ambientes cria um mosaico de paisagens. Nele surgem zonas novas de manguezal e áreas em processo de erosão ou alagamento.

Essa movimentação do manguezal também influencia a ocupação humana. Comunidades locais dependem da pesca artesanal, da coleta de mariscos e do turismo. Por isso, elas observam mudanças nas rotas de navegação e nos pontos de pesca. Além disso, enxergam alterações na localização de pequenas ilhas. Em alguns casos, estruturas simples construídas próximas ao mangue ficam mais expostas à maré. Em outros, essas estruturas acabam cercadas por nova vegetação. Como consequência, os moradores precisam se adaptar de forma constante.

Alteração de canais e braços de mar;

Formação de novas ilhotas e bancos de sedimento;

Modificação de áreas de reprodução de peixes e crustáceos;

Redesenho gradual do contorno da linha de costa.

O que está por trás da “floresta que anda” em termos científicos?

Do ponto de vista científico, a “floresta que anda” resulta diretamente da ecologia dos manguezais. Essas florestas costeiras funcionam como ambientes extremamente dinâmicos. Neles, plantas tolerantes ao sal se estabelecem em zonas de transição entre água doce e salgada. Em Muisne, esse encontro envolve grande variação na descarga de rios, forte influência de marés e mudanças constantes no fluxo de sedimentos. Como consequência, o deslocamento aparente dos manguezais se intensifica.

As sementes do mangue, chamadas de propágulos, também explicam o caráter móvel da floresta. Esses propágulos flutuam na água e as correntes os transportam por longas distâncias. Quando encontram um ponto com profundidade adequada, salinidade equilibrada e solo estável, eles se fixam e iniciam um novo núcleo de vegetação. Em escala de décadas, inúmeros ciclos desse tipo geram novas faixas de manguezal. Assim, o ambiente reforça a ideia de uma floresta ambulante e em constante renovação.

Propágulos se soltam das árvores-mãe; Correntes e marés carregam os propágulos; Eles se depositam em áreas com sedimento estável; Enraízam e formam novas plantas de mangue; Com o tempo, consolidam um novo trecho de floresta.

A “floresta que anda” pode mudar no futuro?

Pesquisas recentes indicam que mudanças climáticas e alterações na linha de costa podem intensificar ou limitar o movimento da “floresta que anda” em Muisne. A elevação do nível do mar tende a empurrar o manguezal para áreas mais internas. Isso ocorre desde que ainda existam espaços livres e condições adequadas de salinidade. Quando a ocupação urbana cresce demais ou surgem barreiras físicas, esse deslocamento perde espaço. Dessa forma, a floresta enfrenta limites na sua capacidade de adaptação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao mesmo tempo, pesquisadores consideram a preservação dos manguezais na região equatoriana uma medida estratégica. Essas formações vegetais protegem a costa contra erosão, amortecem a força das ondas e armazenam grandes quantidades de carbono. Em Muisne, a “floresta que anda” não apenas muda a paisagem do Equador. Ela também funciona como um indicador das respostas do litoral às transformações naturais e às pressões humanas ao longo do tempo. Além disso, essa floresta destaca o papel dos manguezais na conservação da biodiversidade costeira e na manutenção de serviços ecossistêmicos essenciais.