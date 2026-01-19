Santiago conquista os brasileiros: turismo, vinhos e passagens acessíveis

Santiago, capital do Chile, vem aparecendo com frequência nos planejamentos de viagem de brasileiros que buscam um destino internacional acessível, organizado e com boa estrutura turística. A combinação de voos a preços mais competitivos, atrações variadas em todas as estações e facilidade de deslocamento dentro da cidade vem tornando o destino uma alternativa comum a viagens para outros países da América do Sul. Além disso, a possibilidade de unir turismo urbano, gastronomia e visitas a vinícolas ajuda a ampliar o interesse pelo destino.

Nos últimos anos, companhias aéreas tradicionais e low cost passaram a operar mais rotas e promoções específicas para Santiago, o que reduziu o custo médio das passagens em diversos períodos do ano. Em datas promocionais, é possível encontrar trechos saindo de capitais brasileiras com valores mais baixos que muitos destinos nacionais concorridos. Esse cenário incentiva viagens curtas, de três a cinco dias, ideais para quem deseja uma primeira experiência internacional ou uma escapada rápida.

Por que as passagens para Santiago atraem tantos brasileiros?

Em 2025, uma passagem aérea de ida e volta para Santiago, saindo de grandes cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, costuma ter valor médio entre R$ 1.400 e R$ 2.100 em classe econômica com companhias tradicionais, como a LATAM. Em períodos de promoções, é possível encontrar ofertas abaixo de R$ 1.200, dependendo da antecedência e da época do ano. Já companhias aéreas low cost, que operam rotas para o Chile, podem praticar tarifas entre R$ 900 e R$ 1.600 ida e volta, especialmente com bagagem despachada vendida à parte.

Esse custo costuma ser competitivo em relação a destinos como Nordeste brasileiro ou Caribe, principalmente quando se considera a experiência internacional, a possibilidade de ver neve em certas épocas e o câmbio relativamente previsível do peso chileno. A existência de voos diretos de várias capitais e a duração do trajeto, em torno de 3 a 5 horas de voo a partir do Sudeste, também influenciam na escolha. O viajante brasileiro tende a avaliar fatores como tempo de deslocamento, idioma próximo (compreensão básica do espanhol) e custo total estimado da viagem, o que coloca Santiago em posição de destaque.

Com voos diretos, custo competitivo e atrações o ano inteiro, Santiago se firma como opção prática para uma primeira viagem internacional – depositphotos.com / diegograndi

Dicas turísticas em Santiago: o que fazer na capital chilena?

Quem chega a Santiago encontra uma cidade com forte contraste entre construções históricas e arquitetura moderna, cercada pela Cordilheira dos Andes. Entre os pontos turísticos mais visitados estão o Cerro San Cristóbal, com vista panorâmica da cidade, e o Cerro Santa Lucía, parque urbano de fácil acesso. A região central reúne edifícios como o Palácio de La Moneda, a Plaza de Armas e museus que explicam parte da história política e cultural do país.

Para aproveitar melhor o destino, muitos viajantes organizam a estadia em áreas com boa oferta de transporte público, como Providencia, Las Condes e Bellavista. Essas regiões concentram hotéis, restaurantes e bares, além de estações de metrô que facilitam a locomoção. Uma estratégia frequente é dividir os dias entre passeios urbanos e bate-volta para regiões próximas, como a estação de esqui de Valle Nevado na temporada de inverno, ou as cidades costeiras de Valparaíso e Viña del Mar, a cerca de duas horas de estrada.

Melhor época: inverno para quem busca neve; primavera e outono para temperaturas amenas e menos lotação.

inverno para quem busca neve; primavera e outono para temperaturas amenas e menos lotação. Transporte: metrô e táxi por aplicativo são amplamente utilizados e ajudam a reduzir gastos.

metrô e táxi por aplicativo são amplamente utilizados e ajudam a reduzir gastos. Hospedagem: diária em hotel de padrão intermediário costuma ficar entre R$ 250 e R$ 450, variando por bairro e data.

Santiago e as vinícolas: como aproveitar o enoturismo chileno?

Outra razão para Santiago estar entre as rotas favoritas é a facilidade de acesso a importantes regiões vinícolas. Em poucos quilômetros de distância da capital, estão vales reconhecidos pela produção de vinhos, como Maipo, Casanblanca e Colchagua. Muitas vinícolas oferecem visitas guiadas, degustações e experiências gastronômicas, o que transforma o roteiro em uma combinação de turismo rural e cultural.

Para organizar um dia de enoturismo, é comum que viajantes contratem excursões com transporte saindo diretamente de hotéis ou pontos centrais de Santiago. Outra opção é alugar um carro, respeitando as leis locais de trânsito e consumo de álcool. Em geral, os passeios incluem tour pelos vinhedos, explicações sobre o processo de produção de vinhos, passagem por barricas e degustação de rótulos selecionados.

Escolher o vale (Maipo, Casablanca, Colchagua, entre outros); Reservar a visita às vinícolas com antecedência, principalmente em alta temporada; Definir se o deslocamento será por excursão, carro alugado ou transporte privado; Prever gastos com degustações, refeições e possíveis compras de garrafas; Verificar horários de funcionamento e regras de agendamento.

Cidade, vinícolas e neve a poucas horas de distância: Santiago oferece experiências variadas com ótimo custo-benefício para o turista brasileiro – depositphotos.com / tifonimages



Passagens aéreas em conta e experiência completa: combinação que impulsiona Santiago

Quando se somam as tarifas de passagens aéreas relativamente acessíveis, a infraestrutura turística organizada e a diversidade de atividades, Santiago passa a figurar como um destino estratégico para brasileiros que buscam custo-benefício. Companhias como a LATAM mantêm ampla oferta de voos e, paralelamente, empresas low cost agregam competição nos preços, principalmente para quem aceita viajar com menos serviços incluídos.

O resultado é um cenário em que um fim de semana prolongado ou um feriado estendido pode ser suficiente para explorar pontos turísticos centrais, conhecer ao menos uma vinícola e ter contato com a cultura chilena. Essa combinação de cidade cosmopolita, proximidade com a Cordilheira dos Andes e opções de passeios próximos explica por que Santiago segue consolidando seu espaço no mapa de viagens internacionais dos brasileiros em 2025.